Tiny Steps chặng II: Hơn 1000 gia đình cùng tạo nên ngày hội bỉm sữa sôi động tại Hà Nội

Tiếp nối thành công vang dội của chặng I tại AEON Mall Hà Đông vào tháng 4, chặng II của chuỗi sự kiện Tiny Steps do Công ty Cổ phần Nam Anh International và thương hiệu Moyuum đồng tổ chức đã mang đến một không gian mua sắm, trải nghiệm kết hợp vui chơi giải trí quy mô lớn bậc nhất mùa hè 2026 cho cộng đồng bỉm sữa Thủ đô.

Những con số biết nói làm nên sức hút của đại hội bỉm sữa lớn nhất tháng 5

Dù thời tiết Hà Nội đã bắt đầu vào hè oi bức, sức nóng tại sảnh Trung tâm TASCO Mall trong 3 ngày diễn ra sự kiện vẫn không hề giảm nhiệt. Tiny Steps chặng II đã chứng minh sức hút "khủng" của mình qua những cột mốc vô cùng ấn tượng:

Hơn 3.000 gia đình đã có mặt và lấp đầy không gian sự kiện, biến nơi đây thành ngày hội gắn kết gia đình rộn ràng nhất dịp đầu hè.

1.008 vận động viên nhí (từ 0 - 3 tuổi) cùng nhau tranh tài nảy lửa tại Đại hội Thể thao nhí, cống hiến những màn thi đấu vừa kịch tính vừa ngộ nghĩnh.

Hơn 1.200 phần quà giá trị từ tất cả các hạng mục check-in, minigame, giải đấu đã được trao tận tay các bé và ba mẹ mang về nhà.

23 thương hiệu Mẹ & Bé hàng đầu tại thị trường Việt Nam cùng tham gia đồng hành, tạo nên một "tọa độ" mua sắm săn deal rực rỡ.

Tiếp cận hơn 2.1 triệu lượt khách hàng trên nền tảng online, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình trên khắp các cộng đồng mạng xã hội.

Đại hội Thể thao nhí: Sân khấu tỏa sáng của 1.008 vận động viên tí hon

Trước đó, chỉ trong vòng 30 phút mở cổng đăng ký trực tuyến, hệ thống của BTC đã quá tải khi thu về hơn 1.300 lượt đăng ký. Điều này chứng tỏ sự quan tâm và kỳ vọng cực lớn từ các phụ huynh hiện đại dành cho một sân chơi khuyến khích xu hướng vận động, giúp trẻ rời màn hình ảo để bước ra khám phá thế giới.

Tại sự kiện, 1.008 em bé xuất sắc có mặt đã được chia theo từng nhóm tuổi để chinh phục 4 thử thách được thiết kế khoa học:

Bé bò thần tốc (6 - 12 tháng)

Tay đua siêu hạng (12 - 18 tháng)

Mê cung sắc màu (18 - 24 tháng)

Lực sĩ tí hon (24 - 36 tháng).

Không khí tại khu vực thi đấu liên tục sôi động với tiếng cổ vũ từ ba mẹ và những khoảnh khắc đáng yêu của các “vận động viên nhí”. Nhiều phụ huynh chia sẻ đây là lần đầu tiên con được tham gia một sân chơi đông vui và giàu tính tương tác như vậy.

Với cơ cấu giải thưởng lên đến 800.000.000 VNĐ, BTC đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng của các hạng mục giải thưởng bao gồm: 84 Giải Nhất, 84 Giải Nhì, 84 Giải Ba và 756 Giải Tham gia. Đặc biệt, đúng với tinh thần "đi là có quà", 100% các bé tham gia chương trình đều nhận được những phần quà cổ vũ vô cùng thiết thực từ ban tổ chức và nhà tài trợ.

Thiên đường mua sắm và trải nghiệm thú vị cho các gia đình

Chương trình có sự đồng hành của nhiều thương hiệu mẹ & bé quen thuộc như Moyuum, Momo Rabbit, Milo & Gabby, Dr. Papie, Bimbosan, Tummy Bebe, Bebezoo, Minopharma, Kendamil, VIB, Bubchen, Arla, Chaang, Obebi, Rainbovit Baby, Her Balance, BebeJOY, Kunella, PediaSure, Ensure, Glucerna, Oli6 và Hibee… tạo nên không gian trải nghiệm và mua sắm sôi động dành cho các gia đình trẻ.

Hàng loạt chương trình ưu đãi độc quyền khủng lên đến 50%, mua 1 tặng 1, tặng quà cho đơn từ 99k, các combo giá hời và hàng ngàn quà tặng check-in hấp dẫn từ bình và phụ kiện bình, tã giấy, quần áo, vitamin đến thực phẩm dinh dưỡng... tất cả đã tạo nên một không gian mua sắm nhộn nhịp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình trong mùa hè này.

Tầm nhìn dài hạn đồng hành cùng triệu gia đình Việt

Chia sẻ về thông điệp sâu sắc của chuỗi sự kiện, Bà Đinh Thị Thu Trang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Anh International nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, mà còn muốn trực tiếp đồng hành trong hành trình trưởng thành của trẻ. Tiny Steps là cơ hội để các bé tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá thế giới theo cách của riêng mình.”

Dự án cũng kỳ vọng xây dựng chuỗi sự kiện này trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm - nơi các thương hiệu, gia đình và cộng đồng phụ huynh có thể cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ tương lai. Mỗi chặng dừng chân của Tiny Steps sẽ luôn là một hành trình đầy cảm xúc của cả gia đình.

Sự thành công rực rỡ của hai chặng đầu tiên tại Hà Nội chính là bước khởi đầu vững chắc cho chuỗi hoạt động dài hạn của Nam Anh International. Trong thời gian tới, mô hình sự kiện nhân văn này sẽ tiếp tục được mở rộng và triển khai tại nhiều trung tâm thương mại lớn trên phạm vi toàn quốc, với điểm đến tiếp theo đầy hứa hẹn tại TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự đồng hành truyền thông của Afamily nhằm tiếp tục lan tỏa những thông tin và giá trị giáo dục tích cực này đến hàng triệu phụ huynh trên khắp cả nước. Ba mẹ hãy cùng chờ đón và sẵn sàng cùng con ghi dấu một mùa hè 2026 thật rực rỡ với những bước chân diệu kỳ tiếp theo nhé!