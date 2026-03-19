Tiếc tiền gây tê cho vợ, sản phụ chịu đau suốt 4 tiếng, tỉnh dậy liền đánh chồng nhập viện

Một vụ việc xảy ra tại Trung Quốc những ngày gần đây đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, khi một sản phụ sau sinh đã đánh chồng nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc gia đình từ chối ký giấy đồng ý gây tê giảm đau trong quá trình sinh nở để “tiết kiệm chi phí”.

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 3 tại một bệnh viện ở Tô Châu (Giang Tô). Sản phụ họ Lâm, sau khi sinh con, bất ngờ rời giường và tấn công chồng, khiến người này bị gãy tay và phải nhập viện cấp cứu.

Nhân viên y tế cho biết, trong suốt quá trình chuyển dạ, sản phụ đau đớn kéo dài nhiều giờ nhưng gia đình không đồng ý ký giấy thực hiện gây tê ngoài màng cứng (phương pháp sinh không đau).

Thỏa thuận ban đầu bị thay đổi vào phút chót

Trước đó, hai vợ chồng đã thống nhất sử dụng phương pháp sinh không đau với chi phí khoảng 4.800 tệ (tương đương khoảng 16–17 triệu đồng). Tuy nhiên, ngay trước thời điểm sinh, mẹ chồng bất ngờ phản đối với lý do lo ngại ảnh hưởng đến em bé và cho rằng “phụ nữ sinh con thì phải chịu đau”.

Người chồng sau đó cũng do dự và không ký giấy xác nhận. Kết quả, sản phụ phải chịu đựng cơn đau chuyển dạ suốt khoảng 4 giờ.

Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, sản phụ có quyền tự quyết định phương án giảm đau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, do thiếu sự ủng hộ từ gia đình, quyền lợi của người phụ nữ đã không được đảm bảo đầy đủ.

Tranh cãi về trách nhiệm và sự thấu cảm

Sau khi vụ việc được lan truyền, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng hành vi bạo lực là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với sản phụ, cho rằng đây là hệ quả của việc bị bỏ mặc cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời khắc nhạy cảm.

Các chuyên gia y tế cho biết, cơn đau khi sinh thường được đánh giá ở mức rất cao, thậm chí tương đương với việc gãy nhiều xương sườn cùng lúc. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng không ít nam giới chưa thực sự hiểu hoặc đánh giá đúng mức độ đau đớn mà phụ nữ phải trải qua khi sinh con.

Sự việc không chỉ dừng lại ở một mâu thuẫn gia đình, mà còn gợi mở nhiều vấn đề đáng suy ngẫm như:

Quyền tự quyết của sản phụ trong quá trình sinh nở Quan niệm truyền thống còn tồn tại về việc “phải chịu đau khi sinh” Vai trò và trách nhiệm của người chồng trong hành trình làm cha mẹ

Theo thống kê, tỷ lệ sử dụng phương pháp sinh không đau tại một số địa phương ở Trung Quốc đã tăng trong những năm gần đây, song vẫn còn không ít gia đình từ chối vì chi phí hoặc định kiến.

Hệ lụy sau vụ việc

Hiện sản phụ đã nộp đơn ly hôn, cho biết không muốn con lớn lên trong môi trường thiếu sự thấu hiểu và chia sẻ. Vụ việc cũng khiến nhiều địa phương bắt đầu xem xét các giải pháp nâng cao nhận thức, như tăng cường truyền thông về quyền của sản phụ và giáo dục tiền sản cho cả hai vợ chồng.

Lời kết

Sinh con là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự đồng hành và tôn trọng từ những người thân trong gia đình. Việc đảm bảo quyền lợi, đặc biệt là quyền quyết định của sản phụ, không chỉ là vấn đề y tế mà còn là thước đo của sự văn minh và tiến bộ trong xã hội hiện đại.