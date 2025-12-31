Thuý Ngân nhợt nhạt thấy rõ, Ngô Kiến Huy phải lên tiếng

Tối 29/12, buổi ra mắt phim mới của Thu Trang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ Vbiz. Thảm đỏ sự kiện không chỉ rộn ràng bởi sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc mà còn "bừng sáng" nhờ visual nổi bật của dàn khách mời nữ. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Thuý Ngân là một trong những cái tên liên tục được nhắc đến.

Visual rất "dịu" giúp Thuý Ngân ghi điểm ở thảm đỏ cuối năm (Nguồn @saobizeverywhere).

Xuất hiện tại sự kiện, cùng với dress code trang phục truyền thống, Thuý Ngân lựa chọn một chiếc áo dài cách điệu nữ tính, nền nã với gam màu pastel dịu mắt. Makeup look theo đó cũng được nữ diễn viên lựa chọn một layout trong veo, tập trung làm nổi bật làn da mịn màng và đường nét gương mặt hài hoà. Lớp nền mỏng nhẹ, má và môi hồng phơn phớt cùng đôi mắt được nhấn nhá vừa đủ mang đến cảm giác tươi tắn, tự nhiên. Không khó để nhận ra, Thuý Ngân của hiện tại mang vẻ đẹp an yên, nhẹ nhàng.

Đi cùng layout "trong suốt", màu son của Thuý Ngân bị cho là khiến cô trông khá nhợt nhạt (Ảnh @edwardnhieuchuyen).

Đáng chú ý tại sự kiện chính là khoảnh khắc Thuý Ngân trò chuyện cùng các anh em đồng nghiệp thân thiết như Trường Giang, Ngô Kiến Huy. Đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khi nữ diễn viên bị "khui" chuyện đang cô đơn và trong quá trình chữa lành, dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng Thuý Ngân vẫn giữ nụ cười trên môi và vẻ ngoài rạng rỡ khi trò chuyện cùng những người anh em thân thiết.

Trong lúc hăng say giữa mạch trêu chọc cô em gái, Ngô Kiến Huy nửa đùa nửa thật khi nói rằng: "Hôm nay đánh môi nhợt quá vậy? Bị bợt phải không?". Ngay sau nhận xét của đàn anh, Thuý Ngân phải lập tức đánh thêm son.

Trong khi đó một vài bình luận của team qua đường cũng có ý kiến tương tự khi cho rằng Thuý Ngân trông như không có son môi mà vẫn xinh, nếu là "người thường" thì có lẽ đã thành chuyện khác.

Nữ diễn viên có đôi chút ngượng ngùng khi bị đàn anh nhận xét thẳng thắn (Ảnh @thamdoshowbizviet.)

Thời gian gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội Thuý Ngân liên tục bị gọi tên trong câu chuyện liên quan đến việc "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, thay vì để những ồn ào ảnh hưởng tiêu cực, khán giả vẫn nhìn thấy ở nữ diễn viên một nguồn năng lượng tích cực, thông qua vẻ ngoài xinh đẹp và cách cô duy trì cuộc sống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện thể thao với bộ môn yêu thích là pickleball.

Cách đây một năm, nhan sắc ngày một thăng hạng của nữ diễn viên 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay từng được cho là gắn liền với giai đoạn hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Thuý Ngân và Võ Cảnh khi đó thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống, trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến. Đỉnh điểm là vào tháng 9/2024, Thuý Ngân đảm nhận vị trí vedette trong một show diễn của nhà thiết kế Việt trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Cô chia sẻ, đây là lần đầu tiên sau 15 năm theo nghề người mẫu, mình được sải bước trên một sàn diễn quốc tế.

Thuý Ngân trong vai trò vedette tại show diễn ở Paris Fashion Week tháng 9/2024 (Ảnh FBNV).

Chuyến đi đặc biệt ấy cũng có sự đồng hành của Võ Cảnh, cả hai cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp khi vừa công tác vừa tận hưởng không khí tại kinh đô thời trang. Dù hiện tại mối quan hệ ấy không còn được nhắc đến nhiều như trước, nhưng rõ ràng Thuý Ngân vẫn đang từng bước xây dựng lại hình ảnh, giữ cho mình tinh thần tích cực và phong độ nhan sắc ổn định.

Thuý Ngân và Võ Cảnh từng là cặp đôi đẹp của Vbiz, cùng xuất thân từ người mẫu thời trang trước khi bước sang diễn xuất (Ảnh FBNV).



