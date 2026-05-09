Show váy cưới của BridesbyOlivia tổ chức nhằm ra mắt các thiết kế thuộc Vivienne Westwood BRIDAL tại thị trường Việt Nam đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh việc quy tụ được nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới, điều khiến show diễn này thu hút sự chú ý chính là màn giới thiệu rapper tlinh với danh xưng “Vietnam Ambassador Vivienne Westwood”.

tlinh tham gia show diễn của Bridal by Olivia. (Nguồn:Mochi)

Show diễn Unveiled Rebellion do Brides by Olivia tổ chức. (Ảnh: Instagram)

Sau đêm diễn, những hình ảnh được lan truyền đã lập tức khiến dân tình xôn xao và đặt dấu hỏi về tính xác thực của danh xưng này. Đặc biệt là khi phía Vivienne Westwood không hề công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến đại sứ thương hiệu toàn cầu tại thị trường Việt Nam, cũng như chưa từng có thông báo bổ nhiệm riêng dành cho tlinh.

Trong giới thời trang quốc tế, việc một ngôi sao được gọi là “brand ambassador” thường đi kèm chiến dịch truyền thông bài bản, xuất hiện trên các nền tảng chính thức của thương hiệu như một lời xác nhận từ hãng. Vì vậy, khi cụm từ này xuất hiện tại một sự kiện trong nước mà không có nguồn xác thực rõ ràng, cư dân mạng lập tức phản ứng.

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng Brides by Olivia đã “tự phong” danh xưng cho nghệ sĩ nhằm câu kéo sự chú ý, tăng độ viral cho show diễn.

Chúng tôi đã liên hệ với phía Brides by Olivia và brand đã đưa ra phản hồi về tranh cãi liên quan danh xưng của tlinh, chi tiết như sau:

Brides by Olivia là nhà phân phối chính thức duy nhất của Vivienne Westwood BRIDAL tại Việt Nam. Nhân dịp này, Brides by Olivia xin được làm rõ rằng bên mình không phân phối các dòng thời trang thường ngày (Ready-to-Wear) của Vivienne Westwood.Brides by Olivia chỉ đại diện cho dòng Bridal Line - dòng sản phẩm đặc thù dành riêng cho cô dâu, hoàn toàn tách biệt về đối tượng khách hàng, kênh phân phối và quy trình làm việc.

Thông tin này đã được công bố chính thức từ tháng 4/2025 trên Fanpage chính thức, khi Founder Olivia Nguyễn trực tiếp tham gia Bridal Fashion Show của Vivienne Westwood tại Barcelona Bridal Fashion Week và chính thức trở thành đại lý phân phối dòng Bridal Line tại Việt Nam.

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây xuất phát từ hình ảnh story Instagram bị hiển thị không đầy đủ, thiếu phần chú thích “BRIDAL” quan trọng phía sau. Đây là sự hiểu lầm ngoài ý muốn, và thông tin được lan truyền hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế. Vivienne Westwood có nhiều line sản phẩm khác nhau, hướng đến từng nhóm đối tượng riêng biệt. Đối với dòng Bridal Line, đại lý phân phối sẽ đại diện thương hiệu để làm việc trực tiếp cùng cô dâu, khách hàng và nghệ sĩ.

Trả lời cho câu hỏi vì sao Brides by Olivia lại tuyên bố tlinh làm đại sứ thương hiệu của Vivienne Westwood, phía Brides by Olivia cho biết:

Với tư cách là đại diện cho dòng Bridal Line tại Việt Nam, Brides by Olivia có quyền xây dựng chiến lược truyền thông và lựa chọn gương mặt đồng hành cho dòng Váy Cưới Cô Dâu Vivienne Westwood Bridal tại Việt Nam.

Founder Olivia Nguyễn trực tiếp tham gia Bridal Fashion Show của Vivienne Westwood tại Barcelona Bridal Fashion Week.

Bên cạnh đó, về lý do lựa chọn tlinh là người đại diện thương hiệu của Vivienne Westwood Bridal tại Việt Nam, brand này cho biết: "Việc lựa chọn nghệ sĩ tlinh đến từ sự phù hợp về hình ảnh, tinh thần cá tính, tính nữ hiện đại và tinh thần sáng tạo mà Brides by Olivia mong muốn truyền tải cho Vivienne Westwood Bridal tại Việt Nam. Đối với sự kiện “Unveiled Rebellion”, đây là private event theo hình thức invitation-only, được tổ chức dành riêng cho khách mời, đối tác và cộng đồng thân hữu của Brides by Olivia trong khuôn khổ hoạt động ra mắt Vivienne Westwood Bridal tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng một số hình ảnh/story được lan truyền trên mạng xã hội đã bị crop hoặc tách khỏi ngữ cảnh ban đầu, dẫn đến thiếu thông tin quan trọng liên quan đến cụm từ “Bridal”, từ đó tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về nội dung sự kiện. Brides by Olivia luôn tôn trọng tính chính xác của thông tin truyền thông và mong muốn các nội dung liên quan được nhìn nhận trong đầy đủ bối cảnh".

tlinh là người đại diện cho váy cưới cô dâu Vivienne Westwood Bridal tại Việt Nam.

Chung quy lại, Brides by Olivia thực chất chỉ đóng vai trò là kênh phân phối dòng Vivienne Westwood Bridal. Show diễn vừa qua mang tính chất tự phát, chủ yếu nhằm quảng bá cho hoạt động phân phối váy cưới của đơn vị này, thay vì một sự kiện nằm trong hệ thống hay chiến lược truyền thông chính thức từ thương hiệu Vivienne Westwood. Brides by Olivia cho rằng mình hoàn toàn có quyền chủ động trong việc giới thiệu và gắn danh xưng đại sứ cho tlinh mà không cần thông qua xác nhận từ đại diện Vivienne Westwood, bởi lẽ đây chỉ là danh xưng đại diện cho dòng sản phẩm được họ phân phối về, chứ không phải đại diện cho thương hiệu đến từ Anh Quốc. Phía thương hiệu toàn cầu (tất nhiên) cũng không có bất kì thông báo chính thức nào về cả show diễn lẫn danh hiệu đại sứ của tlinh.