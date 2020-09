Thử BB Cream chống nắng bình dân nổi như cồn: Làm da đẹp tự nhiên, cải thiện lỗ chân lông nhưng tiếc là không hợp với da dầu

Bạn có mê mẩn đồ skincare giá rẻ không? Chứ mình thì là tín đồ của những món giá bình dân đấy. Vì giờ là thời đại của những món tuy rẻ nhưng "chất", của rẻ nhưng chưa chắc đã là của ôi. Đó cũng là lý do mình "phải lòng" tuýp kem trang điểm kiêm chống nắng "ổn áp" Klairs Illuminating Supple Blemish Cream SPF 40, PA++ bên dưới này.

Thú thực, da mình không có nhiều khuyết điểm lắm nhưng mỗi tội có quầng thâm mắt cỡ đại vì thức khuya nên mình không thể ra đường, đi làm mà thiếu việc dùng kem nền/kem che khuyết điểm được. Sở dĩ, mình "mở ví" sắm em này về là vì mong đợi em nó có thể giúp mình che quầng thâm mắt và cân cả bước chống nắng luôn. Sau khi sử dụng, mình khá bất ngờ về hiệu quả của em nó nếu so với mức giá chỉ khoảng 250k - 300k, những cô nàng nào muốn tìm kem chống nắng nâng tông nhẹ nhàng hoặc kem nền che phủ khá, đây nhất định là món bạn có thể tậu về.

Thiết kế: 5/5

Mình là đứa khá dễ tính, yêu sự đơn giản nên mình rất thích thiết kế của tuýp kem makeup chống nắng này. Vỏ ngoài của em nó có màu beige/đen. Đầu tuýp kem khá nhỏ nhắn nên bạn có thể điều chỉnh lượng kem lấy ra mà không lo lỡ tay lấy kem ra quá nhiều.

Mùi hương: 4.5/5

Nếu bạn khó tính với mùi hương hay kị với những sản phẩm có mùi thì dễ là bạn sẽ không ưng lắm em này đâu. Tuy nhiên, mình vẫn dễ chịu khi apply em này lên mặt, em nó có mùi hương chuẩn "hương BB cream" thường gặp (ai từng dùng BB cream sẽ hình dung ra ngay). Nhìn chung là dễ chịu đó, không hề gắt hay bám lâu, thoáng chút là hết ngay mùi hương ấy chứ!

Thành phần: 4/5

Bảng thành phần của em ấy khá ổn với titanium dioxide, zinc oxide giúp chống lại tia tử ngoại, niacinamide giúp dưỡng ẩm da. Ngoài ra, sản phẩm cũng chứa chiết xuất cam chanh, lô hội, rau má, bụp giấm… giúp làm dịu da, kháng viêm, giữ cho da mịn mượt. Klairs cũng là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng về độ lành tính, phù hợp cho da nhạy cảm.

Cảm nhận: 4/5

Điểm "được" đầu tiên của Klairs Illuminating Supple Blemish Cream chính là tạo cảm giác nhẹ mặt, không bí da, nâng tông da nhẹ nhàng nhưng không làm gương mặt trắng bệch lệch tông. Mình đánh giá chỉ số chống nắng của em nó là SPF 40, PA++ ở mức trung bình khá, hợp để sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, muốn bảo vệ da tối ưu, mình cũng phải dặm thêm kem nền sau khoảng 3 tiếng.

Về khoản che khuyết điểm quầng thâm, mình đánh giá cao vì em ấy cho khả năng che phủ khá tốt, dù vẫn cần chồng thêm 1 lớp nhưng kết quả lại "ok lah". À, nếu bạn có lỗ chân lông to thì em này cũng sẽ làm mờ được khoảng 40-50% nhé, dù không quá xuất sắc nhưng so với mức giá bình dân, em này rõ ràng là một "ứng viên" tiềm năng và lợi hại.

Mình cũng cảm nhận da được dưỡng ẩm hơn khi thoa em này lên mặt. Da mình thuộc hỗn hợp thiên khô nên em ấy như sinh ra để dành cho mình vậy. Tuy nhiên, mình không khuyến khích các nàng da dầu áp dụng vì kem nền tương đối bết dính nên sẽ không tệp hoàn toàn vào da, lớp nền sau đó cũng sẽ hơi căng bóng nhẹ.

Hai bên mặt mình: một bên chưa có kem nền và một bên dùng kem nền Klairs.

Theo trải nghiệm của mình, em này sẽ hợp cho làn da khô khi vừa dưỡng ẩm, vừa chống nắng và che khuyết điểm da, nhưng có thể sẽ không phải là "chân ái" cho những nàng da dầu đặc biệt là trong mùa nóng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn dùng em ấy như kem che khuyết điểm nhẹ nhàng thì vẫn nên tăm tia, vì giá rẻ mà lại thêm yếu tố chống nắng xịn sò.

Nơi mua Tiki

Guardian

Beauty Garden Giá khoảng: 250k - 350k

Ảnh: NV cung cấp