Thương hiệu men vi sinh hàng đầu nước Úc có mặt tại Việt Nam

Bột men vi sinh cho trẻ em TPBVSK Life-Space Probiotic Powder For Children – men vi sinh đa chủng hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tiêu hoá và miễn dịch cho trẻ



Có thể nói, cỗ máy kỳ diệu mang tên hệ tiêu hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của con trẻ. Hàng nghìn tỷ vi sinh vật có lợi (lợi khuẩn) và vi sinh vật gây bệnh (hại khuẩn) trong hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng trực tiếp đến việc hấp thu chất dinh dưỡng, từ đó tạo ra khả năng miễn dịch cho cơ thể. Theo thống kê, khi con người ở trạng thái khỏe mạnh thì hệ vi sinh vật đường ruột sẽ gồm khoảng 85% là lợi khuẩn và 15% hại khuẩn.

Ở trẻ em, hệ vi sinh đường ruột vẫn đang trong quá trình phát triển nên dễ bị rối loạn, khó duy trì tỉ lệ "vàng" 85% - 15% như trên. Nguyên nhân có thể đến từ vấn đề chủ quan như việc bé "lười" ăn rau, thiếu chất xơ hay từ nguyên nhân khách quan như phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh mỗi khi bị ốm. Đặc biệt, hiện nay một số tác nhân ẩn trong thực phẩm như các chất phẩm màu, phụ gia, dư lượng thuốc trừ sâu… cũng rất dễ khiến hệ vi sinh của trẻ bị mất cân bằng. Tình trạng trên có thể dẫn đến vòng tròn luẩn quẩn: hệ tiêu hóa của bé kém đi - dễ ốm - uống kháng sinh - hệ tiêu hóa ngày càng kém đi.

Hiểu rõ điều này, các chuyên gia men vi sinh (probiotics) của Life-Space đã bào chế ra sản phẩm Bột men vi sinh trẻ em TPBVSK Life-Space Probiotic Powder For Children, chuyên biệt cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi. Sản phẩm này cung cấp đến 15 chủng lợi khuẩn khác nhau với hàm lượng vi sinh vật sống là 10 tỷ CFU/gam. Theo nghiên cứu, các sản phẩm probiotics đa chủng có tác động mạnh hơn các sản phẩm đơn chủng, do đó các hiệu quả do Bột men vi sinh TPBVSK Life-Space Probiotic Powder For Children mang lại là rất ấn tượng.

Về tiêu hoá, nó có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề như khó tiêu, táo bón, tiêu chảy… đồng thời hỗ trợ tăng hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể. Về miễn dịch, các chủng men Bifidobacterium lactis Bl-04, Lactobacillus rhamnosus HN001 trong sản phẩm này có các thành phần giúp cải thiện 1 số vấn đề phổ biến như cảm cúm, dị ứng, viêm dạ dày ruột cấp… Ngoài ra, sản phẩm còn có chứa Prebiotic, có khả năng hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi sẵn có trong hệ vi sinh đường ruột của trẻ.

Bột men vi sinh cho trẻ em của Life-Space không cần phải bảo quản lạnh nên rất dễ dàng để đồng hành cùng bé mọi lúc mọi nơi.

Đáng chú ý, Bột men vi sinh trẻ em TPBVSK Life-Space Probiotic Powder For Children được bào chế dưới dạng bột, do đó có thể sử dụng bằng nhiều cách khác nhau, tuỳ theo thói quen ăn uống của trẻ như hoà với nước, sữa hay trộn lẫn với đồ ăn. Sản phẩm cũng rất an toàn và hạn chế dị ứng đối với trẻ nhỏ do không có chứa sữa, gluten hay các chất bảo quản.



Bảo chứng từ hơn 20 năm kinh nghiệm của Life-Space – thương hiệu men vi sinh đến từ Úc

Bột men vi sinh trẻ em TPBVSK Life-Space Probiotic Powder For Children là một trong những sản phẩm nổi tiếng của Life-Space, thương hiệu sở hữu các sản phẩm probiotics đến từ Úc. Trong suốt 20 năm nghiên cứu và sản xuất, Life-Space đã cho ra đời nhiều sản phẩm probiotics với thành phần, tỷ lệ khác nhau, giúp giải quyết các vấn đề chuyên biệt ở từng lứa tuổi. Từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tới người trưởng thành, người lớn tuổi, Life-Space đều có những giải pháp để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và sức khỏe đường ruột. Đến nay, men vi sinh của Life-Space đã phục vụ hơn 3 triệu gia đình Úc và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Châu Á, Bắc Mỹ, Trung Đông và nay là Việt Nam.

Trong suốt 20 năm qua, Life-Space đã khám phá ra nhiều tiềm năng của hệ vi sinh vật, khai thác tối đa sức mạnh của chúng để bảo vệ sức khoẻ con người.

Cột mốc Life-Space chính thức "cập bến" Việt Nam càng có ý nghĩa hơn, khi diễn ra vào đúng thời điểm giao mùa. Đây là khoảng thời gian nhu cầu về các sản phẩm probiotics hỗ trợ tăng sức đề kháng cũng như các bệnh đường ruột tăng mạnh. Sự xuất hiện kịp thời của men vi sinh Life-Space chính hãng mang đến thêm cho người dùng một lựa chọn uy tín nhằm nâng cao sức khoẻ, phòng tránh bệnh tật mùa cuối năm.



Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.