Thông báo khẩn cấp từ hàng loạt local brand Việt tiếng tăm

Cuộc "càn quét" trên Instagram khiến hàng loạt nhãn hàng, đơn vị kinh doanh hoang mang

Thời gian gần đây, không ít người dùng Instagram tại Việt Nam, đặc biệt là các chủ shop thời trang online, creator và các KOL rơi vào tình trạng khủng hoảng khi tài khoản bất ngờ bị đình chỉ hoặc khóa vĩnh viễn. Đáng nói, đây không phải là lỗi hệ thống ngẫu nhiên mà là một làn sóng tấn công có chủ đích nhắm vào các tài khoản có lượng người theo dõi lớn.

Theo phản ánh từ cộng đồng mạng, kịch bản chung của chiêu trò này bắt đầu từ việc các tài khoản "ảo" (ít bài đăng, sử dụng avatar giả) chủ động gửi tin nhắn đến hộp thư chờ bằng tiếng nước ngoài, phổ biến nhất là tiếng Nhật, với nội dung nhạy cảm liên quan đến người lớn. Nếu chủ tài khoản vô tình bấm chấp nhận đoạn chat hoặc phản hồi lại, kẻ xấu sẽ ngay lập tức thực hiện report (báo cáo) hàng loạt.

Do cơ chế kiểm duyệt ban đầu của Instagram phụ thuộc phần lớn vào hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tự động, việc tài khoản chứa nội dung nhạy cảm bị mass report sẽ kích hoạt lệnh khóa tự động từ AI.

Đối với các local brand lấy Instagram làm kênh tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu chính, việc mất tài khoản đột ngột tương đương với việc bị cắt đứt nguồn thu, gây thiệt hại nghiêm trọng về cả doanh thu lẫn uy tín.

Những ngày qua MXH Threads nóng lên với các bài đăng "cầu cứu" từ nhiều thương hiệu, đơn vị kinh doanh thời trang - những tài khoản tiếp nhận tin nhắn mới liên tục.

Làn sóng "khóa xích" hộp thư chờ của các local brand Việt

Để chủ động tự vệ trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo của lỗ hổng quét AI, trong các ngày 25 và 26.5, một làn sóng phản ứng nhanh đã diễn ra mạnh mẽ trong giới local brand Việt. Hàng loạt cái tên đình đám đã đồng loạt đưa ra quyết định cứng rắn: Tạm ngưng tiếp nhận tin nhắn từ tài khoản lạ.

Điển hình như SEESON, thương hiệu kính mắt tiếng tăm, đã nhanh chóng đăng tải thông báo: Thương hiệu xin phép tạm thời ngừng nhận tin nhắn từ người lạ để phòng tránh các rủi ro kĩ thuật liên quan đến spam và mass report, đồng thời bảo vệ trải nghiệm của khách hàng không bị thất lạc thông tin.

SEESON cũng lưu ý các đơn hàng và lịch hẹn đo khám khúc xạ đã xác nhận trước đó vẫn được xử lí bình thường. Để duy trì kết nối, khách hàng mới được điều hướng qua các kênh thay thế như Facebook, Email hoặc số Hotline chính thức của hãng.

Thông báo từ brand kính SEESON

Cùng thời điểm, thương hiệu streetwear quen thuộc Stressmama cũng phát đi thông báo khẩn cấp tương tự. Thương hiệu xác nhận hệ thống Instagram đang gặp vấn đề nghiêm trọng về việc spam/hack account nên xin phép tạm tắt tính năng nhận tin nhắn chờ mới.

Tuy nhiên, đối với những khách hàng cũ đã có cuộc trò chuyện từ trước, Stressmama khẳng định vẫn check và phản hồi bình thường. Với các trường hợp gửi tin nhắn mới không thành công, brand đưa ra giải pháp liên hệ trực tiếp qua tài khoản Zalo hoặc Hotline để được hỗ trợ nhanh nhất.

Stressmama cung cấp giải pháp lúc này cho khách hàng là liên hệ qua số hotline.

KIDO cung cấp nhiều lựa chọn liên hệ từ Facebook page, các sàn TMĐT đến đường dây nóng.

She By Shi của stylist Kenxy Phạm cũng không nằm ngoài vòng xoáy của đợt "càn quét" diện rộng này

Cảnh giác trước các bẫy lừa đảo "ăn theo"

Giữa bối cảnh các chủ thương hiệu đang hoang mang, trên các nền tảng như TikTok, Threads liên tục xuất hiện các lời cảnh báo từ các chuyên gia công nghệ và chủ brand đi trước. Việc tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không chấp nhận các đoạn chat có ký tự nước ngoài nhạy cảm là nguyên tắc sống còn hiện tại.

Bên cạnh đó, bài học đắt giá được rút ra là các shop online không nên nhẹ dạ tin vào các dịch vụ "cứu tài khoản", mở khóa Instagram giá rẻ đang mọc lên như nấm dưới các bài viết cầu cứu. Rất nhiều trường hợp vì quá hoảng loạn đã cung cấp mật khẩu, email và cả mã OTP cho các dịch vụ này, dẫn đến hậu quả bị tống tiền hoặc mất trắng tài khoản lẫn thông tin cá nhân.

Việc chuyển dịch dòng việc tư vấn sang các nền tảng nội địa ổn định hơn như Zalo, Facebook Fanpage hay Hotline ở thời điểm hiện tại được xem là bước đi phòng thủ khôn ngoan và bắt buộc của các local brand Việt nhằm bảo vệ hệ sinh thái kinh doanh của mình trước các đợt bão quét thuật toán từ quốc tế.