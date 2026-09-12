Giữa một thảm đỏ nơi ai cũng váy áo lộng lẫy và tạo dáng chỉn chu, hình ảnh một cô gái bất ngờ chạy chân trần lại trở thành khoảnh khắc khiến người ta nhớ nhất. Tà váy xanh tung bay theo từng bước chân, trên tay là bó hoa, mái tóc dài buông tự nhiên khiến loạt ảnh trông chẳng khác nào những thước phim được cắt ra từ một câu chuyện cổ tích. Màn xuất hiện tại Vogue Thịnh điển 2025 ấy nhanh chóng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung, thậm chí còn tạo cảm hứng để nhiều cô gái tái hiện lại. Và nhân vật khiến cả thảm đỏ bỗng hóa thành một khung cảnh đầy chất thơ ấy chính là Âu Dương Na Na.

Khoảnh khắc chạy từng giúp Na Na viral khắp MXH.

Sinh năm 2000, Âu Dương Na Na đã nổi tiếng từ rất sớm với danh xưng “thần đồng cello”, sau đó mở rộng hoạt động sang diễn xuất và thời trang. Nhưng nếu tài năng giúp cô được biết đến từ nhỏ thì nhan sắc thanh tú cùng gu ăn mặc ngày càng có dấu ấn lại khiến cái tên Âu Dương Na Na liên tục được nhắc đến khi trưởng thành. Đặc biệt, cô nàng rất biết cách tận dụng lợi thế ngoại hình để chọn những trang phục vừa tôn dáng, vừa đẩy vẻ đẹp mong manh, đậm chất Á Đông của mình lên thêm một bậc.

Sở hữu gương mặt thanh tú cùng khí chất mơ màng rất riêng, Âu Dương Na Na vốn có lợi thế lớn với thời trang. Nhưng điều thú vị hơn cả là cách cô biến hóa nhiều style khác nhau mà không hề mang lại cảm giác đột ngột. Từ những tạo hình “tiên nữ” đến street style đầy ngẫu hứng, tủ đồ của cô nàng gần như chẳng chịu đứng yên trong một công thức. Trong khoảnh khắc viral tại Vogue 2025, người đẹp Gen Z diện váy lụa dài màu xanh pastel. Thiết kế dài mềm rủ ôm nhẹ cơ thể, phần tay choàng kéo dài tạo chuyển động, trong khi sắc xanh nhạt làm tổng thể thêm mơ màng. Thay vì trang sức lớn hay layout tóc cầu kỳ, cô chọn tóc búi lơi và gần như để chiếc váy tự kể câu chuyện. Cách tiết chế này rất quan trọng: càng ít chi tiết hiện đại chen vào, tạo hình càng giữ được chất điện ảnh cổ điển. Đến khi bỏ giày và chạy chân trần, trang phục không còn đơn thuần là một chiếc váy đẹp mà trở thành một phần của màn trình diễn nhờ độ bắt sáng và uốn lượn đặc trưng của chất liệu lụa.

- Nơi mua tương tự: Instagram

Trong outfit ở ga tàu điện, Âu Dương Na Na chọn phối áo hai dây họa tiết được đi cùng quần lửng màu vàng be và giày bệt, tạo nên tổng thể mang hơi thở vintage và có chút nghệ sĩ. Chiều dài quần lửng vốn khá “khó chiều”, nhưng chính phom rộng cùng bảng màu trầm nhẹ lại khiến set đồ trông có chủ ý hơn.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Một trong những outfit thú vị nhất của Na Na lại đến từ chiếc áo đấu bóng đá. Thay vì đi theo công thức jersey với quần jeans hay sneaker quen thuộc, nữ nghệ sĩ ghép chiếc áo mang màu xanh - trắng với chân váy mini hồng, thắt lưng cam, tất cao đến gối và giày mũi nhọn. Sự đối lập chính là thứ làm outfit này đáng nhớ. Một bên rất sporty năng động, một bên lại đậm chất girly nữ tính. Màu xanh, hồng và cam tưởng dễ “đánh nhau” nhưng khi xuất hiện cùng nhau lại tạo cảm giác "nghịch ngợm" đúng tinh thần thời trang Gen Z. Đôi giày mũi nhọn còn cố tình kéo bộ đồ ra khỏi vùng an toàn của sportswear.

- Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Ở một ngày khác, Âu Dương Na Na chọn áo sát nách màu vàng nhạt dáng rộng cùng quần denim Bermuda và giày bệt đan. Nếu tách riêng từng món, đây gần như toàn những item rất cơ bản, thậm chí có phần “hiền”. Thế nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một outfit mang tinh thần nghỉ dưỡng khá rõ. Điểm hay là cô không cố kéo chiếc quần Bermuda trở nên sexy bằng crop top hay giày cao gót. Áo rộng, quần dài ngang gối và giày bệt đều giữ nguyên cảm giác thoải mái. Bảng màu vàng nhạt - xanh denim - nâu cũng rất ăn nhập với ánh nắng và kiến trúc xung quanh.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Công thức cuối cùng tiếp tục chứng minh tủ đồ của Âu Dương Na Na khá khó đoán. Thiết kế chấm bi màu xám có phần thân dài và gấu xếp bèo vốn hoàn toàn có thể được mặc như một chiếc mini dress nữ tính, nhưng cô lại layer cùng quần jeans ống rộng và giày đen. Cách phối này khiến vẻ bánh bèo của phần bèo nhún lập tức được cân bằng bởi denim. Thay vì cố khoe tỷ lệ cơ thể, outfit hướng tới cấu trúc dài, rộng và có chút “lệch chuẩn” đầy thú vị.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans