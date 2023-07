Tìm hiểu công nghệ Sofwave SUPERB™ đang được giới làm đẹp chú ý

Công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn mới

Nếu là một tín đồ làm đẹp, bạn chắc hẳn đã biết đến các công nghệ làm đẹp, trẻ hóa da không xâm lấn. Hiện nay, ở các quốc gia có nền công nghệ làm đẹp phát triển, Sofwave SUPERB™ được xem là công nghệ làm đẹp mới, cải thiện nhiều nhược điểm mà các công nghệ đi trước vẫn còn tồn tại.

Công nghệ SUPERB™ được các cơ sở thẩm mỹ cũng như các tín đồ làm đẹp yêu thích bởi hiệu quả ấn tượng.

Sofwave là thiết bị trẻ hóa da không xâm lấn sử dụng SUPERB™, công nghệ làm đẹp cung cấp đồng bộ chùm 7 tia siêu âm song song cường độ cao, tần số cao với độ phủ rộng giúp cải thiện các nếp nhăn ở mặt và cổ, đồng thời tạo hiệu ứng nâng chân mày, cổ và vùng dưới cằm. Đây là công nghệ do Sofwave Medical, công ty hàng đầu về các thiết bị y tế thẩm mỹ, không xâm lấn dựa trên năng lượng phát triển và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận. Hiện nay Sofwave SUPERB™ đã có mặt tại Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can.



Với công nghệ SUPERB™, chùm 7 tia siêu âm song song sẽ đi chính xác qua bề mặt da (lớp biểu bì), làm nóng mô trung bì ở độ sâu và nhiệt độ chính xác để làm tăng sinh collagen và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của da. Đồng thời, Sofwave cũng tích hợp công nghệ làm mát Sofcool™ giúp người dùng không bị bỏng rát da khi điều trị.

Với những đánh giá tích cực về hiệu quả sử dụng liệu trình từ các tín đồ làm đẹp từ nhiều quốc gia, Sofwave đã nhận được giải thưởng Future of Beauty Awards từ tạp chí Elle danh tiếng, giải thưởng Best Latest in Ultrasound của Award Winner, giải Best Game Changer: Sofwave Treatment từ tạp chí Cosmopolitan và 2022 Skin Award của SHAPE.

Hội thảo "SUPERB™ - Làn sóng công nghệ mới trong da liễu thẩm mỹ" quy tụ sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

Trong buổi giới thiệu công nghệ làm đẹp đang làm mưa làm gió tại các thị trường làm đẹp năng động hàng đầu thế giới, đại diện Công ty Việt Can chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các tín đồ làm đẹp tại Việt Nam những công nghệ làm đẹp không chỉ mới mà còn chất lượng. Với Sofwave SUPERB™ chúng tôi tin rằng phương pháp làm đẹp này mang lại hiệu quả đột phá, hiệu quả, an toàn. Đặc biệt nó phù hợp với những khách hàng năng động và bận rộn".



Những lý do khiến Sofwave SUPERB™ được các tín đồ làm đẹp lựa chọn

Công nghệ làm đẹp đã được chứng minh lâm sàng: Sofwave đã tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại các trung tâm làm đẹp, thẩm mỹ sử dụng Sofwave™ và cho thấy hiệu quả của nó đối với các nếp nhăn trên mặt của khách hàng được cải thiện đáng kể sau 12 tuần với chỉ một lần điều trị.

Bs. CkI. Tô Lan Phương chia sẻ về hiệu quả của SUPERB™ trong các liệu trình trẻ hoá.

An toàn và hiệu quả: Công nghệ SUPERB™ sử dụng chùm 7 tia siêu âm song song, bên cạnh đó còn tích hợp công nghệ làm mát Sofcool™ nhằm hạn chế tối đa tổn thương cho lớp biểu bì hoặc cấu trúc cơ bản bên dưới hạ bì.



Không xâm lấn: Bằng cách để năng lượng sóng siêu âm đi qua bề mặt da một cách chính xác, làm nóng mô trung bì ở độ sâu và nhiệt độ phù hợp để làm tăng sinh collagen, khách hàng sử dụng có thể nhanh chóng trở lại với các hoạt động hằng ngày ngay sau khi rời khỏi trung tâm làm đẹp mà không cần nghỉ ngơi.

Liệu trình chỉ 30 đến 45 phút: Mỗi liệu trình Sofwave SUPERB™ chỉ kéo dài hơn nửa tiếng, điều này giúp chị em có thể dễ dàng sắp xếp lịch làm đẹp bất cứ thời gian nào.

Phù hợp với mọi loại da: Thông thường các phương pháp làm đẹp sử dụng công nghệ ánh sáng đều khá nhạy cảm với da sẫm màu. Với SUPERB™, bất kể màu da hay loại da nào cũng có thể điều trị mà không cần lo lắng về độ an toàn.

Sự hài lòng của người trải nghiệm sản phẩm: Theo kết quả khảo sát, có hơn 80% người trải nghiệm công nghệ SUPERB™ hài lòng với kết quả họ nhận được và ghi nhận sự cải thiện của làn. Bên cạnh đó những bác sĩ, nhân viên tại các trung tâm chăm sóc sắc đẹp sử dụng công nghệ này cũng đánh giá cao sự an toàn, đơn giản và hiệu quả của nó.