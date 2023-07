Thói quen xấu từ bố mẹ mà trẻ bắt chước cực nhanh, phụ huynh nên sớm sửa đổi

Có lẽ nhiều phụ huynh sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi con của mình bắt chước thói quen xấu của bố mẹ rất nhanh, thậm chí chúng còn làm tốt hơn cả bố mẹ nữa. Từ những cử chỉ, thói quen nhỏ như cách đi đứng, cách ăn uống... cho đến lời nói hàng ngày. Đó cũng là lý do thôi thúc các bố mẹ hãy trở thành tấm gương của con trong cuộc sống.

Dưới đây là một số thói quen xấu từ bố mẹ mà trẻ dễ bắt chước nhất, cha mẹ nên thay đổi trước khi quá muộn.

Hay nói tục

Bố mẹ thường xuyên nói tục hoặc nói ra những điều bất lịch sự trước mặt con sẽ khiến bé hiểu rằng, nói như vậy là chẳng có gì sai trái. Ban đầu, ở những tình huống cụ thể, con sẽ phát ngôn một cách vô thức dù chưa hiểu nghĩa của từ đó, nhưng càng về sau trẻ sẽ dần biến nó thành thói quen và tự cho phép mình được nói như vậy. Về lâu dài, con sẽ khó mà thay đổi thói quen này, dùng nó để giao tiếp với người thân, bạn bè ngoài xã hội.

Hay so sánh

Việc so sánh có nhiều mục đích. Một số người cho rằng khi làm vậy sẽ khiến trẻ có thêm động lực, muốn vượt qua người khác. Tuy nhiên, nếu bố mẹ kể lể về thành tích của con nhà người ta trước mặt con mình sẽ gây phản tác dụng. Trẻ sẽ bắt chước và tự đem mình so sánh với chúng bạn trong tất cả mọi việc. Con dần không còn là con mà chỉ làm mọi cách để hơn thua với những người khác. Không chỉ thế, việc này vô tình làm con áp lực. Chúng ta chỉ nên so trẻ ngày hôm nay với chính trẻ của ngày hôm qua và tìm ra lý do, cách động viên con chứ không phải là nói những lời làm bé tổn thương. Về lâu về dài con hình thành tâm lý tự ti, ngại ngùng, so đo với người khác.

Hay mắng mỏ

Để giữ thể diện hoặc vì một số lý do nào đó, nhiều cha mẹ luôn mắng mỏ hoặc sỉ nhục khi trẻ mắc lỗi chốn đông người, điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ và khiến trẻ cảm thấy tự ti. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái, đồng thời, cách làm này không cho phép trẻ tự nhận ra lỗi của mình.

Hay câu giờ

Một số cha mẹ luôn trì hoãn và không có ý thức về thời gian. Điều này dễ dẫn đến trẻ không có ý thức về thời gian và không có khái niệm đúng giờ. Việc này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến công việc và tính cách của con trong tương lai.

Hay hứa suông

Bên cạnh một số lời nói dối vô hại (với mục đích giữ gìn sức khỏe cho con) thì nhiều người lớn vẫn có thói quen nói dối trong những tình huống đơn giản hàng ngày. Ví dụ như khi con hỏi về vấn đề tế nhị, nhiều phụ huynh có thái độ lảng tránh, bảo rằng mình không biết. Hoặc đơn giản bố mẹ nhàn rỗi nhưng lại nói là bận bịu, không có thời gian đưa con đi chơi... Trẻ hoàn toàn có thể đọc được cảm xúc của bố mẹ nên nếu nhiều lần như thế, con sẽ không còn tin tưởng bạn nữa.

Hay nổi nóng

Gặp áp lực trong công việc, cãi nhau với mọi người trong nhà, tình huống đen đủi ập đến dễ khiến tâm trạng của bạn đi xuống. Tuy nhiên, nếu người mẹ lúc nào cũng than vãn, tỏ ra mệt mỏi với cảm xúc hoàn toàn tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của con rất nhiều. Trẻ sống với bố mẹ như thế sẽ bị lây cảm xúc ấy, thay vì tìm cách giải quyết thì trẻ sẽ chỉ biết than thở mà thôi.

Cư xử lỗ mãng

Cha mẹ cư xử lỗ mãng, làm hoặc nói ra những điều bất lịch sự trước mặt con cái sẽ khiến trẻ hiểu rằng việc làm này không sai trái. Ban đầu trẻ có thể vô thức bắt chước, nhưng lâu dần trở thành thói quen và trẻ cho phép mình được hành xử như vậy.

Lười biếng

Đây là vấn đề chung của hầu hết các bậc cha mẹ, bỏ qua tầm quan trọng của việc tập thể thao đối với sự phát triển của trẻ. Để trẻ lười vận động dẫn đến chậm phát triển một số kỹ năng nhất định.

Sử dụng quá lâu các thiết bị điện tử sẽ gây hại cho sự phát triển của trẻ, hệ thần kinh và não bộ, thị giác và thính giác bị kích thích mạnh, đồng thời dễ gây ra các vấn đề về phát triển xương như cột sống cổ. Hiện nay, vì công việc và nhu cầu giao tiếp, nhiều người lớn có thói quen sử dụng điện thoại kể cả khi đang chơi với con. Việc bố mẹ không tập trung sẽ gây ra sự khó chịu cho trẻ. Con sẽ thắc mắc vì sao bố mẹ không đọc sách mà lại bắt con đọc. Thế nhưng nếu cả gia đình cũng chăm chú đọc sách thì trẻ sẽ dần quen với việc này thôi.