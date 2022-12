Tinh dầu húng chanh Panda của Thanh Mộc Hương có gì khác biệt?

Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược, Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Thanh Mộc Hương luôn đề cao về mặt chất lượng sản phẩm, tạo nên những đột phá về thành phần cũng như thân thiện, an toàn và hiệu quả với người sử dụng.

Nối tiếp những thành công trước đó, sau nhiều năm nghiên cứu kỹ lưỡng, Thanh Mộc Hương tạo nên "cú huých" cuối năm cho thị trường với sản phẩm Tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+. Đây là sản phẩm mang đến nhiều đột phá về thành phần.

Trong Tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+, những thành phần thảo dược được "ưu ái", mang đến công dụng tối đa. Trong đó, tinh dầu húng chanh được bào chế với độ tinh khiết cao, mang lại những công dụng cực tốt trong tăng cường đề kháng, bảo vệ đường hô hấp.

Đặc biệt, trong Tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+ còn chứa "siêu" Vitamin C được chiết xuất từ quả Acerola Brazil - một trong những loại quả giàu Vitamin C nhất thế giới.

Nguyên liệu Acerola extract 17% vit C - B, Nexira trong Tinh dầu húng chanh Panda được ứng dụng công nghệ vi bao bằng phun sấy sử dụng chất màng acacia gum hoàn toàn tự nhiên. Có khả năng bảo vệ vitamin C và hoạt chất nhạy cảm khác không bị hư hỏng bởi các tác động từ bên ngoài, đảm bảo giữ nguyên chất lượng theo thời gian. Do đó, sản phẩm có công dụng tăng cường miễn dịch, thích hợp sử dụng hàng ngày mà không gây phụ thuộc.

Ngoài ra, Tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+ còn chứa tinh dầu óc chó giàu Ellagitannin. Hoạt chất này có vai trò chuyển đổi các vi khuẩn đường ruột thành các hợp chất có lợi.

Bên cạnh đó, tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+ sử dụng đường cỏ ngọt thay thế đường hóa học, an toàn cho những người tiểu đường, đái tháo đường. Nhờ đó, sản phẩm có vị ngọt thơm tự nhiên được nhiều trẻ em yêu thích mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng thời, chiết xuất thân và lá của loại cây này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe.

Xét về công dụng, Tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+ là giải pháp thiết yếu trong thời điểm gió mùa, giúp tăng đề kháng, bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa…

Tinh dầu húng chanh Panda Vitamin C+ là sản phẩm được dự đoán mang đến sự đột phá trong thị trường cuối năm nhờ chất lượng cao và công hiệu tuyệt vời. Theo những đánh giá ban đầu, đây là sản phẩm tốt cho sức khỏe và thân thiện, an toàn với mọi đối tượng sử dụng.

