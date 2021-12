Tiểu thư Suchin nhà Cường Đô La tạo dáng như "fashionista" đón Noel, nhưng set đồ hàng hiệu mới là điều các fan tò mò

Hòa vào cái không khí rộn ràng của Giáng sinh năm nay, gia đình đại gia phố núi - Cường Đô La cũng đã có hẳn concept trang trí Noel cực xinh xắn ở ngay góc nhà. Và dĩ nhiên không thể bỏ qua ngày lễ hội linh đình nhất năm, công chúa nhỏ Suchin cũng được mẹ chụp choẹt cho rất nhiều bức hình với background Noel xinh xẻo hết nút.

Ấy vậy mà backgound xịn xò thế kia cũng không làm lu mờ đi vẻ dễ thương, "xinh xỉu" của ái nữ Chin Chin nhà đại gia phố núi. Nhìn cô bé Chin nhõi diện set đồ màu kem xinh xắn, thần thái cứ như "fashionista chính hiệu" khiến các fan cứ muốn "xỉu up xỉu down" vì quá đỗi đáng yêu.

Không giống năm ngoái còn bé, Noel năm nay "cô Chin Nhõi" đã có thể chạy nhảy tung tăng đón giáng sinh rồi nè.

Thậm chí, những tấm hình "người nhớn" của bé Chin còn được mẹ Trang đăng trên Instargram với dòng caption trêu đùa: "Mấy hôm nay mẹ cứ gọi con là Chin già, con có già thiệt không cô chú ơi".

Rất nhanh chóng, các fan cứng của Chin Nhõi được dịp "bay" vào comment cực sôi nổi dưới phần luận. Hầu hết đều là dành lời khen cho vẻ xinh yêu của bé Chin Nhõi: "Mẹ gọi Chin già nhưng chị gọi là Chin xinh, đáng yêu quá trời", "Cưng quá đi thôi", "bà cụ non Chin Chin xinh xắn quá",...

Ngoài ra, không chỉ cưng "muốn xỉu" sự đáng yêu của Chin Nhõi, các fan còn mê tơi set đồ mà công chúa nhà Cường Đô La diện. Vậy nên có không ít các bình luận hỏi han mẹ trang về set đồ và chỗ mua để "tậu" ngay cho bé nhà mình.

Được biết, set đồ len dệt kim của bé Chin diện là sản phẩm của thương hiệu Zara, vốn được bán tách lẻ áo gile và quần riêng.

Chiếc áo gile len gân dệt kim được thiết kế có cả mũ trùm đầu, xẻ hai bên. Hiện áo được bán trên trang website của Zara với mức giá giảm từ 629.000 VNĐ xuống còn 399.000 VNĐ (chưa bao gồm chi phí vận chuyển).

Áo len gile dệt kim đang được giảm 35% còn 399.000 VNĐ.

Cũng là chất liệu dệt kim, chiếc quần culotte giống của Chin Nhõi có thiết kế cạp co giãn, bo viền bằng vải gân. Hiện trên trang website của Zara đang được giảm giá 40% từ 629.000 VNĐ xuống còn 349.000 VNĐ (chưa bao gồm chi phí vận chuyển). So với mặt bằng chung thì mức giá này có hơi "chát", nhưng xét về chất lượng vải dày dặn, co giãn an toàn cho làn da của bé và lại còn đang được giảm giá sâu nữa các mẹ nên cân nhắc sắm cho bé nhà mình nhé.

