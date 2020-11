Thử dùng sản phẩm sữa tắm cho cả mẹ và bé do ca sĩ Hàn Quốc tạo ra, hội chị em đưa ra nhiều ý kiến bất ngờ

- "Thời tiết Hà Nội thời gian này hanh khô quá mà da em thì lại nhạy cảm với thời tiết này lắm. Sữa tắm em đang dùng có vẻ chưa hợp với da em cho lắm."



- "Sữa tắm thì dùng loại nào cũng được mà mình vẫn chưa tìm được loại sữa tắm nào dùng được cho cả mình và bé nhà mình. Hai mẹ con dùng cùng một loại thì sẽ tiện hơn nhỉ?"

Đây là hai trong số rất nhiều câu hỏi của các chị em về vấn đề sử dụng sữa tắm. Sữa tắm hẳn là sản phẩm chẳng còn xa lạ với chị em.

Chọn sữa tắm như nào cho phù hợp với bản thân có lẽ nhiều chị em vẫn chưa làm được. Có người chọn sữa tắm đơn giản chỉ theo tiêu chí có mùi thơm yêu thích, có người lại chọn theo tiêu chí giá tiền. Thật ra các chị em nên kỹ tính một chút để yêu thương làn da của mình hơn đấy.

Đôi khi quá chú trọng việc chăm sóc da mặt mà các chị em dường như đang bỏ qua việc chăm sóc cho các làn da ở cơ thể.

Chúng tôi đã chọn ra một sản phẩm sữa tắm mới của Hàn Quốc đang khá được ưa chuộng để các chị em cùng dùng thử và đưa ra các nhận xét khách quan nhất. Đó là sản phẩm sữa tắm có tên Like I'm Five Top To Toe Foaming Wash. Thương hiệu này có vẻ chưa phổ biến ở Việt Nam lắm, đây là dòng sản phẩm phù hợp cho người thích xu hướng chăm sóc da theo style Hàn Quốc (simple & safe) và sản phẩm rất an toàn cho làn da nhạy cảm ở mọi lứa tuổi. Eugene, nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng S.E.S, cũng chính là người sáng lập thương hiệu Like I'm Five.

Like I'm Five Top To Toe Foaming Wash có dung tích 300ml.

Hai nhân vật tham gia trải nghiệm lần này là chị Nguyễn Diệu Hoa cùng con gái và chị Lý Bích Phương.

Nhân vật trải nghiệm 1 - chị Nguyễn Diệu Hoa và bé Xoài: "Cả mình và con gái đều có thể sử dụng nên khá tiện lợi."

Chị Hoa, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng tại một Công ty truyền thông tại Hà Nội đã có một bé gái gần 4 tuổi. Hai mẹ con thường tắm chung cùng nhau nên chị Hoa luôn muốn tìm một loại sữa tắm dùng cho cả hai. Các loại sữa tắm cho người lớn chị sợ lại không phù hợp với làn da của bé.

Ưu điểm:

Sau khi sử dụng Like I'm Five Top To Toe Foaming Wash chị Hoa thấy làn da mềm ẩm thoải mái. Tắm xong chị cảm thấy da sạch sẽ, không bị nhờn hay rít quá. Bé Xoài cũng rất thích loại sữa tắm này.

Không mất thời gian tạo bọt là một trong những điểm tiện lợi khiến chị Hoa rất ưng. Bên cạnh đó sản phẩm sữa tắm này có mùi hương cam chanh dịu nhẹ rất dễ chịu.

Khả năng tạo bọt là một ưu điểm của Like I'm Five Top To Toe Foaming Wash.

Nhược điểm:

Theo chị Hoa thì loại sữa tắm toàn thân này lưu mùi hương chưa được tốt lắm. Sau khi tắm xong và xả nước thì gần như mùi hương cũng không còn nhiều, chỉ hơi thoang thoảng một chút và phải ngửi kỹ mới thấy. Dùng sản phẩm này làm dầu gội thì tóc có hơi rít và đối với người lớn thì cần dùng thêm dầu xả để tóc mềm mượt hơn. Ngoài ra nếu muốn sản phẩm ra bọt đặc và mịn thì cần lắc đều trước khi sử dụng.

Dùng sản phẩm này làm dầu gội thì tóc sẽ hơi rít một chút và nên dùng thêm dầu xả cho tóc mềm mượt hơn.

Tuy nhiên theo chị Hoa thì những nhược điểm này không phải vấn đề quá to, quan trọng là chất lượng sản phẩm ổn và dùng được cho hai mẹ con nên chị vẫn cảm thấy ưng.

Nhân vật trải nghiệm 2 - chị Lý Bích Phương: "Sản phẩm phù hợp với cả những người có làn da nhạy cảm và khó tính của mình!"

Khác với chị Hoa, chị Bích Phương, 30 tuổi, sống tại Hà Nội là người có làn da khá nhạy cảm. Nhất là khi thời tiết thay đổi, làn da của chị thường dễ nổi mẩn và khi tắm thoa xà phòng lên da cảm giác khá khó chịu. Vì thế mà đến giờ chị Phương vẫn chưa tìm được cho mình loại sữa tắm "chân ái".

Ưu điểm:

Là người không thích mùi hương quá nồng nên mùi hương dịu nhẹ của Like I'm Five được chị Phương rất thích. Sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu khi thoa lên da. Làn da cũng mịn và mướt hơn sau khi sử dụng. Sau khi sử dụng làn da không bị kích ứng.

Sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu khi thoa lên da.

Về phần thiết kế, chị Phương đánh giá cao thiết kế chắc chắn, cầm rất chắc tay, sản phẩm được tạo bọt sẵn nên chỉ cần nhấn nút là bọt đã tự động xuất hiện nhanh chóng. Bên cạnh đó sản phẩm còn đi kèm chốt cài nên sẽ rất tiện lợi khi mang đi ra ngoài mà không sợ bị trào.

Thiết kế chai cầm rất chắc tay và có thêm chốt cài nên rất tiện lợi nếu mang đi du lịch.

Nhược điểm:

Theo chị Phương thì sản phẩm này không có nhược điểm nào đáng kể. Nếu có thì có thể là giá cao hơn các loại sữa tắm khác. Nhưng với người có làn da nhạy cảm cần tìm sữa tắm "chân ái" như chị thì đây cũng không phải là vấn đề.

Tuy nhiên do mới dùng vài lần nên chị Phương cho rằng vẫn cần phải sử dụng thêm một thời gian để khẳng định chất lượng cũng như việc không gây kích ứng da của sản phẩm này.

Da mềm mịn và mướt hơn sau khi sử dụng.