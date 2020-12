Tóc mái thưa đẹp thật nhưng để giữ phom hoàn hảo thì bạn phải học 4 tips này

Tóc mái thưa là kiểu tóc yêu thích của nhiều cô nàng vì tạo cảm giác gương mặt trẻ trung thon thả hơn. Tuy nhiên để tóc mái thưa không phải là chuyện đơn giản, nếu không để khéo thì tóc vẫn xẹp lép, không có độ phồng, không tạo được hiệu ứng thị giác ưng mắt như mong muốn.

Vì vậy nếu muốn để tóc mái thưa đẹp đúng chuẩn thì bạn nên ghim ngay 5 bí kíp dưới đây của chuyên gia.

1. Cuốn lô sát chân tóc

Hầu hết mọi người khi sử dụng lô uốn tóc để tạo hình cho tóc mái, thường chỉ cuốn hờ hững, để chừa một khoảng ở phần chân tóc. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến tóc có độ phồng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, việc này sẽ khiến tóc dễ mất nếp, không có độ phồng như ý. Cách làm tốt nhất là bạn nên uốn lô gần sát vào phần chân tóc để tóc có độ căng, như vậy không chỉ giúp cố định chắc chắn hơn mà độ cong cũng sẽ tự nhiên hơn đấy!

Việc cuốn lô sát chân tóc sẽ giúp tóc mái bồng bềnh hơn

2. Sấy tóc ngược

Nếu muốn kiểu tóc bồng bềnh hơn và không bị xẹp, bạn đừng quên sấy phồng bằng máy sấy tóc. Nhưng đáng nói là hãy hất ngược tóc ra phía trước, sấy khô rồi mới chải tóc lại về kiểu tóc ban đầu. Cách làm này sẽ giúp tóc có độ phồng tự nhiên, phần chân tóc tơi bồng cũng tạo cảm giác mềm mượt, gương mặt nhỏ gọn hơn.

3. Thay đổi đường phân chia mái tóc

Khi chỉ để tóc mái theo 1 đường cố định từ tháng này qua tháng khác thì nhiều khả năng tóc sẽ bị xẹp mất độ phồng. Vì vậy bạn nên đôi khi thử thay đổi lọn tóc để có độ tơi bồng. Ngoài ra bạn cũng có thể đổi nếp tóc bằng cách sấy tóc hàng ngày. Cụ thể là thay vì chỉ mãi cuốn lô như thông thường, bạn có thể thử đổi sang cách tết phần tóc mái rồi sấy khô. Với cách làm này phần tóc sẽ được chia theo lọn mới tạo độ bồng tự nhiên.

4. Sử dụng nhiều loại lô với các kích cỡ khác biệt

Trên thị trường có nhiều loại lô cuốn với hình dạng và kích cỡ khác biệt, và chúng hoàn toàn không vô dụng chút nào. Thực tế thay vì chỉ mãi trung thành với 1 kiểu lô duy nhất, bạn nên kết hợp sử dụng nhiều loại lô cuốn khác biệt, các loại lô to, lô nhỏ sẽ bổ trợ với nhau giúp tóc trông mềm mại hơn. Bên cạnh đó nếu như bạn dùng lô lọn to cho phần đuôi tóc mái, thì phần lô lọn nhỏ lại dùng cho phần chân tóc. Phần lô to tạo độ bồng, còn phần lô nhỏ lại cố định chân tóc, giữ tóc con vào nếp, tránh chỉa lọn tứ tung.