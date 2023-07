ThS. BS Lê Cao Nguyên nói về phương pháp chăm sóc da sẹo rỗ đa phương thức

Điểm bắt đầu giấc mơ giảm sẹo rỗ cho hàng nghìn sinh viên



"Không có điều gì tuyệt vời hơn nếu sống với một lý tưởng đẹp, một ý chí phấn đấu giúp đỡ xã hội tốt đẹp hơn dù chỉ là một đóng góp nhỏ nhất. Đó chính là câu nói mà mẹ đã dành cho tôi và cũng là hành trang mà tôi đã luôn ôm ấp trong tim để làm kim chỉ nam cho mọi quyết định của đời mình" – Bác sĩ Lê Cao Nguyên chia sẻ.

Bác Sĩ Cao Nguyên và lý tưởng đóng góp nhiều giá trị cho xã hội

Nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một người có thể đóng góp nhiều giá trị cho xã hội từ khi còn rất nhỏ với câu nói truyền cảm hứng từ mẹ của mình. Năm 2012, Bác sĩ Cao Nguyên đã hoàn thành chương trình học bác sĩ với xếp loại giỏi, đứng top 13 trong khoảng 300 Bác sĩ đa khoa cùng đợt, với thành tích nổi trội chị được chính ngôi trường mình theo học tín nhiệm giữ lại làm giảng viên cho bộ môn da liễu.



Bác sĩ Cao Nguyên làm giảng viên tại Trường đại học Y dược Huế

Khi nói về định hướng Bác sĩ Cao Nguyên chia sẻ "Ngày ấy khi tôi chỉ mới từ tỉnh lẻ lên thành phố học với nhiều khó khăn, tôi có quen thân với một cô bạn đồng hương sống cùng ký túc xá. Không may mắn cho cô ấy là mắc phải mụn do di truyền, vì chăm sóc không đúng cách mà tình trạng đó càng ngày càng nặng hơn và hình thành những vùng sẹo rỗ trên khuôn mặt. Làm cô ấy tự ti, và nó trầm trọng ảnh hưởng tinh thần của bạn khi có nhiều lời trêu chọc từ mọi người xung quanh khiến bạn luôn phải che giấu khuôn mặt của mình sau lớp khẩu trang. Thương bạn mà không thể nào giúp đỡ bạn, lúc này tôi ý thức được việc trở thành bác sĩ da liễu sẽ ý nghĩa to lớn như thế nào…"



Từ câu chuyện của cô bạn than, Bác sĩ Cao Nguyên đã theo đuổi chuyên môn nâng cao, chị tiếp tục theo đuổi chuyên khoa bác sĩ da liễu tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP. HCM. Năm 2016 chị tiếp tục nâng bậc học trở thành Thạc sỹ chuyên ngành da liễu tại Đại học Y dược TP.HCM.

Sau khi hoàn tất các chương trình học, Ths. Bs Lê Cao Nguyên tiếp tục công tác tại khoa da liễu Bệnh viện Đại học Y dược Huế. Chị vẫn tiếp tục giữ vai trò là giảng viên bộ môn da liễu tại trường Đại học Y dược Huế. Và cột mốc quan trọng khi chị thành lập cơ sở chuyên khoa da liễu Akina Clinic.

Tiên phong trong ứng dụng chăm sóc da sẹo rỗ đa phương thức

Từ câu chuyện quá khứ của cô bạn thân ngày ấy không may mắn mắc phải sẹo rỗ mà chị có thể đồng cảm sâu sắc hơn với tâm lý mặc cảm của bệnh nhân của mình. Bác sĩ Cao Nguyên cho biết rằng sẹo rỗ sau mụn tuy là một vấn đề phức tạp, song hoàn toàn có thể cải thiện rõ rệt nếu chúng ta có một phác đồ tác động đúng bản chất vấn đề.

Thạc sỹ. Bác sỹ Cao Nguyên chăm sóc cải thiện da sẹo rỗ cùng đội ngũ chuyên viên tại AKINA Clinic

Với bề dày nhiều năm trong thực hành lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo liên quan về vấn đề sẹo rỗ, Ths. Bs Cao Nguyên đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ đó tiên phong đưa ra phác đồ cải thiện sẹo rỗ đa phương thức. Chia sẻ cụ thể hơn về về lý do ứng dụng phương pháp này, nữ bác sĩ cho biết: "Sẹo rỗ sau mụn là một dạng sẹo lõm trên da do các tổn thương nghiêm trọng từ mụn trứng cá không được xử lí đúng cách gây ra. Nó được hình thành do các tế bào sợi collagen và elastin dưới da bị đứt gãy hoặc thoái hóa, làm cấu trúc da bị thay đổi và xơ hóa vĩnh viễn. Tình trạng sẹo lõm càng để kéo dài lâu năm không được tác động thì việc cải thiện càng khó khăn hơn. Hiện tại, chưa có phương pháp Y khoa nào có giúp da sẹo rỗ lâu năm trở lại thành làn da như ban đầu trong thời gian ngắn. Vì vậy, hướng chăm sóc đúng khoa học nhất chính là làm sao biến những vết sẹo rỗ trở nên đẹp hơn, mềm mại hơn và cải thiện được chức năng sinh lý tự nhiên của vùng da đó. Đó chính là những tác dụng mà phác đồ cải thiện da sẹo rỗ đa phương thức hướng đến,…"



Bác sĩ Cao Nguyên chia sẻ thêm "Với mỗi một tình trạng làn da khác nhau phác đồ này sẽ phải thiết kế lại để phù hợp cá nhân hóa trên thực tế biểu hiện của bệnh nhân từ đó tối đa hóa hiệu quả. Tuy nhiên, trong quy trình đó, kinh nghiệm lâm sàng và kỹ năng chuyên môn của bác sĩ vẫn đóng vai trò trọng tâm chi phối mức độ cải thiện của bệnh nhân…"

Bác sĩ Cao Nguyên đang chăm sóc da sẹo rỗ với công nghệ Laser Fractional Co2

Xuyên suốt 10 năm hoạt động làm nghề của mình, Bác sĩ Cao Nguyên đã trả lại làn da tự tin cho hàng nghìn khách hàng mỗi năm là học sinh, sinh viên với việc tiên phong ứng dụng kỹ thuật kết hợp đa tác động của mình. Nổi bật phải kể đến dự án "Ngày hội tư vấn sức khỏe da miễn phí" với 16 số sự kiện được tổ chức thành công. Chuỗi chương trình được tạo ra với mục tiêu tạo điều kiện cho những bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được soi da trực tiếp 1:1 cùng bác sĩ da liễu, cấp nhận thuốc miễn phí và được hưởng ưu đãi trợ giá đặc biệt dành riêng. Bác sĩ Cao Nguyên luôn muốn mang những tri thức, giá trị mình có được lan tỏa đến cộng đồng xã hội, được mang những thành quả nghiên cứu khoa học tiên tiến để cứu chữa cho những bệnh nhân.



Cơ sở chăm sóc da liễu Akina Clinic :

Cơ sở tại Huế: 29 Đào Tấn, phường Trường An, TP Huế.

Cơ sở tại Đà Nẵng: 54 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0973.825.990