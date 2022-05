Thót tim cảnh bé gái bị tivi cỡ lớn đổ ập lên người và pha xử lý cực "điệu nghệ"

Theo camera ghi lại, bé gái 3 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cánh của kệ tivi ở phòng khách, chăm chú xem bộ phim hoạt hình. Tuy nhiên, do cách ngồi của cô bé đã khiến chiếc kệ tủ bị mất thăng bằng, kéo theo chiếc tivi cỡ lớn đổ ập xuống sàn, đề lên người đứa trẻ. May mắn là cô bé không gặp nguy hiểm, chiếc tivi do đè lên người bé gái nên cũng hoàn toàn không bị vỡ hay hỏng hóc gì.





Sau khi sự cố xảy ra, cô bé không hề hoảng hốt hay khóc lóc mà vẫn thản nhiên dựng lại chiếc tivi đứng thẳng trên mặt đất và... tiếp tục xem phim. Chắc hẳn rằng cô bé hiểu được mình không thể bế chiếc trở về kệ nên hành động này là vô cùng sáng suốt, nhờ vậy mà cô bé cũng không bỏ lỡ bộ phim hoạt hình yêu thích của mình.





Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người không hỏi giật mình trước sự cố mà cô bé gặp phải. Tuy nhiên, không ít bình luận bày tỏ sự khen ngợi pha xử lý điềm tĩnh của bé gái.

Một số bình luận đáng chú ý:





"Mình thấy bé gái rất thông minh lanh lợi. Thông thường, những đứa trẻ khác sẽ sợ bị bố mẹ mắng mà cố gắng bê chiếc tivi về chỗ cũ, làm như vậy càng nguy hiểm hơn";





"Nể phục cô bé thật, xử lý vô cùng bình tĩnh và tự tin, dù bị đau nhưng quyết không bỏ phim hoạt hình đâu nhé";





"Phụ huynh nên cần thận, trong nhà có rất nhiều vật dụng tiềm tàng nguy hiểm với trẻ em nên cần tránh để trẻ ở nhà một mình".