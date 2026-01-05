Tinh ý lắm mới nhận ra hình động chuẩn "mẹ bầu" của "dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh giữa tin đồn mang thai lần 2

Giữa lúc tin đồn Đỗ Mỹ Linh đang mang thai lần hai râm ran trên mạng xã hội, mọi động thái của bà xã Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Không cần ảnh chụp cận hay trang phục ôm sát, chỉ một chi tiết rất nhỏ trong đoạn video gần đây cũng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Cụ thể, trong video được Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, nàng hậu diện trang phục dáng rộng, chất liệu mềm rũ, khéo léo che đi vòng hai giữa tin đồn mang bầu. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý lại nằm ở khoảnh khắc rất tự nhiên: khi chuẩn bị ngồi xuống, Đỗ Mỹ Linh vô thức đưa tay che nhẹ phần bụng - một hành động được nhiều người nhận xét là "chuẩn phong cách mẹ bầu".

Không ít cư dân mạng cho rằng đây là phản xạ thường thấy ở những phụ nữ đang mang thai, nhất là với những người đã từng trải qua một lần sinh nở. Dù chỉ là cử chỉ thoáng qua, không hề phô trương hay cố tình thể hiện, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến nghi vấn mang thai lần hai của Đỗ Mỹ Linh càng được bàn luận sôi nổi hơn.

Netizen tinh ý nhận ra hành động che bụng đúng phong cách mẹ bầu của Đỗ Mỹ Linh (Ảnh: FBNV)

Netizen bàn luận rần rần dưới video của Đỗ Mỹ Linh: "Linh bầu xinh quá, thấy đỡ bụng yêu yêu", "Bầu mà xinh quá", "Vóc dáng thay đổi rồi"...

Trước đó, bà xã Đỗ Vinh Quang cũng thường xuyên xuất hiện với trang phục rộng rãi, kín đáo hơn so với phong cách thanh lịch, tôn dáng thường thấy. Cộng thêm việc hạn chế chia sẻ ảnh chụp toàn thân hay những góc quay trực diện vòng hai, netizen càng có thêm lý do để "bán tín bán nghi".

Vóc dáng Đỗ Mỹ Linh có phần đầy đặn hơn giữa tin đồn mang thai lần 2 (Ảnh: TTNV)

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán này. Tuy nhiên, với loạt dấu hiệu được cộng đồng mạng tinh ý soi ra, nhiều người cho rằng nếu tin vui là thật thì cũng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nàng hậu chính thức chia sẻ với công chúng.