Sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt sắc nét, Miyoshi Ayaka từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Nhật Bản. Không chỉ gây ấn tượng với sống mũi cao, đường nét thanh tú và thần thái lạnh lùng đặc trưng, nữ diễn viên Alice in Borderland còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da trắng sáng, căng mịn gần như không có khuyết điểm. Ngay cả trong những khoảnh khắc để mặt mộc, người đẹp sinh năm 1996 vẫn giữ được diện mạo tươi tắn, khỏe khoắn. Chính vì vậy, bí quyết chăm sóc da của "búp bê Nhật Bản" luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo phái đẹp. Một trong những thói quen được Miyoshi Ayaka duy trì suốt nhiều năm chính là uống nước ép cà chua mỗi ngày.

Vẻ ngoài xinh đẹp cùng làn da trắng mịn của Miyoshi Ayaka.

Theo nữ diễn viên, đây là thức uống đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Cà chua chứa hàm lượng vitamin C dồi dào cùng lycopene – chất chống oxy hóa nổi tiếng giúp trung hòa gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và kích thích sản sinh collagen. Nhờ đó, làn da duy trì được độ đàn hồi, căng bóng và hạn chế hình thành nếp nhăn. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra lycopene có khả năng tăng cường sức đề kháng của da trước tác động từ tia UV, giúp giảm nguy cơ cháy nắng và sạm da khi kết hợp với kem chống nắng hằng ngày.

Không chỉ vậy, nước ép cà chua còn góp phần cải thiện tình trạng da xỉn màu, hỗ trợ làm đều màu da và giảm các vết thâm sau mụn. Hàm lượng nước cùng vitamin và khoáng chất dồi dào cũng giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn, từ đó mang đến làn da khỏe mạnh và rạng rỡ từ bên trong.

Bên cạnh công dụng làm đẹp, nước ép cà chua còn là lựa chọn quen thuộc của nhiều người đang trong quá trình giữ dáng. Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, thức uống này giúp tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Một số nghiên cứu cũng cho thấy lycopene có thể góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo khi kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Dù vậy, nước ép cà chua không nên được sử dụng quá mức. Việc tiêu thụ lượng lớn trong thời gian dài có thể gây khó chịu đường tiêu hóa như đầy bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy ở một số người nhạy cảm. Các chuyên gia khuyến nghị khoảng 200-250ml mỗi ngày là mức phù hợp để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ảnh: Instagram.