Thực đơn khiến mẹ 2 con giảm 3kg trong 3 tuần

Sau khi sinh con thứ hai, Kim So Young khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Mới đây, nữ MC chia sẻ về hành trình giảm cân và tiết lộ thực đơn khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh trứng và protein shake. Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn ép bản thân kiêng khem tuyệt đối mà vẫn dành một bữa trong ngày để ăn uống ngon miệng.

Trong một buổi giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội, Kim So Young nhận được câu hỏi về cách cô giảm 3kg chỉ trong khoảng 3 tuần, đồng thời được đề nghị chia sẻ thực đơn ăn kiêng. Nữ MC lập tức đính chính rằng con số 3kg chưa hẳn phản ánh chính xác lượng cân nặng đã giảm, bởi trước và sau kỳ kinh, cân nặng của cô thường có thể chênh lệch khoảng 2kg.

Dù vậy, Kim So Young vẫn tiết lộ công thức cô áp dụng trong thời gian này: "Cứ lặp đi lặp lại trứng + protein shake, chỉ có khoảng một bữa là tôi ăn ngon." Đây là cách khá đơn giản nhưng dường như đã giúp nữ MC kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể mà không phải lên một thực đơn quá cầu kỳ.

Lý do khiến Kim So Young quyết tâm giảm cân cũng khá thú vị. Cô cho biết trong chuyến đi Busan trước đó, mình nhận ra quần áo vẫn chưa vừa vặn, thậm chí những bộ đồ bơi có sẵn ở nhà cũng đã quá chật. Không muốn phải mua toàn bộ quần áo mới, nữ MC quyết định "mạnh tay" hơn với việc kiểm soát cân nặng.

Kim So Young lấy lại vóc dáng sau sinh.

Trước đó, Kim So Young từng tăng lên tới 69kg trước khi sinh con thứ hai. Sau sinh, cô gây bất ngờ khi giảm được 10kg chỉ trong khoảng một tháng, sau đó tiếp tục kiểm soát cân nặng và gần đây xác nhận mức cân khoảng 54kg. Hành trình thay đổi vóc dáng của nữ MC vì thế nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trứng và protein shake giúp no lâu nhưng chưa đủ dinh dưỡng

Hai món ăn xuất hiện thường xuyên nhất trong chế độ giảm cân của Kim So Young là trứng và protein shake. Đây đều là những nguồn protein tiện lợi, có khả năng tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ duy trì khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, nếu chỉ ăn trứng và uống protein shake trong thời gian dài, cơ thể có nguy cơ không được cung cấp đầy đủ chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh. Vì vậy, đây không nên được xem là một thực đơn hoàn chỉnh để áp dụng lâu dài.

Một cách cân bằng hơn là ăn trứng cùng các loại rau như cà chua, bông cải xanh, ớt chuông, dưa chuột hoặc bắp cải. Với protein shake, có thể kết hợp thêm sữa chua Hy Lạp không đường hoặc một lượng nhỏ các loại hạt. Những thực phẩm này vừa bổ sung thêm chất xơ và vi chất, vừa giúp bữa ăn no lâu hơn.

Vẫn nên ăn đủ chất thay vì "nhịn cả ngày rồi ăn một bữa"

Một điểm khác cũng cần lưu ý là việc chỉ ăn trứng và protein shake cả ngày rồi dành một bữa để ăn thoải mái có thể dễ dẫn đến ăn quá nhiều. Khi cơ thể bị bỏ đói trong thời gian dài, việc nạp một lượng lớn thức ăn cùng lúc có thể tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa và khiến đường huyết tăng nhanh. Sau đó, cảm giác đói dữ dội cũng có thể quay trở lại.

Thay vì quá phụ thuộc vào một vài loại thực phẩm, một chế độ giảm cân bền vững vẫn nên đảm bảo protein và rau củ chiếm phần quan trọng trong bữa ăn, đồng thời bổ sung một lượng vừa phải carbohydrate và chất béo tốt. Cách này giúp cơ thể nhận đủ năng lượng và dưỡng chất mà vẫn kiểm soát được tổng lượng calo.

Bên cạnh chế độ ăn, việc kết hợp vận động cũng đóng vai trò quan trọng. Các bài cardio như đi bộ nhanh, chạy bộ có thể giúp tăng mức tiêu hao năng lượng, trong khi squat, lunge hay plank hỗ trợ duy trì và phát triển cơ bắp. Khi giảm cân, việc bảo toàn khối cơ đặc biệt quan trọng bởi mục tiêu không chỉ là giảm con số trên cân mà còn hướng tới một cơ thể săn chắc hơn.

Hành trình của Kim So Young cho thấy trứng và protein shake có thể trở thành những lựa chọn tiện lợi trong thực đơn giảm cân, nhưng không nên biến chúng thành toàn bộ chế độ ăn. Quan trọng hơn, việc kiểm soát khẩu phần, bổ sung đa dạng thực phẩm và duy trì vận động mới là nền tảng giúp giảm cân mà hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại.