Tips dưỡng da hiệu quả không phải ai cũng biết

Một trong những điều khiến các bạn gái yêu làm đẹp bối rối đó chính là sử dụng bao nhiêu loại mỹ phẩm và dưỡng da cần những bước nào vì có quá nhiều sản phẩm với nhiều công dụng khác nhau. Nếu bạn không đủ am hiểu về tình trạng da của mình và tìm sản phẩm phù hợp thì việc sử dụng nhầm lẫn và gây hại cho da là điều không thể tránh khỏi. Dưới đây sẽ là một số bí quyết giúp bạn chọn lọc được những sản phẩm phù hợp nhất.



Da lão hóa

Nhiều cô nàng cho rằng quá sớm để lo ngại về lão hóa da, tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu cho thấy độ tuổi 25 trở đi sẽ thích hợp để quan tâm về vấn đề này. Quá trình lão hóa da sẽ diễn ra mỗi ngày và sẽ hiện hữu rõ rệt từ độ tuổi 30. Dòng sản phẩm bổ sung collagen được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất cho các vấn đề về lão hóa giúp bạn giữ mãi nét xuân thì. Tinh chất siêu Collagen 98 DHC Super Collagen 50ml với độ đậm đặc gấp 98 lần sẽ giúp cho bạn cải thiện được các vấn đề về nếp nhăn và giúp làn da trở nên đàn hồi căng bóng.

Nơi mua: Shopee Việt Nam

Da thâm nám, không đều màu

Một trong những vấn đề "nan giải" của nhiều bạn trẻ là làn da không đều màu, và thâm nám đối với các chị em phụ nữ độ tuổi trung niên. Nguyên nhân chủ yếu do da không được chăm sóc và bảo vệ từ sớm. Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm hoặc tinh chất chứa thành phần Vitamin C và các hoạt chất làm sáng da sẽ góp phần làm mờ vết thâm, mang lại làn da trắng sáng nhanh chóng. Serum Trắng Da, Mờ Thâm Balance Active Formula Vitamin C Brightening 30ml với nồng độ vitamin an toàn cho da, không gây kích ứng và dễ dàng bảo quản sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề này. Đây được xem là một trong những tên tuổi lớn được phái đẹp yêu thích lựa chọn trong chu trình dưỡng da của mình bởi độ hiệu quả và giá thành hợp lý.

Nơi mua: Shopee Việt Nam

Da nhạy cảm

Da nhạy cảm được xem là một trong những loại da khó chiều nhất khiến nhiều cô gái phải "khổ sở" trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Với loại da này, bên cạnh việc có chế độ chăm sóc dưỡng da hợp lý, chúng ta cần phải bảo vệ thường xuyên với kem chống nắng và lựa chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp. Sữa Rửa Mặt Dạng Bọt Dove Tinh Chất Serum sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Sản phẩm này có khả năng dưỡng ẩm cao cùng với chiết xuất cây phỉ giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm bóng nhờn, loại bỏ dầu thừa và lớp trang điểm nhẹ. Bên cạnh đó còn giúp cấp nước cho da, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm.

Nơi mua: Shopee Việt Nam

