Tình cũ diện nội y lướt ngang mặt The Weeknd khi đang hát: Cả internet một thời "đứng hình"

Victoria's Secret Fashion Show sẽ chính thức tái xuất vào đêm 18/10 - tức sáng sớm 19/10 (theo giờ Việt Nam). Năm nay, sàn diễn sẽ bùng nổ với sự góp mặt của dàn lineup toàn nghệ sĩ nữ: Katseye, Megan Thee Stallion, Tate McRae và Meg Moroney.

Trước thềm sự kiện thời trang được mong chờ bậc nhất trong năm, hãy cùng nhìn lại loạt sân khấu mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử VSFS - nơi âm nhạc, thời trang và những câu chuyện hậu trường tạo nên những cơn địa chấn truyền thông

2016: Bella Hadid, The Weeknd: Khoảnh khắc "hậu chia tay" đỉnh cao nhất lịch sử

Nếu phải chọn một màn trình diễn iconic nhất lịch sử Victoria's Secret Fashion Show, đó sẽ là đêm Paris năm 2016. Câu chuyện bắt đầu từ trước khi show diễn ra. The Weeknd và Bella Hadid - khi đó đang hẹn hò được hơn một năm - đột ngột chia tay vào tháng 11/2016, chỉ vài tuần trước khi cả hai cùng có mặt tại show.

The Weeknd đã được chốt lịch biểu diễn. Bella cũng đã được xác nhận sẽ trình diễn lần đầu tiên trên sàn diễn Victoria's Secret. Không ai trong số họ rút lui, và thế là điều gì đến cũng đến.

The Weeknd và Bella Hadid chạm mặt khi cùng trình diễn tại VSFS 2016 chỉ 1 tháng sau khi chia tay.

Khi The Weeknd trình diễn bản hit "Starboy" trên sân khấu, Bella Hadid trong bộ nội y ánh kim bước ra từ cánh gà và đi thẳng về phía anh. Nam ca sĩ đã cố gắng tương tác, thậm chí tiến lại gần khi người cũ đi qua. Bella không dừng lại, cô liếc nhìn với ánh mắt thản nhiên đến lạnh người, bước tiếp trên đôi giày cao gót mà không hề chậm nhịp. Đó là cái nhìn mà cả internet lập tức phong làm meme, biểu tượng, và giáo trình hậu chia tay cho những thế hệ sau.

Sau cuộc tình chớp nhoáng với Selena Gomez năm 2017, The Weeknd tái hợp Bella. Dù vậy, nỗ lực hàn gắn chỉ kéo dài đến cuối năm 2019. Cả hai quyết định đường ai nấy đi lần thứ hai, chính thức khép lại chuyện tình từng tốn nhiều giấy mực.

Những sân khấu âm nhạc không thể nào quên

Bên cạnh câu chuyện tình ái chấn động của The Weeknd và Bella Hadid, đường băng Victoria's Secret còn là nơi chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc thăng hoa của các siêu sao âm nhạc thế giới.

Destiny's Child, 2002

Khi Destiny's Child vẫn còn là một nhóm nhạc trọn vẹn, họ đã mang không khí lễ hội lên sàn diễn Victoria's Secret với "8 Days of Christmas" trong những bộ trang phục vàng đồng lấp lánh đồng điệu. Beyoncé, Kelly Rowland và Michelle Williams đứng giữa sàn diễn như ba nữ thần giáng trần - và nhìn lại hình ảnh đó hôm nay, khó ai có thể tin đây là một màn biểu diễn từ năm 2002.

Justin Bieber, 2012

Năm 2012 chứng kiến không chỉ một mà hai ngôi sao lớn đổ bộ lên sân khấu VS: Justin Bieber và Rihanna. Bieber biểu diễn trong phân đoạn PINK với "Beauty and a Beat" - đúng chất một chàng trai 18 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chạy dọc sàn catwalk và vũ đạo không ngừng nghỉ bên cạnh dàn thiên thần. Tóc vuốt gel cùng bộ đồ trắng bạc, Bieber lúc đó là idol toàn cầu đúng nghĩa.

Rihanna, 2012

Cùng năm đó, Rihanna làm điều mà không ai làm được trước và sau cô: vừa hát vừa... catwalk. Cô biểu diễn "Diamonds" trong bộ váy đen sang trọng. Rồi đến "Phresh Off the Runway" - xuất hiện trong bộ ren hồng và tự mình sải bước trên đường catwalk như một thiên thần chính hiệu, khiến các model đứng bên cạnh phải nhìn nhau. Sàn diễn Victoria's Secret chưa bao giờ được "chiếm sóng" hoàn toàn như đêm đó.

Taylor Swift, 2013

Trong show diễn tại New York năm 2013, Taylor Swift xuất hiện trong bộ đầm in cờ Union Jack rực rỡ, đội mũ cylinder cùng tone - một lựa chọn trang phục vui tươi "rất Taylor". Cô biểu diễn nhiều ca khúc trên sàn catwalk, thỉnh thoảng còn kéo tay các thiên thần đi cùng mình. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả cảm giác như đang xem một buổi concert lẫn một fashion show cùng lúc.

Ariana Grande, 2014

Năm 2014, Ariana Grande được mời biểu diễn khi "Problem" và "Break Free" đang thống trị các bảng xếp hạng. Xuất hiện với kiểu tóc ponytail đặc trưng và năng lượng nhiệt huyết. Đang trình diễn cực sung, nữ ca sĩ nhỏ nhắn bất ngờ phải khom người, nhăn mặt né tránh chiếc cánh thiên thần khổng lồ của Elsa Hosk. Biểu cảm hoảng hốt xen lẫn đáng yêu của cô nàng lập tức trở thành meme lan truyền mạnh mẽ.

Selena Gomez, 2015

Selena Gomez biểu diễn tại VSFS 2015 ở New York với loạt hit từ album "Revival" vừa phát hành. Điểm đặc biệt là cô chọn bộ jumpsuit đen cắt xẻ táo bạo thay vì những trang phục sân khấu thông thường - tạo nên sự tương phản thú vị giữa cô và dàn thiên thần xung quanh. Trong ảnh, Selena đứng giữa hai thiên thần Taylor Hill và một người mẫu mặc trang phục bạc, cười rạng rỡ như thể đây là đêm vui nhất trong năm của mình.

Harry Styles, 2017

Năm 2017 là lần đầu tiên Harry Styles biểu diễn với tư cách solo sau khi rời One Direction. Anh chọn show VSFS tại Thượng Hải làm một trong những sân khấu quan trọng đầu tiên của mình - diện bộ suit xám bạc lịch lãm, hát "Two Ghosts" và "Kiwi". Visual của Harry tối hôm đó lập tức trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội, và nhiều người cho rằng đây là đêm Harry Styles chính thức được gọi là "ngôi sao solo".

Shawn Mendes, 2018

Show diễn năm 2018 tại New York có Shawn Mendes ôm guitar acoustic hát "In My Blood" và "Lost in Japan" trên sân khấu trong khi model Winnie Harlow - lần đầu tiên trong lịch sử VS được mời tham gia với làn da vitiligo đặc biệt của mình - sải bước song song. Khoảnh khắc Shawn và Winnie cùng xuất hiện trong một khung hình trở thành biểu tượng của đêm diễn, đại diện cho một Victoria's Secret đang cố gắng đổi mới.

Tyla, 2024

Sau sáu năm vắng bóng, VSFS trở lại năm 2024 và chọn Tyla - hiện tượng âm nhạc Nam Phi vừa thắng Grammy đầu tay - làm một trong những gương mặt biểu diễn. Với đôi cánh trắng khổng lồ phía sau như một thiên thần thực thụ, cô biểu diễn "Push 2 Start" và "Water" với năng lượng đủ sức khiến mọi ánh đèn trong căn phòng hướng về phía mình. Sân khấu VS đầu tiên của Tyla được giới chuyên môn đánh giá là một trong những màn biểu diễn hay nhất của show comeback.

Lisa (BLACKPINK), 2024

Đảm nhận vai trò mở màn đêm comeback, Lisa làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ K-pop đầu tiên trình diễn tại Victoria's Secret. Xuất hiện trên chiếc mô tô khổng lồ, cô thiêu đốt đường băng bằng tạo hình moto-chic sắc lạnh cùng thắt lưng kim loại to bản khắc chữ "LISA" trong tiết mục "Rockstar". Ngay sau đó, nữ thần tượng lột xác quyến rũ với set nội y ren đen và đôi cánh mạ vàng rực rỡ, kiêu hãnh sải bước cùng dàn thiên thần dưới giai điệu "Moonlit Floor".

TWICE, 2025

Năm ngoái, lần đầu tiên một nhóm nhạc K-pop được mời biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show: TWICE. Chín cô gái xuất hiện trong những bộ trang phục hồng pastel và đen đặc trưng, biểu diễn với vũ đạo chuẩn chỉnh và năng lượng đồng đều trên sàn catwalk. Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sức ảnh hưởng của K-pop đã đủ lớn để chiếm sân khấu lớn nhất của làng thời trang phương Tây.

Ảnh: Internet