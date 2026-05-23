Chính sách đáng chú ý từ 2027: Hỗ trợ tối đa 900.000 đồng cho sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được hỗ trợ chi phí sàng lọc nhiều bệnh bẩm sinh nguy hiểm, với mức thanh toán tối đa lên tới 900.000 đồng/trường hợp. Chính sách mới không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn góp phần nâng cao cơ hội phát hiện, can thiệp sớm các dị tật và bệnh lý ngay từ giai đoạn đầu đời.

Cụ thể, theo Điều 9 của Nghị định 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số quy định về phạm vi, đối tượng khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh nêu rõ phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản gồm: Hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Đối với trẻ sơ sinh, Nghị định 168 quy định được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh cơ bản gồm: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng.

Đáng chú ý về mức hỗ trợ tài chính, Điều 10 Nghị định 168/2026/NĐ-CP về mức hỗ trợ tài chính, phương thức thực hiện, lộ trình ưu tiên khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh quy định mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 900.000 đồng/trường hợp; mức hỗ trợ sàng lọc sơ sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 600.000 đồng/trường hợp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện theo giá gói dịch vụ được phê duyệt.

Nghị định 168 cũng nêu rõ mức hỗ trợ này được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và cơ sở y tế thực hiện kỹ thuật sàng lọc.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đều được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo quy định tại Điều 9 Nghị định 168/2026/NĐ-CP.

Trước thời điểm này, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026, chính sách được ưu tiên áp dụng miễn phí đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tại thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Về kinh phí hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Nghị định nêu rõ, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026, ngân sách địa phương chi trả cho đối tượng tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này theo Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030;

Từ ngày 1/1/2027, ngân sách nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 chi trả cho đối tượng quy định tại Điều 9 Nghị định này đến khi danh mục các bệnh khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh được cấp có thẩm quyền quy định trong danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế;

Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Từ 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2.000.000 đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp a,b,c ở trên thì được hưởng một mức hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định trên cùng với thời điểm đăng ký khai sinh.