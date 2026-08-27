Tình cũ 10 năm đến chúc mừng Johnny Trí Nguyễn, visual mộc mạc nhưng nét căng gây chú ý

Tối ngày 25/8, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã diễn ra trong không khí náo nhiệt tại TP.HCM. Thảm đỏ quy tụ dàn sao lừng lẫy của làng giải trí Việt, chứng kiến sự bùng nổ nhan sắc từ thế hệ mỹ nhân 7X, 8X như Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà... Bên cạnh màn tương tác thu hút giữa Johnny Trí Nguyễn cùng vợ chồng Ngô Thanh Vân, sự xuất hiện của diễn viên Nhung Kate - người từng đồng hành cùng nam tài tử suốt một thập kỷ - đã nhanh chóng trở thành điểm nhấn đặc biệt được công chúng chú ý.

Nhung Kate giản dị mà toả sáng tự nhiên ở thảm đỏ đông đúc (Clip: TikTok).

Đến chúc mừng Johnny Trí Nguyễn tại sự kiện, Nhung Kate chọn cho mình hướng đi riêng giữa dàn người đẹp lộng lẫy: sự tối giản tuyệt đối. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc đầm bodycon hai dây tôn trọn vóc dáng đầy đặn, tràn đầy sức sống.

Không theo đuổi phong cách lộng lẫy hay lớp trang điểm cầu kỳ, Nhung Kate chinh phục ống kính nhờ nét duyên ngầm cùng khí chất rất riêng. Cô sở hữu làn da nâu bánh mật khỏe khoắn, gò má cao tự nhiên cùng đôi mắt sâu giàu cảm xúc. Lối trang điểm mỏng nhẹ tập trung tôn lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt, giúp nữ diễn viên mang một vẻ đẹp mộc mạc nhưng sắc nét, gợi nhớ đến diện mạo của những mỹ nhân điện ảnh thập niên 90.

Visual mộc mạc, sắc nét mang đậm nét đẹp điện ảnh hoài niệm của Nhung Kate.

Màn xuất hiện với phong thái tự tin cùng vóc dáng được nhận xét "có da có thịt" hơn trước của nữ diễn viên nhận về loạt lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, xuýt xoa trước vẻ đẹp độc đáo của:

"Đẹp mộc mạc như diễn viên xưa, cặp mắt ăn tiền", "Cô ấy đẹp mộc mạc dã man, nét nào ra nét đó", "Mắt bạn này đẹp quá, giống thập niên 90", hay "Nay Nhung có da có thịt nhìn cuốn quá".

Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung, sinh năm 1989 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô sớm khẳng định thực lực qua lối diễn xuất đa dạng cùng khả năng biểu cảm xuất sắc qua ánh mắt.

Từ nét đẹp trong trẻo thời mới vào nghề, Nhung Kate dần lột xác với phong cách "đả nữ" cá tính và phóng khoáng.

Đôi mắt sâu hút hồn đong đầy nét cá tính, mặn mà, vừa phảng phất khí chất hoài niệm của những mỹ nhân màn ảnh xưa.

Từ hình ảnh một nữ diễn viên mang vẻ đẹp mong manh thời mới vào nghề, Nhung Kate dần hướng đến hình tượng gợi cảm, nóng bỏng và sau đó là một "đả nữ" cá tính. Bên cạnh nghiệp diễn, cô còn thử sức ở vai trò MC và người mẫu ảnh. Đặc biệt, người đẹp Hải Phòng sở hữu những sở thích hiếm thấy ở nữ giới như niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật và xe mô tô phân khối lớn.

Phong cách bụi bặm của Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn - hai người có cùng đam mê võ thuật và tốc độ.

Sự đồng điệu về phong cách sống và niềm yêu thích tốc độ, võ thuật đã từng gắn kết Nhung Kate cùng Johnny Trí Nguyễn trong suốt 10 năm. Thời điểm còn bên nhau, cả hai không chỉ ăn ý trong thời trang đời thường phóng khoáng mà cô còn là hậu phương lặng lẽ ủng hộ nam tài tử xây dựng võ đường riêng. Dù hiện tại đã chia tay trong êm đẹp và chọn cho mình những hướng đi mới, sự xuất hiện văn minh cùng visual sắc nét của Nhung Kate trong ngày vui của Johnny Trí Nguyễn vẫn nhận được nhiều cảm tình và sự trân trọng từ công chúng.

Ảnh: Internet