Tiêu chí nào để lựa chọn sữa tốt cho con?

Dưỡng chất nào cần thiết cho con và làm sao để nhận biết được loại sữa đó đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng hay không, đó là những câu hỏi bố mẹ luôn cần được giải đáp.

Con là mối bận tâm lớn nhất của bố mẹ

Sữa non là nguồn dưỡng chất quý giá nhất được tiết ra trong 3 - 4 ngày đầu sau sinh. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, sữa non chứa rất nhiều kháng thể, bạch cầu (tế bào miễn dịch), hormone tăng trưởng, hormone phát triển niêm mạc ruột... Sữa non sẽ "tráng" toàn bộ đường ruột tạo ra hàng rào bảo vệ đầu tiên cho hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, phá hủy các tác nhân gây bệnh và giúp con khỏe mạnh. Đặc biệt, sữa non chứa nồng độ Lactoferrin rất cao, kháng thể đặc biệt này đóng vai trò như tấm khiên vững chắc chống lại các mầm bệnh và duy trì hệ miễn dịch thụ động hoạt động ổn định trước khi miễn dịch chủ động được hoàn thiện.



Đề kháng – Tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho con của mẹ hiện đại

Ngày nay, các bậc phụ huynh đã dần nhận ra vấn đề tối quan trọng đối với một đứa trẻ chính là sức đề kháng. Đặc biệt là sau khi đại dịch diễn ra, từ khóa "đề kháng" lại càng được chú trọng hơn cả bởi đề kháng có vững vàng thì con mới đủ hành trang sức khỏe để phát triển toàn diện.

Yếu tố này đóng vai trò như nền móng của một ngôi nhà. Khi "nền móng" đã chắc chắn thì các tác động bên ngoài không còn dễ dàng tấn công trẻ nữa. Trẻ có thể nhanh chóng vượt qua những trận ốm vặt trong giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" hay biến đổi thời tiết. Mẹ có thể an tâm gửi bé đến trường và để bé tự do khám phá cả Thế giới qua các hoạt động ngoài trời mà chẳng ngại điều chi.

Chính vì những lợi ích thiết thực như thế, đề kháng đã trở thành tiêu chí hàng đầu trong việc chăm sóc sức khoẻ cho đứa trẻ nói chung và lựa chọn sản phẩm bổ sung dinh dưỡng nói riêng.

Lactoferrin - Đề kháng vàng có trong sữa non

Lactoferrin là protein chiếm tới 25% trong sữa non của mẹ (khoảng 600mg Lactoferrin trên 100ml sữa) gấp 10 lần sữa bò. Đây là một loại kháng thể vô cùng quý giá, có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, giúp trẻ ít bị ốm vặt. Dưỡng chất này thường được xem như một loại protein (glycoprotein), có khả năng chiến đấu với vi khuẩn để lấy chất sắt. Ở sữa trưởng thành (sữa mẹ từ 3 tuần sau khi sinh), nồng độ Lactoferrin đo được giảm xuống còn khoảng 1/3, sẽ giảm dần xuống mức trung bình sau 9 tháng. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu thấy rằng Lactoferrin là một protein chỉ có duy nhất ở các loài động vật có vú.

Lactoferrin cũng gián tiếp ngăn chặn vi khuẩn có hại phát triển trong đường ruột của trẻ. Bên cạnh Lactoferrin, prebiotics cũng là một chất giúp cho đường tiêu hoá của bé khoẻ hơn. Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium longum BB536 giúp bé giảm táo bón, hấp thụ tốt hơn, tăng đề kháng của đường ruột, từ đó tăng đề kháng cho toàn cơ thể. Những trẻ sử dụng sữa có chứa chủng lợi khuẩn này có hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh cũng giúp ức chế sự nhân lên của các vi khuẩn có hại khác.

Lactoferrin – "Dưỡng chất vàng" tăng cường hệ thống miễn dịch non nớt của con

Sức đề kháng của đứa trẻ sẽ hoàn thiện dần theo thời gian, và trong những năm tháng đầu đời, con rất dễ bị nhiễm bệnh nếu như chúng ta không chăm sóc tốt. Đảm bảo một môi trường sống lành mạnh, sạch sẽ, một phương pháp nuôi dạy con tiến bộ, một chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với một loại sữa có thể hỗ trợ con trước nguy cơ gây bệnh từ các loại vi rút, vi khuẩn…chính là nền tảng giúp con khoẻ mạnh.



Vững đề kháng những năm tháng đầu đời cùng thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Morinaga Kodomil cho trẻ từ 3 tuổi

Có nhiều yếu tố quyết định một đứa trẻ thể trạng cao lớn hay trung bình, không loại trừ yếu tố di truyền. Bố mẹ không nên quá đặt nặng vấn đề cân nặng của con mà quên đi điều quan trọng hơn đó là sức đề kháng.



