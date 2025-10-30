Toàn cảnh vụ bông tẩy trang có dòi mua trên livestream Hannah Olala

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước vụ việc một khách hàng phản ánh phát hiện vật thể lạ, cụ thể là con dòi - xuất hiện trên miếng bông tẩy trang được mua trong phiên livestream ngày 8/8 của Hannah Olala. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong những ngày qua.

Thông tin khách hàng đăng tải về sự việc

- Ngày 8/8, nữ khách có tài khoản Facebook V.K.H cho biết đã mua 6 hộp bông tẩy trang Silcot Nhật Bản (Unicharm) trên phiên livestream của Hannah Olala. Đến ngày 24/10, khi sử dụng đến hộp thứ 5, cô phát hiện có hai miếng bông dính nhau, và lúc sau thấy có dòi nằm trên miếng bông.

- Khách hàng này khẳng định đã loại trừ khả năng dòi xuất hiện do bảo quản tại nhà vì lý do "Nhà mình không nấu ăn, không có thức ăn thừa. Thời tiết Hà Nội dạo này lạnh và khô. Hộp bông để ở bàn trang điểm, khu vực sạch sẽ, khô ráo".

- Sau khi phát hiện sự cố, cô nàng này đã chủ động liên hệ fanpage Hannah Olala và nhận được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với nhãn hàng để được hỗ trợ về sản phẩm. Khi liên hệ, nhãn hàng hồi đáp sẽ kiểm tra sau. Do đó, V.K.H đã báo lại cho fanpage Hannah Olala, và được team Hannah Olala hỗ trợ gửi thông tin đến nhãn hàng để xử lí nhanh hơn.

- Chiều ngày 27/10, nhãn hàng gọi điện cho khách hàng xin thu hồi 2 hộp bông tẩy trang (1 hộp có dòi và 1 hộp chưa dùng đến). Khi hỏi về phương án xử lý, nhãn hàng nói sẽ đổi cho bạn 2 hộp mới để "trải nghiệm lại". Bạn khách cho biết thêm, phía hãng giải thích rằng "Có thể do lỗi trong quá trình đóng gói, cần kiểm tra thêm" nhưng chưa có phản hồi cụ thể hay kết luận rõ ràng.

- Chia sẻ về quá trình sử dụng sản phẩm, bạn khách cho biết: "Trong thời gian dùng 4 hộp trước đó, da mình nổi mụn li ti không rõ nguyên nhân. Sau khi ngưng dùng 1 tuần thì da bắt đầu ổn lại".

Khách hàng V.K.H đăng tải hình ảnh về đơn mua bông tẩy trang trên phiên livestream 8/8 và hình ảnh về con dòi xuất hiện trên miếng bông tẩy trang

Thông tin về phương án xử lý của Hannah Olala và nhãn hàng

- Trao đổi với chúng tôi (PV), team Hannah Olala cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, team đã nhanh chóng làm việc với nhãn hàng Unicharm để hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Do sự việc liên quan trực tiếp đến sản phẩm và không thuộc phạm vi voucher hay ưu đãi của phiên livestream, vậy nên team Hannah Olala đã chủ động chuyển thông tin để hãng làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Ngày 27/10, sau khi nhãn hàng liên hệ, phía bạn khách đã đồng ý với phương án đổi trả sản phẩm (như thông tin bạn đã chia sẻ trước đó). Đồng thời, hai bên cũng thống nhất thực hiện buổi "home visit" - đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng và quản lý sản phẩm của Unicharm sẽ đến trực tiếp để kiểm tra sản phẩm bông tẩy trang. Thời gian dự kiến cho buổi làm việc này là ngày 31/10.

- Ngày 29/10, sau khi bạn khách đăng tải bài viết lên diễn đàn làm đẹp, nhãn hàng tiếp tục chủ động liên hệ để cập nhật tình hình. Hai bên sau đó thống nhất điều chỉnh thời gian home visit sớm hơn, cụ thể là vào ngày hôm nay 30/10.

Team Hannah Olala cho biết đã nhanh chóng phối hợp cùng nhãn hàng Unicharm để hỗ trợ khách giải quyết vấn đề liên quan đến sản phẩm bông tẩy trang

Phản ứng của cư dân mạng

Hiện vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc xuất hiện dòi trên sản phẩm đã được mua cách đây hơn hai tháng là điều khó lý giải, và chưa có đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân hoàn toàn đến từ phía sản phẩm. Một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng cần xem xét yếu tố bảo quản sau khi mua - đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên.

Dưới góc độ khoa học, nhiều người chỉ ra rằng trứng ruồi thường nở thành dòi trong khoảng 8-20 giờ, và phát triển thành nhộng sau 2-6 ngày. Nếu sản phẩm được mua từ ngày 8/8, thì việc phát hiện dòi ở thời điểm cuối tháng 10 cho thấy khả năng cao vấn đề không xuất phát từ bản thân sản phẩm, mà có thể liên quan đến điều kiện lưu trữ và bảo quản sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, việc xuất hiện vật thể lạ trên một sản phẩm làm đẹp vẫn là điều đáng lo ngại, đặt ra yêu cầu cần được kiểm tra, xác minh rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Phản ứng của cư dân mạng trong phần bình luận của bài viết

Có thể thấy phía Hannah Olala và nhãn hàng Unicharm đã phản ứng nhanh chóng, chủ động phối hợp để xử lý và hỗ trợ khách hàng sau khi nhận được phản ánh. Sự việc này cũng là một bài học đáng lưu ý cho người tiêu dùng, đặc biệt khi mua và sử dụng các sản phẩm làm đẹp - nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, nên chủ động liên hệ với đơn vị bán hàng hoặc nhãn hàng để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.



