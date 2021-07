Thời Trang Kim Ánh – Thương hiệu thời trang giá cả phải chăng đáng lưu tâm

Khi nhắc đến thời trang công sở trong những năm gần đây, thương hiệu Thời Trang Kim Ánh được nhiều chị em nhắc đến và tin tưởng lựa chọn.



Bứt phá từ thị trường thời trang sỉ đến lẻ

Thương hiệu Thời Trang Kim Ánh ra đời vào năm 2016, là đơn vị nhận cung cấp quần áo sỉ với số lượng lớn, đồng thời nhận đặt may, gia công quần áo. Với đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, cùng xưởng gia công hơn 1000m2 và năng suất hoạt động của hơn 100 công nhân lành nghề, mỗi tháng Kim Ánh cho ra mắt trên 500 mẫu và chuyên bỏ sỉ cho các shop thời trang hotgirl, giới trẻ và một số khu chợ chuyên hàng may mặc như chợ An Đông, Tân Bình,…

Hiểu được những mối quan tâm và bận tâm của khách hàng với thời trang, Kim Ánh đã luôn cố gắng và đặt hết tâm huyết vào các sản phẩm của mình trong từng khâu sản xuất để đảm bảo được chất lượng và giá thành tốt nhất đến tay từng khách hàng. Sau hơn 5 năm hoạt động trong ngành may mặc Việt Nam, thương hiệu Thời Trang Kim Ánh tự hào là cái tên uy tín tại Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp váy đầm giá tốt trên thị trường sỉ và lẻ hiện nay.

Xu hướng thời trang công sở mới

Office Chic hay "Quý cô công sở" là phong cách được rất nhiều cô gái theo đuổi. Và đây cũng chính là xu hướng mà thương hiệu Thời Trang Kim Ánh muốn mang đến cho khách hàng của mình. Với phong cách thanh lịch và sang trọng, những bộ trang phục đến từ Thời Trang Kim Ánh còn có sự biến tấu theo hướng mềm mại, nữ tính và duyên dáng. Dựa trên tinh thần chung của Office Chic, sản phẩm của Thời Trang Kim Ánh luôn trân trọng sự đơn giản và tinh tế ("classy and fabulous").

Với tiêu chí hoạt động "nâng tầm phong cách" để đón đầu xu hướng, Thời Trang Kim Ánh đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang tạo nên các cơn sốt hot nhất. Ngoài yếu tố thời thượng, sự đa dạng về kiểu dáng cũng luôn là yếu tố được đặt vào các bộ trang phục của thương hiệu Kim Ánh. Giúp các chị em có thể thoải mái diện trong nhiều môi trường khác nhau như đi làm, đi du lịch, dạo phố hay dự tiệc cùng bạn bè.

Chất lượng làm nên thương hiệu

Từ việc tạo nên thiết kế, đến khâu lựa chọn chất liệu vải, từng đường may mũi chỉ đều được Kim Ánh cẩn trọng. Một bộ trang phục sẽ phát huy hết được tác dụng nếu có thể "fit form" và tôn dáng của người mặc. Với đường may tinh tế và cứng cáp, kết hợp cùng chất vải bền màu và dày dặn, cùng với đó là kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn che tốt khuyết điểm, các sản phẩm thời trang của Kim Ánh đã giúp nhiều chị em thay đổi phong cách của bản thân.

Có thể thấy, giá cả cũng là một điểm mạnh của thương hiệu Thời Trang Kim Ánh khi các sản phẩm đều có giá thành phải chăng, phù hợp với túi tiền của các nàng công sở, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất.

Thời Trang Sỉ Kim Ánh – Xưởng đầm giá sỉ uy tín, chất lượng

