Tinh chất Kẽm Actidem Derma ZNP Serum – Giải pháp kiềm dầu, hỗ trợ giảm mụn cho da dầu mụn

Giới thiệu thương hiệu Actidem

Actidem là thương hiệu mỹ phẩm chuyên biệt cho làn da mụn và nhạy cảm, được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học da liễu hiện đại. Các sản phẩm Actidem sử dụng công thức an toàn, dịu nhẹ, đã được kiểm nghiệm da liễu và sản xuất tại nhà máy chuẩn dược với kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho người dùng.

Với triết lý "An toàn – Khoa học – Hiệu quả", Actidem không chỉ chú trọng vào hiệu quả giảm mụn, phục hồi hàng rào bảo vệ da mà còn hướng đến việc cải thiện sức khỏe làn da. Nhờ đó, Actidem đã trở thành lựa chọn tin cậy của hàng nghìn người tiêu dùng Việt Nam trong hành trình chăm sóc và phục hồi làn da mụn khỏe mạnh.

Kẽm là gì và vai trò của kẽm trong chăm sóc da mụn?

Kẽm (Zinc) là một nguyên tố vi lượng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào, kiểm soát bã nhờn và kháng viêm tự nhiên của da. Trong lĩnh vực mỹ phẩm, kẽm thường được sử dụng dưới dạng Zinc PCA – một phức hợp giữa kẽm và acid pyrrolidone carboxylic (PCA) giúp ổn định lượng dầu, làm dịu vùng da kích ứng và hỗ trợ giảm vi khuẩn gây mụn. Nhờ những đặc tính này, Zinc PCA trở thành thành phần "vàng" trong các sản phẩm chăm sóc da dầu mụn, giúp làn da được cân bằng và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Da dầu mụn là loại da thường xuyên đối mặt với tình trạng tăng tiết bã nhờn, dẫn đến bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn viêm, mụn đầu đen. Việc chỉ rửa mặt hay sử dụng kem dưỡng là chưa đủ để kiểm soát dầu và cải thiện tình trạng mụn. Chính vì vậy, serum kẽm được xem là bước chăm sóc cần thiết trong chu trình dưỡng da của người có làn da dầu mụn.

Giới thiệu về Tinh chất kẽm Actidem Derma ZNP Serum

Trong bối cảnh làn da dầu mụn ngày càng phổ biến do tác động của môi trường, stress và thói quen sinh hoạt, việc lựa chọn một sản phẩm serum chứa kẽm an toàn, hiệu quả trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người. Actidem Derma ZNP Serum ra đời như một giải pháp chăm sóc da chuyên biệt, giúp hỗ trợ kiểm soát bã nhờn, hỗ trợ giảm mụn cho làn da nhạy cảm.

Thành phần chính và công dụng:

Dual Zn Biopeptide (Zn + Zn PCA): Hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ giảm mụn viêm.

Panthenol (Vitamin B5): Làm dịu da, hỗ trợ giảm kích ứng, hạn chế bít tắc lỗ chân lông.

Prebiotic (Inulin & Alpha-Glucan Oligosaccharide): Hỗ trợ làm dịu.

HA kép thủy phân: Cấp ẩm đa tầng, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, ngăn mất nước.

Ưu điểm sản phẩm:

Hỗ trợ kiểm soát dầu, hỗ trợ giảm mụn hiệu quả.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết rít.

Gợi ý chu trình chăm sóc da với tinh chất kẽm Actidem Derma ZNP Serum đạt hiệu quả tối ưu

Để đạt được hiệu quả tốt nhất bạn nên sử dụng sản phẩm kẽm Actidem Derma ZNP Serum kết hợp với bộ sản phẩm nhà Actidem theo các bước sau:

Bước 1: Tẩy trang với nước tẩy trang Actidem Derma Cleansing Water và Rửa mặt thật sạch với gel rửa mặt dịu nhẹ Actidem Derma.

Bước 2: Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm như toner giúp cân bằng độ ẩm cho da sau rửa mặt.

Bước 3: Lấy 1 lượng Serum vừa đủ để thoa đều toàn mặt.

Bước 4: Sử dụng thêm kem dưỡng ẩm giúp da luôn ẩm mượt, hạn chế da bong tróc.

Tinh chất Kẽm Actidem Derma ZNP Serum giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng?

Hiện tại, serum kẽm Actidem được phân phối trên các sàn thương mại điện tử và tại các cửa hàng mỹ phẩm uy tín. Mức giá tham khảo thường dao động trong khoảng 245.000 đồng - 299.000 đồng/lọ 30ml (có thể thay đổi theo khuyến mãi, dung tích hoặc chương trình riêng).

Bạn nên mua serum kẽm Actidem chính hãng tại các kênh phân phối được ủy quyền như Shopee Mall, TikTok Shop – Actidem, hoặc hệ thống đại lý chính hãng. Khi mua, hãy kiểm tra tem chống giả, nhãn phụ tiếng Việt và thông tin công bố để đảm bảo đúng hàng thật, yên tâm sử dụng.

Serum kẽm Actidem là giải pháp tối ưu cho da dầu mụn và da nhạy cảm, nhờ công thức kết hợp Dual Zn Biopeptide, Panthenol, Prebiotic và HA kép thủy phân. Sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ kiềm dầu, hỗ trợ giảm mụn và làm dịu da mà còn mang lại khả năng cấp ẩm đa tầng, cải thiện hàng rào bảo vệ da. Với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và công thức an toàn phù hợp sử dụng hằng ngày cho nhiều tình trạng da khác nhau.

Công ty TNHH Dược phẩm Inolab Derma Việt Nam

Địa chỉ: 202 Đường III, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh