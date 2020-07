Thử thách: Dân cuồng skincare cùng bóc tách xem toner “sang – xịn” chuẩn Hàn nhất định phải có thành phần nào?

Là một trong những item không thể thiếu trong quy trình skincare hàng ngày, toner xứng đáng được đầu tư vì hiệu quả tuyệt vời nó mang lại cho làn da.



Da đẹp không thể thiếu toner!

Mới đây, các fan cuồng skincare còn liên tục đưa ra thử thách khá thú vị: bóc tách xem trong một chai toner sang chảnh chuẩn Hàn sẽ gồm những nguyên liệu gì? Theo thông tin từ nhãn hàng, từng thành phần nổi tiếng đều được đưa lên bàn cân để xem sự có mặt của chúng có thể mang lại những gì cho làn da.

1. Huyết tơ tằm

Huyết tơ tằm là một tinh chất nổi tiếng đắt đỏ, thường gặp ở nhiều sản phẩm chăm sóc da xa xỉ và được khá nhiều thương hiệu lớn lựa chọn vì hàng loạt ưu điểm "vàng" trong làng dưỡng da và ngừa lão hoá…

2. Hoạt chất Niacinamide

Sự có mặt của cái tên này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, vì trên thị trường có rất ít dòng toner nào lại có hoạt chất Niacinamide – một thành phần cực quan trọng giúp tái tạo và phục hồi da. Theo đánh giá của người sử dụng thì Hydrating Toning Essence có khả năng làm mờ vết nám, giảm thâm, cải thiện tàn nhang rất tốt.

3. Tinh dầu sen Nhật Bản

Đây là tinh chất quan trọng giúp da luôn giữ đủ độ ẩm cần thiết. Theo lý giải từ chuyên gia của thương hiệu thì một khi làn da luôn đủ ẩm và được bổ sung đủ dưỡng chất, tự khắc sẽ trở nên căng bóng, khoẻ mạnh.

4. Tinh dầu hoa hồng

Trong làm đẹp, tinh dầu hoa hồng có nhiệm vụ cân bằng độ pH, làm sạch sâu, se khít lỗ chân lông và hỗ trợ làm sáng da. Thành phần này cũng có vai trò tối quan trọng trong 1 chai toner chuẩn Hàn.

Cận cảnh chai toner "3 trong 1" đang hot tại Hàn Quốc hè 2020.

Tính đến nay, có lẽ không có nhiều dòng toner sở hữu được đầy đủ cả 4 thành phần đắt đỏ vừa kể trên. Nhiều nhất chỉ có thể chứa 1 – 2 thành phần. Được biết trong số những cái tên nổi bật nhất trên thị trường mỹ phẩm, From Your Skin Hydrating Toning Essence là dòng toner hiếm hoi có chứa đầy đủ 4 thành phần "sang – xịn – mịn" mà giá thành lại tương đối dễ chịu.

Đây là dòng sản phẩm hiện đang giữ top đầu các toner được "điểm mặt chỉ tên" nhiều và thường xuyên trên hàng trăm diễn đàn làm đẹp lớn nhỏ. Theo thông tin do nhãn hàng cung cấp. Thứ nhất, chính là nhờ bảng công dụng hoàn hảo: Làm trắng da, mờ thâm nám, giữ ẩm, dưỡng da khoẻ đẹp và sáng bừng sức sống. Thứ hai, thành phần của From Your Skin Hydrating Toning Essence hội tụ đủ 4 cái tên được liệt kê ở trên: tinh chất huyết tơ tằm, tinh dầu sen Nhật Bản, hoạt chất Niacinamide, tinh dầu hoa hồng.

Đây là dòng toner hiếm hoi có thể cùng lúc thay thế 3 bước skincare thông thường.

Theo nhận xét của người dùng đây là sản phẩm đa công dụng hiếm hoi có thể cùng lúc thay thế 3 bước skincare thông thường là toner, serum, kem dưỡng ẩm, phù hợp dùng hàng ngày, cho mọi loại da và mọi độ tuổi. Có lẽ cách gọi tên chính xác nhất vẫn là "dòng toning essence 3 trong 1", chỉ 1 đã có thể thay thế tổng số 3 bước skincare phức tạp và rút ngắn đáng kể quy trình chăm sóc da hàng ngày. Rất đáng để thử, phải không các nàng?