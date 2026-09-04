Thực đơn giúp nữ diễn viên giữ dáng gần 20 năm mà vẫn có thể ăn vặt

Ở tuổi ngoài 30, Ahn So Hee vẫn là một trong những mỹ nhân khiến công chúng bất ngờ bởi diện mạo gần như không thay đổi quá nhiều so với thời còn hoạt động cùng Wonder Girls. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt trẻ trung, đường nét nhỏ nhắn cùng vóc dáng mảnh mai đặc trưng được duy trì suốt nhiều năm. Dù theo đuổi phong cách đời thường tối giản hay diện trang phục ôm sát khi tập luyện, So Hee vẫn ghi điểm nhờ thân hình gọn gàng, thanh thoát. Điều đáng chú ý là cô không giữ dáng bằng cách ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng cực đoan mà ưu tiên sự cân bằng giữa tập luyện, ăn uống và tận hưởng cuộc sống.

Vừa qua, người đẹp đã thu hút sự chú ý khi đăng tải một video mới trên YouTube với chủ đề "Vlog tự chăm sóc bản thân tuổi 30: Quản lý tình trạng sưng phù, tắm nửa người, ăn uống lành mạnh và routine buổi sáng". Trong video, nữ diễn viên chia sẻ khá chi tiết những thói quen cô duy trì trong ngày để chăm sóc sức khỏe, giữ vóc dáng và đặc biệt là kiểm soát cân nặng mà không cần ép bản thân vào chế độ ăn quá khắt khe.

Ngay sau khi thức dậy, Ahn So Hee bắt đầu ngày mới bằng một vài động tác thả lỏng cổ tay, cổ chân. Sau đó, cô uống một cốc nước ấm pha muối tre. Theo nữ diễn viên, thức uống này giúp bổ sung lượng nước và chất điện giải cơ thể có thể mất đi trong lúc ngủ, đồng thời hỗ trợ đánh thức hệ tiêu hóa và kích thích nhu động ruột. Sau một vài động tác giãn cơ nhẹ, cô tiếp tục sử dụng một "shot" dầu olive kết hợp chanh trước bữa sáng.

Bữa sáng của Ahn So Hee khá đơn giản với trứng luộc, việt quất và táo, sau đó bổ sung thêm một ly protein shake. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú là nữ diễn viên không hề xây dựng hình ảnh "ăn uống hoàn hảo" như nhiều người vẫn tưởng. Cô còn hé lộ cả kho đồ ăn vặt của mình và hài hước nói rằng: "Nhìn có vẻ như tôi sống rất lành mạnh, nhưng...".

Ahn So Hee giải thích cô duy trì việc tập luyện chăm chỉ và bổ sung đủ protein để có thể thoải mái thưởng thức những món ăn vặt yêu thích. "Tôi có thể chỉ cần ngừng ăn bánh quy, nhưng từ bỏ đồ ăn vặt thực sự không dễ", cô chia sẻ. Với nữ diễn viên, thay vì cấm tuyệt đối những món mình thích, việc tạo ra sự cân bằng giữa ăn uống và vận động mới là cách cô có thể duy trì lâu dài.

Đến bữa tối, Ahn So Hee lựa chọn một thực đơn nhẹ nhàng gồm salad đào, bánh mì nguyên cám và trứng luộc. Thế nhưng, nữ diễn viên đặc biệt nhấn mạnh rằng đây không phải chế độ ăn cô áp dụng mỗi ngày. "Có thể mọi người nghĩ tôi lúc nào cũng ăn uống lành mạnh, nhưng tôi không sống như vậy mỗi ngày. Tôi cũng không ăn như thế này chỉ để giảm cân", cô chia sẻ.

Thay vào đó, Ahn So Hee cho biết cô vẫn ăn những món mình thích, sau đó sẽ điều chỉnh lại thực đơn vào ngày hôm sau bằng những lựa chọn "clean" hơn. Cách làm này giúp cô không phải ép cân quá mức mỗi khi cần kiểm soát vóc dáng.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn nói về trải nghiệm giảm cân bằng cách nhịn đói và chỉ ăn những thực phẩm quen thuộc như ức gà, khoai lang. Theo cô, phương pháp quá khắt khe dễ khiến bản thân rơi vào trạng thái thèm ăn rồi mất kiểm soát. "Khi tôi giảm cân bằng cách chỉ ăn ức gà và khoai lang trong lúc đói, cuối cùng tôi lại ăn uống vô độ giữa chừng. Ăn sau một thời gian không ăn khiến cơ thể hấp thụ nhiều hơn và cảm giác cũng tệ hơn", cô chia sẻ.

Cuối cùng, Ahn So Hee cho rằng điều quan trọng nhất trong việc giữ dáng không phải là ép bản thân phải hoàn hảo mỗi ngày, mà là duy trì sự cân bằng. "Tôi thường cố gắng giữ cân bằng với suy nghĩ rằng mình chỉ cần làm mọi thứ thật tốt", nữ diễn viên nói. Quan điểm này cũng phần nào lý giải cách cô duy trì vóc dáng thanh mảnh sau gần 20 năm hoạt động mà vẫn có thể thưởng thức những món ăn yêu thích, thay vì theo đuổi một chế độ ăn kiêng cực đoan.