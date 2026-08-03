Tối 31/7, đội tuyển Việt Nam có trận đấu với Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Dù chơi trên sân nhà Mỹ Đình và tạo ra nhiều cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể tìm được bàn thắng, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0.

Đoàn Văn Hậu có tên trong đội hình và ra sân thi đấu cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không thấy hình ảnh Doãn Hải My xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng, gây tò mò. Không rõ cô nàng có xuất hiện hay không nhưng không thấy đăng tải hình ảnh hay xuất hiện trên truyền thông.

Đoàn Văn Hậu luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý với vai trò cầu thủ.

Song, kết thúc trận đấu không lâu, nàng WAGs này gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chồng cùng con trai.

Trong ảnh, nam cầu bế con trai, song một chi tiết nhanh chóng lọt vào mắt người hâm mộ là vết xước ở phần mũi, sưng đỏ. Văn Hậu sau đó cũng chia sẻ lại story của vợ, như động thái cập nhật tình hình bản thân sau trận đấu.

Doãn Hải My đăng ảnh cập nhật tình hình chồng sau trận đấu.

Văn Hậu cũng chia sẻ lại story của vợ ngay sau đó.

Trong trận đấu tối 31/7, Văn Hậu có không ít pha tranh chấp và va chạm trên sân, song ở mức độ nhẹ nên nam cầu thủ vẫn tiếp tục thi đấu.

Sau trận, phần mũi của nam cầu thủ xuất hiện một vết xước, hơi sưng đỏ khiến dân tình chú ý. Tuy nhiên, qua hình ảnh Hải My chia sẻ, Văn Hậu vẫn thoải mái bên con trai, phần nào khiến người hâm mộ yên tâm hơn về tình trạng của anh.

“Tối qua thấy ngã, rồi va chạm mấy lần ấy, cứ lo vì bạn này trước bị chấn thương”, “Chắc chỉ xây xước nhỏ thôi, nó đỏ lên mà không dán băng cá nhân”, “Thôi cố cho những trận thi đấu tiếp theo nha”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Nhìn lại hành trình của Văn Hậu trong vài năm qua, Doãn Hải My cũng là một trong những người đồng hành khá sát với nam cầu thủ, đặc biệt ở giai đoạn anh gặp vấn đề về chấn thương.

Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu trong ngày CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức đăng quang ngôi vương V.League mùa giải 2025/26.

Doãn Hải My luôn có mặt trên khán đài của nhiều trận đấu để ủng hộ chồng. Ảnh:H.Đ

Tháng 9/2024, khi Văn Hậu sang Hàn Quốc điều trị và tập phục hồi chấn thương, Hải My cũng có mặt cùng chồng. Thời điểm đó, cô thậm chí phải nhờ gia đình hỗ trợ chăm con nhỏ để có thể sang Hàn Quốc đồng hành cùng Văn Hậu.

Sự đồng hành ấy không chỉ dừng ở những ngày Văn Hậu điều trị. Khi chồng trở lại với bóng đá và có những cột mốc mới trong sự nghiệp, Hải My vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh. Gần nhất, trong ngày Văn Hậu gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029 hồi tháng 4/2026, cô cũng có mặt cùng chồng. Những hình ảnh đời thường này phần nào cho thấy Hải My không chỉ xuất hiện ở những trận đấu, mà còn đồng hành với Văn Hậu trong những thời điểm quan trọng của sự nghiệp.

Tuy nhiên, cuộc sống của Hải My hiện tại không chỉ xoay quanh vai trò vợ cầu thủ. Sau khi kết hôn và có con, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình và theo học chương trình cao học.

Đời thường của vợ chồng Hải My - Văn Hậu dạo này.

Hiện tại, Doãn Hải My cũng duy trì công việc và cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi cà phê, làm việc, chăm sóc con trai và đồng hành cùng chồng.

Còn với Văn Hậu, phía trước vẫn là lịch thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Sau trận hòa Singapore, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm khách trước Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari, Bogor.

Sau một thời gian dài phải tạm dừng vì chấn thương, mỗi lần Văn Hậu trở lại sân cỏ đều nhận được sự chú ý. Và phía sau những trận đấu ấy, hình ảnh anh trở về bên vợ con cũng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nam cầu thủ.

Ảnh: FBNV.