Một cô gái 20 tuổi làm công việc thu gom và phân loại rác tại miền Đông Trung Quốc bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau khi được Lu Xianren - nam người mẫu tự thân nổi tiếng với biệt danh “siêu mẫu làng quê” - phát hiện tiềm năng trong lĩnh vực thời trang.

Theo Shenzhen TV, cô gái sử dụng biệt danh Chaoren Leng (tạm dịch là “Leng Siêu Nhân”), hiện phụ giúp công việc kinh doanh thu gom rác của bố bạn trai tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Tên thật là Leng Minghui, cô sinh ra tại một ngôi làng thuộc huyện Phú Dương, tỉnh An Huy. Tháng 7 năm ngoái, những đoạn video ghi lại cảnh cô làm việc tại trạm thu gom rác bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi chú ý trước chiều cao nổi bật, vóc dáng mảnh mai và gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của cô gái, đặc biệt khi đặt cạnh bộ quần áo lấm lem cùng khung cảnh ngổn ngang phế liệu xung quanh.

Leng cao 1,81 m và chỉ nặng 50 kg. Ngoại hình nổi bật khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cô hoàn toàn có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp. “Đôi chân này sinh ra là để sải bước trên sàn diễn”, một người dùng mạng bình luận. Người khác nhận xét cô chính là phiên bản nữ của Lu Xianren, bởi cả hai có ngoại hình và xuất thân khá tương đồng.

Ở tuổi 27, Lu là một trong những người mẫu hàng đầu Trung Quốc. Không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, Lu tự học cách trình diễn và bắt đầu gây chú ý bằng những video catwalk độc đáo giữa đồng quê. Năm 2019, Lu thực sự nổi tiếng nhờ những bộ trang phục mang phong cách haute couture do chính mình sáng tạo cùng các màn trình diễn đầy ngẫu hứng.

Đến nay, Lu đã xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang danh tiếng trong và ngoài nước, bao gồm China Fashion Week, Paris Fashion Week và Milan Fashion Week. Năm ngoái, nam người mẫu từng bày tỏ mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ thêm những đứa trẻ ở nông thôn có ước mơ theo đuổi nghề người mẫu.

Khi phát hiện Leng, Lu dành lời khen đặc biệt cho cô: “Bạn sinh ra là để trở thành siêu mẫu”. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm catwalk, anh còn giới thiệu Leng với một số cơ hội việc làm trong ngành thời trang.

Tháng 11 năm ngoái, Leng có màn ra mắt trên sàn diễn tại sự kiện Fashion Source SS26 ở Thâm Quyến. Diện bộ trang phục màu cam lấy cảm hứng từ món ăn vặt latiao (snack cay dạng thanh), cô nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Sau đó, Leng có cơ hội hợp tác với một số thương hiệu, trong đó có hãng ô tô CHERY và thương hiệu nghệ thuật cao cấp chuyên về đồng của Trung Quốc Zhu Bingren Copper.

Dù nhận được sự chú ý và nhiều lời mời từ các công ty quản lý người mẫu, Leng vẫn từ chối ký hợp đồng làm việc toàn thời gian. Thay vào đó, cô quyết định tiếp tục ở lại bên gia đình bạn trai, phụ giúp công việc thu gom và xử lý rác như một cách báo đáp ân tình mà họ đã dành cho mình. Đằng sau lựa chọn này là câu chuyện tuổi thơ nhiều thiếu thốn của cô gái trẻ.

Cha mẹ Leng ly hôn và rời quê khi cô mới một tuổi. Từ đó, cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà. Năm 15 tuổi, sau khi ông ngoại qua đời, Leng buộc phải nghỉ học để tự kiếm sống. Cô từng làm công nhân dây chuyền sản xuất, thu ngân và nhận nhiều công việc thời vụ khác nhau trước khi gặp bạn trai hiện tại.

Gia đình bạn trai đã đón nhận cô, đồng thời hỗ trợ tài chính để cô có thể tiếp tục hoàn thành chương trình học phổ thông. Mùa hè năm ngoái, Leng tốt nghiệp trung học và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, chỉ đủ để cô có cơ hội theo học tại một trường cao đẳng nghề.

Cuối cùng, cô quyết định ở lại cùng gia đình bạn trai và tiếp tục phụ giúp công việc kinh doanh thu gom, xử lý rác của họ. Thông tin về bạn trai Leng không được tiết lộ. Những video trên mạng xã hội cho thấy cô có mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình bạn trai.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Leng viết: “Gom rác là công việc giúp tôi có cái ăn, còn người mẫu là ước mơ của tôi. Hai con đường này không hề mâu thuẫn với nhau”. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận cơ hội trong ngành thời trang không dễ dàng đến với mình: “Tôi hiểu rằng những cơ hội như thế này rất hiếm. Vì vậy, tôi phải nỗ lực gấp đôi”.

Hiện tại, Leng vẫn dành thời gian trau dồi kỹ năng trình diễn, từ những bước đi trên sàn catwalk đến cách xoay đầu, tạo dáng và xử lý từng chi tiết nhỏ. “Chỉ khi thực sự làm tốt những điều đó, tôi mới có thể tỏa sáng trên sàn diễn”, cô chia sẻ.

Nguồn: SCMP