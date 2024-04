Thực phẩm bổ sung Colos IgGoldTM – Giải pháp dinh dưỡng "chuẩn vàng" cho cả gia đình

Giữa vô vàn lựa chọn dinh dưỡng, sữa bò vẫn giữ vị thế và được tin dùng hàng đầu. Các nhà sản xuất không ngừng nâng tầm chất lượng sản phẩm bằng cách tối ưu hóa quy trình nuôi dưỡng, đầu tư nhà máy hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khâu bảo quản.



Nổi bật trong xu hướng này là sự ưu tiên khai thác sữa non thuần khiết - nguồn dinh dưỡng quý giá với hàm lượng kháng thể cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.

New Zealand - Thiên đường của sữa non thuần khiết 24h

New Zealand, quốc gia được mệnh danh là "thiên đường xanh", nổi tiếng với những trang trại bò sữa rộng lớn, nơi bò mẹ được chăn thả tự nhiên trên những cánh đồng cỏ xanh mướt.

Nhờ vậy, nơi đây tự hào là quốc gia tiên phong cung cấp cho thị trường tiêu dùng toàn cầu các sản phẩm sữa non - nguồn dinh dưỡng vàng từ bò sữa mẹ trong 24h đầu tiên sau khi sinh.

Theo các chuyên gia, sữa non được vắt trong 24 giờ đầu tiên sau khi bò mẹ sinh có chứa hàm lượng kháng thể IgG vượt trội, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể.

Sữa bò tươi thuần khiết đã quá quen thuộc. Giờ đây, giá trị dinh dưỡng từ sữa non tiếp tục trở thành xu hướng nghiên cứu mới tại các quốc gia có nền tảng chăn nuôi bò sữa bền vững như New Zealand.

Bên cạnh đó, sữa non 24h còn cung cấp hàm lượng cao canxi hữu cơ, vitamin, khoáng chất và các lợi khuẩn tốt cho đường ruột, hệ tiêu hóa, mang đến hiệu quả sức khỏe tối ưu, sự phát triển toàn diện của mọi thành viên trong gia đình.



New Zealand được xem là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới tận dụng công nghệ vào các trang trại nuôi bò sữa, cũng như quy trình khai thác sữa bò.

Điểm khác biệt tạo nên chất lượng thượng hạng của sữa non New Zealand nằm ở tiêu chuẩn nông trại sạch và quy trình bảo quản lạnh hoàn toàn khép kín. Các nhà máy sản xuất và khai thác bò sữa tại New Zealand chú trọng đến việc bảo quản dưỡng chất thuần khiết trong quy trình vắt, bồn trữ lạnh để nguồn sữa non đạt chuẩn chất lượng vàng trên thị trường toàn cầu.



Nhờ đó, nguồn dinh dưỡng quý giá được giữ nguyên vẹn, đảm bảo an toàn và mang đến hiệu quả tối ưu cho người sử dụng.

Công nghệ BioLactol - Bảo bọc trọn vẹn cho cả gia đình

Theo ông Grant Washington-Smith, Giám đốc khoa học của Carefore Global New Zealand, công nghệ BioLactol là một công thức độc quyền đến từ New Zealand, được ứng dụng trong sản phẩm Colos IgGold.

BioLactol hoạt động dựa trên cơ chế bảo vệ hạt sữa non khỏi axit dạ dày, được phát triển với mục đích tăng cường khả năng hấp thu các thành phần dinh dưỡng từ sữa non trong cơ thể, giúp cơ thể được hưởng lợi tối đa từ nguồn dinh dưỡng quý giá này.

Nhờ ứng dụng công nghệ BioLactol tiên tiến, sản phẩm Colos IgGold chứa hàm lượng kháng thể IgG tự nhiên cao hơn, bảo toàn hoạt tính sinh học và tiếp xúc được với niêm mạc ruột khi đi qua môi trường acid dạ dày khắc nghiệt, làm tăng khả năng hấp thu và phát huy tối ưu lợi ích của sữa non trong cơ thể. Nhờ vậy, Colos IgGold giúp tăng cường hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và hỗ trợ phát triển toàn diện cho cơ thể.

Ông Grant Washington Smith - Giám Đốc Khoa học Carefore Global NewZealand chính là người đầu tiên nghiên cứu, độc quyền áp dụng công nghệ BioLactol vào sản phẩm sữa non Colos IgGold.

Không những ứng dụng công nghệ vượt trội, các nông trại bò sữa để sản xuất ra Colos IgGold còn ứng dụng quá trình xử lý khép kín trong công đoạn khai thác sữa từ bò mẹ. Sữa non được lấy trực tiếp từ bò mẹ bằng máy móc đã được khử trùng, tránh nguy cơ viêm nhiễm và đảm bảo nguồn dinh dưỡng thuần khiết.



Có thể thấy, Colos IgGold đã khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong việc mang đến những giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, bảo bọc trọn vẹn cho cả gia đình. Sản phẩm này được xem là một giải pháp dinh dưỡng từ sữa non "chuẩn vàng" mà cả nhà đều có thể an tâm sử dụng. Mọi thành viên trong gia đình giờ đây đã có thể tự do tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Sản phẩm sữa non đang trở thành xu hướng lựa chọn mới về giải pháp dinh dưỡng của các gia đình Việt.

Với những ưu điểm vượt trội về hàm lượng dinh dưỡng, đi cùng công nghệ Biolactol bảo bọc tuyệt đối kháng thể IgG có trong sữa non và khâu xử lý khép kín từ nhà máy sản xuất bò sữa tiên tiến, thực phẩm bổ sung Colos IgGoldTM xứng đáng là giải pháp dinh dưỡng "chuẩn vàng" cho cả gia đình.



