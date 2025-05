Thuỳ Tiên vừa bị khởi tố, netizen đồng loạt đòi Dior có động thái

Tối 19/5, showbiz Việt chấn động trước thông tin Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi "Lừa dối khách hàng". Cô bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến sản phẩm kẹo rau củ Kera - một trong những tâm điểm của scandal quảng cáo thực phẩm sai sự thật rầm rộ suốt đầu năm 2025 đến nay.

Theo cơ quan điều tra, Thùy Tiên là cổ đông sở hữu 30% vốn trong sản phẩm này và đã hưởng gần 7 tỷ đồng hoa hồng từ việc quảng bá kẹo rau củ. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp, không đạt công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch, khiến người tiêu dùng hiểu lầm. Sau khi bị phản ứng, nàng hậu từng đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hóa" để né tránh trách nhiệm cổ đông.

Thùy Tiên chính thức bị khởi tố. Ảnh: VTV

Netizen réo gọi Dior “xử lý gấp” hình ảnh của Thùy Tiên

Ngay sau khi tin tức khởi tố được công bố, làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội bùng nổ dữ dội. Nhiều netizen không chỉ bày tỏ sự thất vọng mà còn đồng loạt yêu cầu thương hiệu Dior xóa hình ảnh của Thùy Tiên trên các nền tảng chính thức. Trước đó, Hoa hậu sinh năm 1998 được tuyên là Friend Of The House của nhà mốt đình đám nước Pháp.

Netizen yêu cầu Dior nên có động thái xóa ảnh Thùy Tiên sau thông tin nàng hậu bị khởi tố. Ảnh: Facebook

Điều đáng nói là Dior từng có động thái ẩn ảnh Thùy Tiên trên fanpage chính thức của hãng vào đầu tháng 4, nhưng sau đó lại bất ngờ khôi phục lại hình ảnh trên fanpage chính thức vào tối 22/4, khiến dân tình không khỏi xôn xao và khó hiểu.

Dior từng ẩn ảnh của Thùy Tiên nhưng đã để hiện lại sau 1 thời gian ngắn.

Trước vụ việc Thuỳ Tiên bị khởi tố, netizen một lần nữa đồng loạt “réo tên” Dior. Hiện tại, phía Dior vẫn chưa có động thái gì, hình ảnh của Thùy Tiên vẫn còn nguyên trên fanpage chính thức của nhà mốt đình đám nước Pháp.

Hình ảnh Thùy Tiên vẫn xuất hiện trên fanpage chính thức của Dior. Nguồn: Facebook

Giữa bão scandal, netizen còn "troll" nhẹ rằng Friend of the House Thùy Tiên đã tặng cho Dior một phiên bản số 8 đặc biệt: còng số 8 - như một lời mỉa mai đắng ngắt.



Nguồn: Fanpage The Fashion World

Có thể bạn chưa biết, số 8 không chỉ là con số may mắn của nhà mốt Dior, mà còn là biểu tượng xuyên suốt sự nghiệp của NTK Christian Dior. Bộ sưu tập đầu tiên năm 1947 của ông - New Look - ban đầu còn có tên gọi là Figure 8 vì những thiết kế đường cong ôm sát cơ thể phụ nữ. Thiết kế áo khoác “Bar Jacket” trứ danh cũng mang dáng hình số 8. Chai nước hoa kinh điển J’adore - biểu tượng nữ tính tối thượng của Dior - cũng được thiết kế uốn lượn theo phom dáng số 8 quyến rũ.

Trong văn hóa Dior, số 8 còn là con số của sự khởi đầu, vận may và kỳ vọng bên cạnh các biểu tượng khác như cỏ bốn lá, ngôi sao và trái tim. Christian Dior thậm chí còn xây nhà xưởng 8 tầng, có 8 phòng làm việc – tất cả đều xoay quanh niềm tin rằng số 8 sẽ mang lại sự viên mãn và thịnh vượng.

Từng được tung hô, giờ đối mặt làn sóng phản đối dữ dội

Việc Thùy Tiên được chọn làm Friend Of The House của Dior từng khiến mạng xã hội dậy sóng, với nhiều ý kiến trái chiều cho rằng "Chiếc áo của Dior" đang quá rộng với cô Hoa hậu 27 tuổi. Tuy nhiên, việc cô xuất hiện tại show diễn của Dior trong khuôn khổ Paris Fashion Week được xem là dấu mốc lớn trong sự nghiệp, giúp cô lấy được thiện cảm của không ít người quan tâm.

Show diễn của Dior trong khuôn khổ Paris Fashion Week hồi tháng 3 là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng Thùy Tiên được tham dự.

Không chỉ Dior, một số thương hiệu khác từng hợp tác với Thùy Tiên cũng có động thái "rút lui trong im lặng". Điển hình như Tommy Hilfiger Việt Nam đã âm thầm xoá toàn bộ ảnh liên quan đến cô, trong khi ảnh của các nghệ sĩ khác vẫn được giữ nguyên.

Thùy Tiên cũng đã "đứt gánh" với Tommy Hilfiger sau khi cô từng đại diện Việt Nam tham dự show diễn của hãng trong khuôn khổ New York Fashion Week hồi tháng 9/2024.

Một mối duyên thời trang đầy trắc trở

Từ danh xưng Friend Of The House đầu tiên của Dior tại Việt Nam đến việc bị réo tên giữa bê bối pháp lý, mối quan hệ giữa Thùy Tiên và nhà mốt Pháp được ví như “chớm nở đã lụi tàn”. Dù chưa rõ liệu Dior có tuyên bố chính thức về việc cắt hợp tác hay không, nhưng với làn sóng phản đối hiện tại, nhiều người cho rằng chuyện “đường ai nấy đi” chỉ là vấn đề thời gian.