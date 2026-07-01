Thư Kỳ vừa khiến mạng xã hội châu Á xôn xao khi xuất hiện với mái tóc ngắn hoàn toàn mới tại sự kiện của Bottega Veneta.

Tạm biệt hình ảnh mái tóc dài gợn sóng đã gắn bó nhiều năm, nữ diễn viên lựa chọn kiểu bob uốn nhẹ trẻ trung và hiện đại, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì diện mạo như trẻ thêm cả chục tuổi.

Không chỉ tạo hiệu ứng "hack tuổi", kiểu tóc này còn được các chuyên gia đánh giá là một trong những lựa chọn lý tưởng dành cho phụ nữ ngoài 40.

Xuất hiện với vai trò đại sứ toàn cầu của Bottega Veneta, Thư Kỳ nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ màn thay đổi hình ảnh đầy táo bạo. Nữ diễn viên chọn kiểu bob uốn nhẹ (Curly Bob) có độ dài chạm cằm - một trong những xu hướng tóc được yêu thích nhất thời gian gần đây.

Phần đuôi tóc được uốn cong tự nhiên, kết hợp cùng mái dài rẽ lệch tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn giữ được vẻ cá tính. Kiểu tóc mới giúp Thư Kỳ vừa giữ được nét nữ tính vốn có, vừa mang đến hình ảnh hiện đại, thanh lịch và có phần phóng khoáng hơn.

Bên cạnh đó, cô còn nhuộm tông nâu khói nhẹ với độ bóng tự nhiên. Dưới ánh sáng, màu tóc tạo hiệu ứng trong trẻo, giúp làn da sáng hơn và tổng thể gương mặt trở nên cao cấp, sang trọng mà không hề nặng nề. Những lọn tóc được tạo độ rối vừa phải cũng góp phần mang đến tinh thần thời trang kiểu Pháp, thoải mái và đầy cuốn hút.

Thư Kỳ sở hữu gương mặt vuông pha tròn với phần quai hàm khá rõ. Đây là kiểu khuôn mặt nếu lựa chọn sai kiểu tóc rất dễ khiến đường nét trở nên góc cạnh hơn.

Chính vì vậy, độ dài ngang cằm của mái bob lần này được xem là điểm mấu chốt. Phần tóc ôm nhẹ vào khuôn mặt giúp làm dịu đường viền hàm, trong khi những lọn tóc uốn cong tự nhiên ở hai bên tạo cảm giác gương mặt thanh thoát và mềm mại hơn.

Nữ diễn viên còn khéo léo tạo kiểu với phần ngôi lệch nhẹ. Một bên tóc được vén gọn sau tai để khoe đường cổ và gương mặt, bên còn lại buông tự nhiên giúp che bớt gò má và phần quai hàm. Chính sự bất đối xứng này tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa có chiều sâu, đồng thời giúp khuôn mặt trông nhỏ gọn hơn.

Ngoài ra, mái dài rẽ lệch cũng giúp kéo dài tỷ lệ gương mặt, tránh cảm giác nặng nề mà mái bằng thường mang lại. Kết hợp cùng màu tóc nâu khói và độ phồng tự nhiên, kiểu tóc này khiến gương mặt của Thư Kỳ trở nên trẻ trung, thời thượng mà vẫn giữ được nét sang trọng vốn có.

So với mái tóc dài thẳng ôm sát đầu trước đây, kiểu bob uốn nhẹ có độ phồng và chuyển động rõ rệt giúp tôn lên các đường nét trên gương mặt, đồng thời tạo cảm giác năng động hơn rất nhiều.

Theo các chuyên gia tạo mẫu tóc, bob uốn nhẹ ngang cằm không chỉ phù hợp với những người có khuôn mặt vuông như Thư Kỳ.

Người sở hữu gương mặt dài hoặc hẹp sẽ được cân đối tỷ lệ nhờ phần tóc phồng ở ngang cằm. Với khuôn mặt vuông hoặc tròn, độ cong tự nhiên cùng mái rẽ lệch sẽ giúp làm mềm đường viền hàm. Người có gương mặt kim cương cũng có thể tận dụng kiểu tóc này để giảm cảm giác gò má cao.

Đặc biệt, đây còn là lựa chọn rất được yêu thích ở phụ nữ trung niên. So với tóc dài dễ khiến gương mặt trông mệt mỏi hoặc thiếu sức sống, mái tóc ngắn có độ phồng sẽ tạo hiệu ứng trẻ trung, tươi tắn hơn.

Tuy nhiên, nếu phần quai hàm khá rộng hoặc gương mặt quá vuông, các chuyên gia khuyên nên giữ thêm một vài lớp tóc tỉa và uốn nhẹ phần đuôi để tránh việc tóc kết thúc đúng tại vị trí rộng nhất của khuôn mặt.

Để giữ được vẻ phóng khoáng như Thư Kỳ, việc tạo kiểu mỗi ngày cũng rất quan trọng.

Trước hết, nên sấy phồng phần chân tóc bằng lược tròn để tạo độ bồng bềnh, tránh tình trạng tóc xẹp sát da đầu. Sau đó có thể dùng máy uốn hoặc máy ép tạo những lọn cong nhẹ ở phần đuôi thay vì uốn quá đều để giữ vẻ tự nhiên.

Cuối cùng, chỉ cần thêm một lượng nhỏ dầu dưỡng hoặc kem tạo kiểu để nhấn các lọn tóc, giúp tổng thể có độ chuyển động và cảm giác mềm mại hơn.

Với những người có mái tóc mỏng hoặc sợi tóc mềm, việc uốn nhẹ cũng là giải pháp đáng cân nhắc. Không chỉ giúp tóc trông dày hơn mà còn khiến việc tạo kiểu mỗi sáng trở nên đơn giản, đồng thời dễ dàng tái hiện vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung như Thư Kỳ.