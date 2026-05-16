Thủ tướng đẹp nhất màn ảnh: Body toàn múi cực phẩm, cứ xuất hiện là như trình diễn thời trang

Noh Sang Hyun đang là cái tên gây sốt trên màn ảnh Hàn nhờ vai Thủ tướng Min Jeong Woo trong Perfect Crown. Giữa dàn cast toàn những gương mặt đình đám như IU hay Byeon Woo Seok, nam diễn viên sinh năm 1990 bất ngờ trở thành “hiện tượng” mới khi được khán giả săn đón không kém nam chính. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng sức hút của nhân vật Thủ tướng khiến họ không thể rời mắt mỗi khi xuất hiện, nhờ khí chất lạnh lùng, vẻ ngoài chuẩn tài phiệt và những phân cảnh nội tâm đầy cuốn hút. Vai diễn lần này giúp Noh Sang Hyun có màn bứt phá rõ rệt và nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Visual nam tính "tràn màn hình" của Noh Sang Hyun mỗi khi xuất hiện trong Perfect Crown. (Nguồn: TikTok)

Noh Sang Hyun gây ấn tượng với vẻ đẹp nam tính, lịch lãm trong Perfect Crown. (Ảnh: Instagram)

Điểm khiến Noh Sang Hyun đặc biệt nổi bật trong phim chính là vóc dáng chuẩn người mẫu. Sở hữu chiều cao khoảng 1m81, nam diễn viên có khung xương lớn, bờ vai rộng, đôi chân dài miên man và thân hình vạm vỡ giúp anh gây thương nhớ mỗi khi xuất hiện. Trong Perfect Crown, những bộ suit may đo ôm gọn thân hình càng tôn lên lợi thế hình thể của mỹ nam xứ Hàn: phần vai vuông, lưng thẳng và tỷ lệ cơ thể cân đối tạo cảm giác như bước ra từ một buổi trình diễn thời trang. Ngoài đời, Noh Sang Hyun cũng nhiều lần khiến fan bất ngờ khi để lộ body săn chắc với cơ bụng 6 múi rõ nét, cơ bắp cuồn cuộn, rắn rỏi đậm sức hút nam tính.

Xét về khoản biến phim trường thành sàn diễn thời trang, Noh Sang Hyun không hề kém cạnh Byeon Woo Seok. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ body, visual của Noh Sang Hyun cũng là lý do khiến anh liên tục viral. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái pha trộn giữa vẻ trí thức và chút bất cần tạo nên nét rất riêng. Anh không mang kiểu đẹp quá hoàn hảo như những mỹ nam Hàn quen thuộc, mà là vẻ cuốn hút càng nhìn càng có chiều sâu.

Visual nam tính cùng gương mặt góc cạnh, điển trai của Thủ tướng hot nhất màn ảnh Hàn. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, Noh Sang Hyun cũng từng "đốn tim" người hâm mộ với vai diễn hiền lành, ấm áp trong Pachinko, ghi dấu với bộ phim điện ảnh Love in the Big City đóng cặp cùng Kim Go Eun. Nam diễn viên cũng gây ấn tượng với vai diễn thiên thần cơ bắp cuồn cuộn, sức hút "một 9 một 10" với Kim Woo Bin trong Genie Make A Wish. Nhờ liên tiếp góp mặt trong những dự án lớn, từ phim quốc tế đến điện ảnh nội địa, anh dần xây dựng hình ảnh một diễn viên thực lực cùng visual, body không có điểm gì để chê.

Noh Sang Hyun khoe body cực phẩm trong Genie, Make A Wish. (Nguồn: Instagram)

Ngoài màn ảnh, phong cách đời thường của Noh Sang Hyun lại đối lập khá thú vị với hình tượng Thủ tướng sang trọng. Anh thường chuộng những outfit tối giản, mang đậm tinh thần casual kiểu Bắc Mỹ – điều dễ hiểu khi nam diễn viên dành phần lớn tuổi thơ ở Boston (Mỹ). Dù ăn mặc đơn giản nhưng vóc dáng cao lớn cùng gương mặt điện ảnh giúp mỹ nam xứ Hàn vẫn ghi điểm bởi vẻ điển trai, lịch lãm. Với đà tăng nhiệt hiện tại, sau Perfect Crown, cái tên Noh Sang Hyun nhiều khả năng sẽ còn phủ sóng mạnh hơn trong làn sóng diễn viên Hàn thế hệ mới.