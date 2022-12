Thương hiệu thời trang Việt Nam với góc nhìn đột phá về hình ảnh người phụ nữ

Là một trong những thương hiệu có thâm niên lâu năm trong giới thời trang Việt, các thiết kế của CHATS by C.Dam không ngừng được làm mới dưới góc nhìn của thời đại. Tại ELLE FASHION SHOW 2022, NTK Cường Đàm hứa hẹn sẽ mang tới bất ngờ với sự đầu tư kỹ lưỡng cùng những sáng tạo đột phá đang được mong chờ ra mắt.



Không còn là cái tên xa lạ trong lĩnh vực thời trang, NTK Cường Đàm là Nhà Sáng lập và Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu CHATS by C.DAM. Xuất thân từ nền tảng là một kiến trúc sư với nhiều giải thưởng Quốc Gia, tiếp cận sự sáng tạo dựa trên lối tư duy logic về bố cục - hình khối - màu sắc của nghệ thuật Kiến Trúc, Cường Đàm luôn khai phá góc nhìn nghệ thuật của mình qua những thiết kế dựa trên tinh thần đương đại với nguồn cảm hứng từ văn hóa Việt.

NTK Cường Đàm từng được giới chuyên môn thời trang công nhận và khen ngợi trên báo Vogue Singapore.

Năm 2014, NTK Cường Đàm sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp CHATS by C.DAM với phong cách nữ tính, thanh lịch, tôn dáng vóc người phụ nữ. Đến 2021, thương hiệu CHATS by C.DAM đánh dấu bước chuyển mình với phong cách đương đại, mang cảm hứng về người phụ nữ của thời đại với lối sống độc lập. Đặc biệt bộ sưu tập Tết 2021 với chủ đề Rhythm - Nhịp điệu của nước, Cường Đàm khiến giới mộ điệu thích thú nhờ những thiết kế áo dài cách điệu, vừa mang đậm hơi thở truyền thống nhưng cũng không kém phần tinh tế, thời thượng, thấm đẫm tinh thần hiện đại.



Xuyên suốt hành trình sáng tạo, các thiết kế của NTK Cường Đàm đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của nhiều gương mặt như Siêu mẫu Minh Tú, Tuyết Lan, người mẫu Linh Chi, Tú Hảo; Fashionista/Influencer Quỳnh Anh Shyn, MC Khánh Vy, Diễn viên Hồng Diễm, Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn,...

Tại ELLE FASHION SHOW 2022 vào ngày 17/12 với chủ đề "Dream of New Beginnings" cùng sự quy tụ của nhiều tên tuổi lớn trong giới thời trang - giải trí, CHATS by C.Dam sẽ xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn mới cùng BST FIGURE - sự tái tạo mới của hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, làm chủ giấc mơ đời mình. "Figure" - "Dáng hình" mang nét biểu trưng cho bóng hình của người phụ nữ thời đại mới.

BST "Figure" - "Dáng hình" truyền tải thông điệp về những người phụ nữ thời đại mới, phóng khoáng, tự do, làm chủ giấc mơ đời mình

Với "Figure", NTK Cường Đàm một lần nữa khai thác tính tối giản xuyên suốt hơn 30 thiết kế bằng sự giao thoa giữa nghệ thuật và thời trang, cùng tư duy hướng đến quốc tế mang đến "dáng hình" trẻ trung, dứt khoát hơn cho người phụ nữ. Song hành giữa cảm hứng Đông Phương và Tây Phương, "Figure" còn là cuộc chơi giữa những tỷ lệ tối nghịch: áo croptop kết hợp cùng chân váy midi, áo cut-out kết hợp với chân váy mini tà chéo…Đây cũng là sự nối tiếp của triết lý "Sự đa chi tiết trên nền tổng thể tối giản".



Trang phục trong BST FIGURE sẽ được ra mắt tại ELLE FASHION SHOW 2022.

Màn trình diễn của BST FIGURE sẽ nhấn mạnh thông điệp về người phụ nữ hiện đại với hình tượng thanh lịch, nhẹ nhàng, độc lập cùng sức mạnh tiềm tàng và đầy phức hợp ẩn sâu bên trong. Người phụ nữ của CHATS không đơn thuần đơn sắc, mà ngược lại luôn để lắng nghe chính mình, tìm về nội tại và những giá trị cốt lõi để tái tạo bản thân.



Được tổ chức hoành tráng trong khuôn khổ của ELLE FASHION SHOW với sàn diễn ngoài trời dài 130m, được bao quanh bởi khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, NTK Cường Đàm cùng đội ngũ của mình hứa hẹn màn trình diễn sẽ được phủ sóng bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng thiết kế với sự cộng hưởng của nghệ thuật trình diễn đặc biệt.

Hé lộ thiết kế của NTK Cường Đàm cùng BST FIGURE được trình diễn vào ngày 17/12/2022