Tìm hiểu bột ngậm hỗ trợ bật tông da Gilaa

Bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C) ứng dụng công nghệ hấp thụ Melting

Công nghệ hấp thụ Melting dưới lưỡi là gì?

Công nghệ hấp thụ Melting là thành tựu nổi bật trong lĩnh vực sinh học, cho phép các hoạt chất hấp thụ trực tiếp qua niêm mạc dưới lưỡi. Với độ dày chỉ từ 100-200 μm, mỏng hơn so với niêm mạc má & thành dạ dày, đồng thời lớp niêm mạc dưới lưỡi có nhiều mạch máu. Từ đó giúp các hoạt chất nhanh chóng đi vào tuần hoàn máu mà không cần qua đường tiêu hóa. Cơ chế này đảm bảo dưỡng chất được chuyển trực tiếp vào hệ tuần hoàn, giúp tăng tốc độ hấp thụ.

Theo các nghiên cứu lâm sàng, phương pháp ngậm dưới lưỡi có khả năng đưa hoạt chất vào cơ thể với hiệu suất cao hơn đến 90% so với phương pháp uống & film ngậm truyền thống. Công nghệ Melting cho phép các phân tử hoạt chất được giải phóng và hấp thu nhanh chóng, đồng đều hơn.

Bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C) với công nghệ hấp thụ Melting

Đảm bảo hàm lượng hấp thụ cao & chuyển hóa tức thì

Công nghệ Melting trong bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C)

Bột ngậm trắng da Gilaa áp dụng công nghệ hấp thụ Melting để tối ưu hóa hiệu suất chuyển hóa Glutathione và Vitamin C. Với cơ chế đưa hoạt chất đi thẳng vào hệ tuần hoàn qua niêm mạc dưới lưỡi hạn chế tối đa sự suy giảm hàm lượng do quá trình chuyển hóa ở dạ dày và gan.

Hơn nữa, dạng bột ngậm trong sản phẩm tạo ra các phân tử có độ hòa tan tốt hơn, tăng tốc độ hấp thụ và cung cấp dưỡng chất nhanh chóng cho cơ thể. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả mà còn tăng cường tính tiện lợi và sự ổn định của các hoạt chất trong sản phẩm.

Tăng cường khả năng cải thiện da trắng mịn của Glutathione & Vitamin C

Hiệu quả thành phần trong Gilaa Glow White Premium Glutathione C

Với công nghệ hiện đại này, bột ngậm trắng da Gilaa hỗ trợ các thành phần phát huy công dụng dưỡng trắng bật tông toàn thân tối ưu hơn:

500mg Glutathione và 200mg Vitamin C: Ức chế hiệu quả quá trình sản sinh melanin, giúp mờ thâm nám. Từ đó giúp tăng cường độ sáng cho da toàn thân một cách đồng đều, trắng mịn tự nhiên

Elastin và cà chua trắng: Tăng đề kháng da và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng

Bên cạnh công nghệ hấp thụ, cấu trúc phân tử ổn định của Glutathione tinh khiết 75% trong sản phẩm được nghiên cứu bởi công ty dược Hoa Kỳ AMF Pharma, giúp đảm bảo giữ nguyên độ tinh khiết, tăng cường độ tương thích sinh học và hiệu quả dưỡng sáng da.

Sử dụng bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C) đúng cách

Cách dùng bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C)

Để tối ưu công dụng của bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C), thời điểm sử dụng lý tưởng là vào buổi sáng sau bữa ăn hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Với công nghệ Melting tiên tiến, quy trình ngậm đặc biệt được thiết kế để tối ưu khả năng hấp thu. Bạn hãy đặt bột dưới lưỡi và giữ yên trong khoang miệng từ 1-2 phút, hạn chế di chuyển lưỡi hay nuốt nước bọt. Điều này cho phép các hoạt chất thẩm thấu trực tiếp qua niêm mạc dưới lưỡi, đi vào máu nhanh chóng. Bạn có thể chia nhỏ 3-5 lần ngậm để lượng bột không bị tràn xuống dạ dày.

Với bột ngậm trắng da Gilaa, bạn chỉ cần dùng 1 gói mỗi ngày để bổ sung Glutathione cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, bạn cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh với việc uống đủ nước và bảo vệ da khỏi ánh nắng. Từ đó sẽ giúp sản phẩm cải thiện làn da trắng sáng, đều màu một cách tự nhiên và bền vững.

Bột ngậm trắng da Gilaa (TPBS Glow White Premium Glutathione C) ứng dụng công nghệ hấp thụ Melting hiện đại, khẳng định vị thế là giải pháp bổ sung Glutathione & Vitamin C toàn diện cho phái đẹp. Sản phẩm phù hợp với làn da cần hỗ trợ làm sáng tông da một cách tự nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phái đẹp đang tìm kiếm một phương pháp cải thiện tông da hiệu quả và an toàn lâu dài.

Lưu ý: Sản phẩm này là thực phẩm bổ sung, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thông tin liên hệ:

- Tên sản phẩm: TPBS Gilaa Glow White Premium Glutathione C

- Xem sản phẩm tại website: http://go.oqr.vn/gilaa-glu-web03

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Nhà sản xuất: Yuyu Healthcare Inc. 59-11, Ucheonsaneopdanji-ro, Ucheon-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Hàn Quốc

- Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: Công Ty TNHH OQR. Số 101 – 103 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Hotline: 18009413