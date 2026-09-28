Tìm ra Loan Niệm phiên bản Việt đây rồi!

Phí Ngọc Hưng chỉ đăng một đoạn video lên mạng xã hội nhưng ngay lập tức được dân tình gọi là "Luke phiên bản Việt" vì góc nghiêng có nhiều nét tương đồng với nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng.



Phí Ngọc Hưng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên MXH. (Nguồn: TikTok)

Trong video, Phí Ngọc Hưng không cần tạo hình quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ khiến dân tình phải dừng lại ngắm nghía. Đặc biệt, khoảnh khắc quay nghiêng càng làm nổi bật sống mũi cao, đường hàm gọn và phần cằm nam tính của anh chàng.

Phí Ngọc Hưng chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, tụ tập bạn bè trên trang cá nhân. (Nguồn: TikTok)

Cũng từ đây, loạt bình luận gọi tên Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện. Nếu Loan Niệm sở hữu vẻ ngoài điềm đạm, trưởng thành và có chút lạnh lùng thì Phí Ngọc Hưng cũng mang đến cảm giác tương tự ở một vài góc máy. Không giống hoàn toàn, nhưng càng nhìn càng thấy có "vibe" nam chính ngôn tình.

Hai anh chàng có nhiều nét khá tương đồng. (Nguồn: Instagram)

Phí Ngọc Hưng vốn đã quen mặt với khán giả Việt nhờ ngoại hình sáng và phong cách trẻ trung. Anh chàng thường lựa chọn những outfit khá đơn giản như áo phông, sơ mi, quần jeans hay blazer, ưu tiên những gam màu cơ bản và phom dáng gọn gàng.



Chính kiểu ăn mặc không quá phô trương này lại giúp visual trở thành tâm điểm. Khi diện sơ mi hoặc blazer, anh mang đến vẻ ngoài trưởng thành, lịch lãm; còn với áo phông và quần jeans, tổng thể lại trẻ trung, năng động hơn.

Phí Ngọc Hưng thường xuyên diện nhưng outfit đơn giản, năng động, trẻ trung. (Nguồn: Facebook)

Đặc biệt, kiểu tóc của Phí Ngọc Hưng cũng thường được tạo kiểu vừa phải, có độ phồng tự nhiên. Không cần quá nhiều phụ kiện hay styling cầu kỳ, gương mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo đã đủ giúp anh chàng "cân" những outfit cơ bản.

Phí Ngọc Hưng sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt từ nhiều năm nay. Xuất thân từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh, anh từng được biết đến với hình ảnh hot boy có ngoại hình sáng, sau đó hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên và tham gia các chương trình truyền hình.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình của Phí Ngọc Hưng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh và Trương Mỹ Nhân kết hôn và hiện cặp đôi có hai cô con gái là Bona và Boni. Hai nhóc tỳ nhiều lần được nhận xét sở hữu những đường nét giống bố, đặc biệt là gương mặt và nụ cười.

Gia đình hạnh phúc của Phí Ngọc Hưng. (Nguồn: Facebook)

Sau khi lập gia đình, hình ảnh Phí Ngọc Hưng cũng có nhiều thay đổi. Từ một hot boy có vẻ ngoài khá "công tử", anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, mang đến hình ảnh một ông bố trẻ gần gũi và giản dị. Gia đình Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân từng cùng xuất hiện trong các chương trình thực tế, trong đó có Thử Thách Lớn Khôn và Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân.

Ở tuổi 30, Phí Ngọc Hưng vẫn duy trì được diện mạo trẻ trung với gương mặt sáng, đường nét nam tính và vóc dáng khá gọn gàng. Chính những khoảnh khắc đời thường, không cần tạo hình quá cầu kỳ lại càng giúp visual của anh trở nên nổi bật, đặc biệt là góc nghiêng đang được dân mạng thích thú so sánh với Tỉnh Bách Nhiên.