Thứ đồ giả hội con gái rất mê, nhưng với Kỳ Duyên lại là kiếp nạn

Mới đây, Kỳ Duyên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cận cảnh đôi mắt trong trạng thái bất ổn. Bức ảnh được xử lý đen trắng, ghi lại khoảnh khắc một bên mắt của nàng Hậu sưng rõ, kèm chia sẻ rằng dù đã cố gắng sử dụng keo dán mi loại không chứa silicon nhưng cô vẫn gặp phản ứng dị ứng.

Đôi mắt sưng húp của Kỳ Duyên do dị ứng keo dán mi (Ảnh IGNV)/

Vùng da mí mắt là một trong những khu vực mỏng và nhạy cảm nhất trên khuôn mặt. Việc tiếp xúc thường xuyên với keo dán, dù là loại được quảng cáo an toàn, không silicon hay dành cho da nhạy cảm, vẫn có thể gây ra các phản ứng như sưng, ngứa, nóng rát, thậm chí viêm da tiếp xúc.

Dị ứng keo dán mi không chỉ đến từ thành phần hóa học mà còn đến từ cường độ sử dụng quá dày, thời gian gắn mi kéo dài liên tục, hoặc việc tẩy trang chưa đủ sạch khiến keo tồn dư bám lại trên da. Với những người có cơ địa nhạy cảm, rủi ro này càng cao hơn.

Với lịch trình dày đặc, các ngôi sao buộc phải liên tục phải tiếp xúc với keo dán khi sử dụng mi giả (Ảnh IGNV).

Trước đó, năm 2024 trong thời gian đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe tại Mexico, nàng Hậu từng trải qua sự cố tương tự. Ở ngày thứ 8 của hành trình, Kỳ Duyên xuất hiện với hình ảnh “tổng tài” quyền lực: tóc ướt, suit nâu cá tính và kính râm đậm chất thời trang. Khi ấy, nhiều khán giả nghĩ rằng chiếc kính chỉ đơn thuần là một phụ kiện giúp hoàn thiện outfit. Tuy nhiên, sau này Kỳ Duyên mới tiết lộ trên livestream rằng chiếc kính còn có một mục đích khác là che đi đôi mắt đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của nàng Hậu, trong nhiều ngày liên tiếp, cô phải gắn mi giả từ sáng sớm đến đêm muộn để phục vụ lịch trình dày đặc. Việc này khiến vùng mí mắt sưng to, ngứa ngáy và có cảm giác nóng rát kéo dài.

Trong thời gian chinh chiến Miss Universe nơi xứ người Kỳ Duyên từng gặp phải tình huống tương tự (Ảnh Miss Universe Vietnam).

Sau khi chụp hình báo cáo tình trạng với ban tổ chức, Kỳ Duyên không khỏi bất ngờ trước sự chu đáo của Miss Universe khi ngay trong đêm đã cử bác sĩ mang theo đầy đủ dụng cụ y tế đến tận phòng để kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp và tư vấn kỹ lưỡng.

Bác sĩ khi đó khuyến cáo nàng Hậu cần giữ vùng mắt thật sạch, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với keo dán mi, đồng thời cho mắt thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng chính là lý do trong một số layout tiếp theo, nàng Hậu buộc phải đeo kính để bảo vệ đôi mắt.

Kỳ Duyên cũng từng nhấn mạnh rằng ê-kíp trang điểm của Miss Universe đều sử dụng các loại keo gắn mi chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, do cơ địa dễ dị ứng và việc phải trang điểm liên tục với cường độ cao, đôi mắt của cô vẫn không tránh khỏi “biểu tình”.