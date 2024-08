Tiếp tục mở rộng, UNIQLO thông báo có thêm cửa hàng mới tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh

Trong đó, cửa hàng UNIQLO Vincom Imperia sẽ chính thức mở cửa chào đón khách hàng tới tham quan và mua sắm từ 10 giờ sáng, thứ Bảy ngày 23 tháng 8 năm 2024 với nhiều chương trình mua sắm ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn. Cửa hàng UNIQLO Parc Mall dự kiến sẽ sớm ra mắt trong mùa Thu/Đông năm nay.



UNIQLO Vincom Imperia và UNIQLO Parc Mall lần lượt là cửa hàng thứ 25 và 26 trong hệ thống bán lẻ của thương hiệu sau gần 5 năm vận hành tại thị trường Việt Nam, hoạt động song song cùng cửa hàng UNIQLO online. Theo đó, UNIQLO Vincom Imperia là cửa hàng thứ 2 của thương hiệu tại thành phố Hải Phòng, riêng sự ra mắt của UNIQLO Parc Mall sẽ chính thức nâng tổng số cửa hàng bán lẻ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lên 12 cửa hàng. Cả hai cửa hàng mới này đều được đặt tại những vị trí chiến lược của thành phố nhằm tăng cường sự hiện diện và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Chia sẻ về kế hoạch khai trương, ông Nishida Hideki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: "Việc khai trương các cửa hàng bán lẻ tại các thành phố chiến lược là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang LifeWear đến với nhiều khách hàng hơn nữa tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra không gian mua sắm thoải mái, tiện lợi, với chất lượng dịch vụ và nghệ thuật bài trí đạt chuẩn toàn cầu. Chúng tôi hy vọng mỗi khách hàng sẽ tìm thấy trải nghiệm mua sắm hấp dẫn và hiện đại tại UNIQLO Vincom Imperia và UNIQLO Parc Mall."

Tọa lạc tại vị trí chiến lược của thành phố - trung tâm quận Hồng Bàng, nút giao vòng xoay đường Hùng Vương, Hải Phòng, và nằm trong khuôn viên TTTM Vincom Plaza Imperia, thuộc khu đô thị Vinhomes Imperia cao cấp, cửa hàng UNIQLO Vincom Imperia được đầu tư diện tích sàn bán hàng rộng khoảng 1.000 m². Cửa hàng thứ 2 của UNIQLO tại Hải Phòng không chỉ phục vụ người dân địa phương với các sản phẩm LifeWear chất lượng cao, mà còn thu hút khách tham quan mua sắm từ các khu vực khác trong thành phố. Ngoài ra, TTTM Vincom Plaza Imperia còn được kết nối trực tiếp với khách sạn Sheraton - tòa nhà cao nhất thành phố Hải Phòng, tạo cơ hội cho khách hàng trải nghiệm những dịch vụ cao cấp nhất.

Trong khi đó, cửa hàng UNIQLO Parc Mall có diện tích sàn bán hàng lên tới 1.100 m², tọa lạc tại tầng 1 của TTTM Parc Mall, chiếm giữ vị trí đắc địa ngay góc đường Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ. Parc Mall được xem là TTTM có quy mô lớn bậc nhất quận 8 tính tới thời điểm hiện tại với hơn 130 gian hàng từ nhiều thương hiệu quốc tế, cùng các tiện ích như trung tâm hội nghị và khu vực làm việc chung (co-working space). TTTM hiện đại này hứa hẹn cung cấp môi trường lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh, trải nghiệm đa dạng và tiện ích phong phú cho khách mua sắm, đồng thời phục vụ các gia đình trẻ hiện đại, học sinh và sinh viên năng động khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Chào đón khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Imperia vào 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 08 năm 2024

Để chào đón sự kiện khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Imperia, UNIQLO mang đến những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo dành cho các khách hàng đầu tiên đến tham quan, mua sắm trong dịp khai trương. Cụ thể:

Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 08 năm 2024, chương trình khuyến mãi có hạn dành riêng cho khách hàng mua sắm tại UNIQLO Vincom Imperia áp dụng cho các sản phẩm LifeWear được yêu thích như: Áo Thun Cổ Tròn Ngắn Tay Uniqlo U, Túi Bán Nguyệt Mini Đeo Chéo, AIRism Áo Hoodie Chống UV Vải Mắt Lưới (Chống Nắng) Dành Cho Nữ...

Trong 03 ngày đầu khai trương, từ ngày 23 đến 25 tháng 08 năm 2024:

100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan mua sắm sẽ có dịp thưởng thức cà phê sáng cùng UNIQLO và thương hiệu Highlands Coffee. Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, 1.130 khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng Ly giữ nhiệt với thiết kế năng động, tiện lợi. Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.

Ngoài ra, 2.450 khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua sắm từ 999.000 đồng trở lên và có quét ứng dụng UNIQLO khi tiến hành thanh toán sẽ nhận được Túi du lịch tiện dụng. Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.



THÔNG TIN CHUNG VỀ CỬA HÀNG MỚI

Tên cửa hàng: UNIQLO Vincom Imperia

Địa chỉ : Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Imperia, Khu đô thị Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Diện tích bán hàng: Khoảng 1.000 m2

Khai trương: 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 08 năm 2024

Tên cửa hàng: UNIQLO Parc Mall

Địa chỉ : Tầng 1, TTTM Parc Mall, số 547 - 549 Tạ Quang Bửu, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích bán hàng: 1.100 m2

Khai trương: Trong mùa Thu/ Đông 2024