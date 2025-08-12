Tiểu Vy mặc bikini đẹp ác liệt, visual lẫn body đều chuốc say người ngắm

Tiểu Vy là một trong những nàng Hậu 10x được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Gu ăn mặc đời thường của cô ghi điểm nhờ sự trẻ trung, sành điệu và hợp xu hướng. Dù thỉnh thoảng mới diện bikini khoe dáng, nhưng lần nào xuất hiện, nàng Hậu cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ bởi sắc vóc gợi cảm cùng nhan sắc xinh như tiên tử. Chẳng hạn như mới đây, Tiểu Vy đăng tải bộ ảnh diện bikini trong chuyến vi vu đi biển, ngay lập tức thu hút sự chú ý khi khéo khoe đôi chân kiếm Nhật dài 1m22 cùng body bốc lửa nhờ chăm tập luyện. Diện mẫu bikini đơn giản với thiết kế 2 mảnh cùng tông màu đỏ trầm, nàng Hậu nổi bật trong mọi khung hình, toát lên khí chất sang chảnh cùng thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Tiểu Vy đi biển diện bikini đơn giản vẫn khoe trọn nhan sắc xinh đẹp cùng body cực phẩm. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ với layout trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buông xõa bồng bềnh, Tiểu Vy đã dễ dàng nổi bật ở mọi khung hình, góc chụp nào cũng đẹp mê tơi

Style đi biển của Tiểu Vy gần như nói không với phụ kiện cầu kỳ, thay vào đó, thỉnh thoảng nàng Hậu sẽ tạo điểm nhấn bằng cách diện bikini màu sắc rực rỡ, chẳng hạn như tông hồng neon nổi bật. Gam màu này không hề dìm da, ngược lại còn tôn da và nịnh dáng triệt để, giúp Tiểu Vy có được những shoot hình 0 điểm - nhưng là không điểm nào chê!

Diện bikini gam trắng, Tiểu Vy vẫn trung thành với phong cách tối giản phụ kiện. Cô chọn diện thiết kế cúp ngực với chi tiết cut-out tinh tế, khoe khéo vóc dáng săn chắc, gợi cảm nhưng không phô phang. Style đi biển dịu kha, nhẹ nhàng mà vẫn bốc lửa của Tiểu Vy nhận được vô số lời khen từ netizen.

Tiếp tục với mẫu bikini hồng nổi bật, lần này Tiểu Vy chọn diện thiết kế buộc dây, mang đến 1 giao diện trẻ trung, tươi mới chuẩn "summer vibe". Tủ đồ bikini toàn mẫu đơn giản nhưng set đồ nào cũng giúp Tiểu Vy ghi điểm ấn tượng từ nhan sắc đến thần thái và vóc dáng.

Mê mẩn style đi biển của Tiểu Vy, chị em có thể tham khảo và sắm ngay vài bộ bikini đơn giản, dễ mặc dễ phối. Những thiết kế này không chỉ giúp tôn dáng mà còn rất tiện lợi, phù hợp với mọi dáng người và dễ phối đồ, rất hợp để diện trong những chuyến du lịch mùa hè.

Gợi ý mua sắm



