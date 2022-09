Tiết trời thu đỏng đảnh, sắm ngay những sản phẩm chăm sóc da chính hãng đang giảm còn nửa giá thôi nào

Đây là lúc các nàng cần chú ý chăm sóc làn da hơn và đặc biệt hãy lựa chọn những sản phẩm thích hợp. Dưới đây là những gợi ý sản phẩm chính hãng các nàng có thể tham khảo để giúp làn da luôn mịn màng trong thời điểm giao mùa này.

Dưỡng chất chuyên sâu giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Đây là một trong những sản phẩm làm nên tên tuổi của thương hiệu La Roche-Posay. Dưỡng chất serum này chứa 3 thành phần quan trọng giúp thấm sâu, tái tạo và làm da khoẻ, săn chắc hơn từ bên trong, gồm B5 Panthenol - Madecassoside - Hyaluronic Acid. Trong đó, thành phần B5 Panthenol giúp cải thiện tổn thương bề mặt da bằng cách tái tạo tầng biểu bì, củng cố hàng rào bảo vệ của da. Madecassoside chiết xuất từ rau má, giúp làm đầy các nếp nhăn bằng cách làm săn chắc da từ bên trong. Và Hyaluronic Acid giúp cải thiện nếp nhăn, dưỡng ẩm và làm mờ rãnh nhăn trên bề mặt.

Ngay sau khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ cảm nhận thấy làn da mềm mại và ẩm mọng hơn. Đây chính là một item thích hợp để cấp ẩm tối đa cho da trong tiết trời đỏng đảnh hiện tại. Và tuyệt vời hơn nữa, lọ serum chính hãng chất lượng này đang có giá chỉ 879K, giảm 15% so với giá gốc 1.030K nhân dịp LazMall sale giữa tháng từ 15/9 – 17/9.

Kem dưỡng ẩm Kiehl's Ultra Facial Cream

Vào những ngày chớm thu các nàng có thể thoải mái đi dạo ngoài phố mà không lo da bị kích ứng bởi gió bụi vì đã có kem dưỡng ẩm Kiehl's Ultra Facial Cream đây rồi. Đây là dòng kem đình đám của Kiehl's với thành phần có chứa dầu cám gạo, dầu trái bơ, dầu hạt mơ, dầu oliu… và nhiều thành phần làm dịu, giúp phục hồi, cho da khỏe hơn. Đặc biệt chất kem sữa thấm nước giúp da không nhờn dính kể cả khi đang có mụn, giúp bạn an tâm ra ngoài với các hoạt động ngoài trời.

Khi mua sản phẩm chính hãng Kiehl's Ultra Facial Cream trị giá 950K trên LazMall, các nàng sẽ được nhận một loạt quà tặng xịn sò trị giá đến 400K gồm mặt nạ nghệ việt quất Kiehl's Tumeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque 14ML và sữa rửa mặt hoa cúc Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash 30ML. Quá hời với chiếc deal chính hãng sale giữa tháng này đúng không các nàng!

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm phục hồi da Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask Ex

Một bước dưỡng da không thể bỏ qua trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa đó là sử dụng mặt nạ ngủ. Sản phẩm chính hãng, chất lượng xịn xò như mặt nạ ngủ dưỡng ẩm phục hồi da Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask Ex sẽ là một lựa chọn hợp lí cho bạn. Em nó được chiết xuất từ quả óc chó, rễ cây hoàng cầm giúp nuôi dưỡng mọi làn da. Khi sử dụng bạn sẽ cảm nhận được tinh chất mỏng nhẹ, mềm mượt rất dễ chịu, giúp cấp ẩm đầy đủ cho da và làn da bạn sẽ siêu căng mọng vào sáng hôm sau.

Sản phẩm chính hãng này của Sulwhasoo có mức giá 1.280K trên LazMall. Đừng lăn tăn mà hãy chốt đơn ngay do sản phẩm đang tặng kèm quà tặng trị giá 1.100K gồm 1 tinh chất bước đầu (serum first care) 15ml và 2 mặt nạ bước đầu (mask first care) trong dịp LazMall sale chính hãng giảm nửa giá từ 15/9 – 17/9. Chưa kể còn có voucher 10% giảm 300K VND khi đặt hàng từ 2.200K trở lên.

Kem dưỡng chăm sóc da vùng mắt Lancôme Advanced Genifique Eye Cream

Kem mắt cũng một sản phẩm luôn luôn cần bất kể thời tiết nào. Giới thiệu đến bạn kem dưỡng chăm sóc da vùng mắt Lancôme Advanced Genifique Eye Cream với kết cấu dạng gel và công nghệ Génifique độc đáo, giúp khôi phục các dấu hiệu lão hóa và chống lại những dấu hiệu mệt mỏi. Sử dụng hàng ngày bạn sẽ cảm thấy vùng da quanh mắt vùng da quanh mắt mềm mịn, trẻ khỏe và rạng rỡ hơn.

Đặc biệt, Lancôme cũng vừa gia nhập kênh thương hiệu cao cấp LazMall Prestige - nơi quy tụ những thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, … hàng đầu với những ưu đãi độc quyền hấp dẫn. Nhân dịp này, khi mua lọ kem mắt của thương hiệu, các nàng sẽ "thu hoạch" ngay 1 bộ quà trị giá 1.590k gồm serum mắt Advanced Genifique Light Pearl Lashes 5ml 2022, serum làm sáng mờ thâm và giảm đốm nâu Lancôme Clarifique Spot Eraser 10ml và nước cân bằng độ ẩm Douceur Tonique 15ml.

Với từng này "bảo bối" thì bất chấp thời tiết giao mùa, cùng nhau đi khắp Hà Nội, tự tin chụp những bức ảnh thật xinh với làn da mịn màng thôi nào! Tranh thủ dịp Sale giữa tháng giảm nửa giá trên Lazada từ 15/9 – 17/9, các nàng tranh thủ chốt đơn để nhận hàng loạt ưu đãi miễn phí giao hàng và voucher tích lũy lên đến 400k nhé.

Sữa tắm dưỡng thể Dove Sensitive care chăm sóc da nhạy cảm

Vào những ngày mùa thu sắp đến, các nàng không chỉ cần chăm sóc da mặt mà còn cần quan tâm đến làn da của cả cơ thể. Vì thế việc lựa chọn sữa tắm cũng rất quan trọng. Bạn hãy cân nhắc sữa tắm dưỡng thể chăm sóc và dịu da Dove Sensitive Care với công thức không chứa các thành phần hóa học và hương liệu gây kích ứng da an toàn và lành tính cho da nhạy cảm.

Sản phẩm có chứa hợp chất Nutrium Moisture gồm dưỡng chất dưỡng ẩm kết hợp với lipid tự nhiên của da, thẩm thấu hiệu quả để nuôi dưỡng làn da tận sâu bên trong, cho bạn một làn da luôn tươi trẻ và căng tràn sức sống.

Vào dịp LazMall "Giữa tháng sale nửa giá", sữa tắm Dove Sensitive Care được giảm giá chỉ còn 127K và có kèm quà tặng cực xịn sò.

Sữa dưỡng thể Vaseline dưỡng ẩm Fresh & Bright

Để làn da trở nên mịn màng hơn vào những ngày thời tiết lúc nắng lúc mưa thì các nàng cần bổ sung thêm cả sữa dưỡng thể nhé. Sữa dưỡng thể Vaseline Healthy Bright Fresh & Bright với công thức 10X lần Niacinamide giúp da sáng khỏe mịn căng cùng tinh chất Menthol đem đến cảm giác mát lạnh như tuyết tan trên da. Bên cạnh đó, tinh chất Vaseline Jelly giúp khóa ẩm và hỗ trợ phục hồi hư tổn từ sâu bên trong, mang đến hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Sản phẩm sữa dưỡng thể có kết cấu sản phẩm dạng gel mỏng nhẹ, thấm nhanh, hoàn toàn không gây bết dính.

Mua ngay để "rước" sữa dưỡng thể Vaseline dưỡng ẩm Fresh & Bright về với giá chỉ 120K, giảm 20% so với giá gốc nhân dịp sale chính hãng trên Lazada. Chưa kể còn có thêm quà tặng sữa dưỡng thể 30ml nữa và được freeship toàn quốc nữa!

