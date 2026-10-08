Miu Natsha đang ngày càng nhận được sự chú ý trong làng thời trang nhờ nhan sắc đẹp chuẩn "băng thanh ngọc khiết", vừa trong trẻo vừa toát lên vẻ sang trọng đặc trưng của một tiểu thư Thái Lan. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng khí chất nhẹ nhàng, cô nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của Chanel và trở thành gương mặt được nhà mốt Pháp ưu ái tại các sự kiện thời trang.

Trong 3 lần góp mặt tại show Chanel với tư cách khách mời front-row, Miu Natsha đều ghi dấu ấn bằng những tạo hình tinh tế, sang trọng mà không cần quá phô trương. Đáng chú ý, phong độ nhan sắc của mỹ nhân xứ Chùa Vàng còn được "bảo chứng" qua những khung hình Getty Images. Dù ở góc máy nào, visual của Miu Natsha vẫn giữ được độ sắc nét và cuốn hút cùng khí chất nhìn "khó mà nghèo nổi".

"Face card" đẹp hoàn hảo của Miu Natsha qua ống kính Getty Images viral MXH.

Tại show Chanel SS27 mới đây, Miu Natsha tiếp tục gây ấn tượng với visual gần như không có điểm trừ. Làn da của mỹ nhân Thái Lan hiện lên mịn màng, đều màu và căng bóng, tạo cảm giác khỏe khoắn và rạng rỡ. Lớp makeup được tiết chế khá nhiều, chủ yếu tập trung làm nổi bật đôi mắt to sâu đầy cuốn hút, hàng mi cong và đường nét thanh tú tự nhiên. Phần nền mỏng nhẹ giúp bề mặt da trông tự nhiên, không tạo cảm giác dày hay nặng mặt, trong khi đôi môi phủ sắc cam nude nhẹ càng tăng vẻ trong trẻo.

Đặc biệt, dưới ánh đèn và góc chụp cận của Getty, các đường nét trên gương mặt mỹ nhân sinh năm 2001 vẫn hài hòa, sắc nét mà không mất đi sự mềm mại. Mái tóc nâu dài được tạo kiểu bồng bềnh càng hoàn thiện hình ảnh sang trọng, thanh lịch đúng chất tiểu thư Chanel.

Nữ diễn vien ghi điểm với vẻ thanh lịch, nhã nhặn với váy đen dáng dài, phần cổ chữ V và thiết kế ôm nhẹ phần thân, kết hợp cùng 1 đôi cao gót trắng ton sur ton.