Thời này chỉ dùng 1 điện thoại là kém sành điệu? Bài viết của truyền thông Mỹ gây tranh cãi lớn

Một bài viết mới đây của The New York Times bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi đặt vấn đề: "Do I Look Ridiculous Carrying Two Phones?" (Trông tôi có kỳ cục không khi mang theo hai chiếc điện thoại?). Bài viết này sau đó cũng được tờ báo nổi tiếng đăng tải trên Instagram với title: "The Hot New Accessory Is... Two Phones?" (Trend phụ kiện hot bây giờ là dùng... hai chiếc điện thoại?).

Với cách đặt tiêu đề và việc xuất hiện trên tài khoản New York Times Fashion & Style, bài viết tưởng chừng đang bàn về một xu hướng mới, nơi hai chiếc điện thoại được nâng tầm thành một món phụ kiện thời thượng.

Tuy nhiên, nội dung thực tế lại xoay quanh một chủ đề hoàn toàn khác: vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn mang theo hai hoặc ba chiếc điện thoại, và điều đó phản ánh điều gì về cách con người đang làm việc, sinh hoạt và kết nối trong thời đại số.

Trong bài viết, The New York Times cho rằng sau nhiều năm các thiết bị điện tử liên tục được thu gọn và tích hợp vào một thiết bị duy nhất có thể làm mọi thứ, một xu hướng ngược lại đang xuất hiện. Màn hình điện thoại ngày càng lớn hơn, tai nghe ngày càng nổi bật hơn và quan trọng nhất là nhiều người lại bắt đầu mang theo nhiều điện thoại cùng lúc.

Tờ báo dẫn trường hợp của Rachel Behar, một nhà tổ chức sự kiện sống tại Brooklyn. Người phụ nữ 37 tuổi thường xuyên mang theo hai chiếc iPhone mỗi khi di chuyển. Theo cô, một chiếc dành cho cuộc sống cá nhân và gia đình, chiếc còn lại phục vụ công việc.

Rachel cho biết việc tách biệt hai thiết bị giúp cô thiết lập ranh giới rõ ràng hơn giữa công việc và đời sống riêng tư. "Nếu bạn không phải bác sĩ hay đang cứu mạng ai đó, tôi nghĩ đôi khi bạn nên ngắt kết nối với công việc" , cô chia sẻ.

Dữ liệu được The New York Times trích dẫn từ Vorhaus Advisors cho thấy tỷ lệ người Mỹ sở hữu hai smartphone đã tăng từ 15% năm 2024 lên 18% trong năm 2025.

Bài báo cũng dẫn lời Eva Galperin, Giám đốc An ninh mạng của tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số Electronic Frontier Foundation. Theo bà, sau đại dịch, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng bị xóa nhòa, khiến nhiều người có nhu cầu "phân ngăn" cuộc sống của mình bằng cách sử dụng điện thoại riêng cho từng mục đích.

Ngoài yếu tố cân bằng cuộc sống, vấn đề bảo mật cũng là một lý do quan trọng. Việc sử dụng điện thoại riêng cho công việc giúp doanh nghiệp kiểm soát dữ liệu tốt hơn, đồng thời hạn chế việc tiếp cận các thông tin cá nhân của nhân viên.

Tuy nhiên, việc mang theo hai hay ba chiếc điện thoại mỗi ngày rõ ràng không chỉ mang đến sự tiện lợi. Trong bài viết, The New York Times cũng dành một phần đáng kể để nói về những hệ lụy rất thực tế của "poly phone life" - cuộc sống đa điện thoại. Từ việc phải nhét nhiều máy vào túi quần, xếp chồng các thiết bị lên nhau khi làm việc cho tới việc tìm kiếm các loại dây đeo, bao da chuyên dụng để mang theo nhiều điện thoại cùng lúc.

Thậm chí bài báo còn dẫn lời bác sĩ Nick Maroldi, chuyên gia trị liệu bàn tay tại Hospital for Special Surgery ở New York, cảnh báo việc sử dụng và mang theo nhiều điện thoại có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về gân, ngón tay cò súng (trigger finger) và hội chứng ống cổ tay. Nói cách khác, chiếc điện thoại thứ hai không chỉ kéo theo thêm công việc, mà đôi khi còn kéo theo cả những hóa đơn vật lý trị liệu trong tương lai.

Chính vì vậy, một thị trường phụ kiện hoàn toàn mới cũng đã hình thành để phục vụ nhóm người dùng đặc biệt này. Từ dây đeo chéo gắn trực tiếp vào ốp điện thoại cho tới các loại bao da chuyên dụng có thể chứa cùng lúc nhiều thiết bị, tất cả đều được thiết kế để giảm bớt sự bất tiện khi phải mang theo cả "một văn phòng thu nhỏ" bên mình.

The New York Times dẫn trường hợp của Jeff Amrhein, một nghệ nhân đồ da tại Oregon. Từ năm 2013, ông bắt đầu bán các mẫu bao da thủ công dành riêng cho người sử dụng hai điện thoại cùng lúc. Mẫu bán chạy nhất được làm từ da bò thuộc thực vật nhập khẩu từ Ý và đến nay đã bán được gần 3.000 chiếc.

"Rất nhiều khách hàng chủ động liên hệ với tôi chỉ để nói rằng chiếc bao này giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn rất nhiều", Amrhein chia sẻ.

Ở một thái cực khác, bài viết cũng giới thiệu Kevin O'Leary - doanh nhân nổi tiếng của chương trình Shark Tank - như một ví dụ cho triết lý làm việc dựa trên hiệu suất tối đa. Kevin O'Leary hiện sử dụng cùng lúc ba chiếc điện thoại và cho biết ông luôn đặt chúng cạnh nhau như một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày.

Thậm chí, vị doanh nhân này còn bày tỏ mong muốn có thể tham gia hai cuộc họp cùng lúc trên hai chiếc điện thoại khác nhau, mỗi cuộc họp được truyền vào một tai thông qua hai thiết bị nghe riêng biệt. Trong lúc trả lời phỏng vấn, một chiếc tai nghe của ông vẫn liên tục đọc các tin nhắn mới gửi đến.

"Chúng ta vẫn làm điều đó trên laptop mỗi ngày mà. Bạn mở bảng tính, mở cửa sổ tin nhắn, mở trình soạn thảo văn bản rồi liên tục chuyển đổi giữa chúng. Vậy tại sao không làm điều tương tự với điện thoại?" , Kevin O'Leary lập luận.

Việc sử dụng nhiều điện thoại không chỉ xuất hiện trong giới doanh nhân cùng những người đàn ông mặc suit mà còn là câu chuyện của giới sáng tạo, trong đó có nhà thiết kế Jonathan Anderson.

Từ năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn với The Business of Fashion, Jonathan Anderson - người hiện đang giữ vị trí Giám đốc sáng tạo của Dior - từng khiến phóng viên bất ngờ khi đặt lên bàn cùng lúc ba chiếc iPhone 6 màu xám trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

Khi được hỏi vì sao cần tới ba chiếc điện thoại, Anderson trả lời rất ngắn gọn: "Một chiếc dành cho Loewe với số điện thoại ở Pháp. Một chiếc là số cá nhân tôi dùng từ thời còn đi học. Chiếc còn lại dành cho J.W. Anderson".

Chỉ với câu trả lời đó, nhà thiết kế người Bắc Ireland gần như đã tóm tắt toàn bộ cuộc sống của mình thời điểm ấy: vừa điều hành thương hiệu mang tên bản thân, vừa đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sáng tạo của Loewe, đồng thời liên tục di chuyển giữa London, Paris và Madrid.

Một thập kỷ sau, khi tiếp quản Dior với khối lượng công việc lên đến 18 bộ sưu tập mỗi năm, không rõ thói quen này có còn được Anderson giữ lại? Nhưng với những người như anh, điện thoại không còn đơn thuần là thiết bị liên lạc mà trở thành công cụ để phân tách nhiều vai trò, nhiều thị trường và nhiều hệ sinh thái công việc khác nhau.

Điều này cũng phần nào trùng khớp với luận điểm mà The New York Times đưa ra trong bài viết của mình: đối với một bộ phận người dùng, chiếc điện thoại thứ hai hay thứ ba không phải món đồ để khoe mẽ, mà là hệ quả của một nhịp sống ngày càng bị chia nhỏ giữa công việc, gia đình và các trách nhiệm cá nhân.

Và chính từ đây, cuộc tranh luận xung quanh bài viết của The New York Times bắt đầu xuất hiện, thậm chí bị dân mạng yêu cầu xoá bài. Cụ thể, sau khi bài viết được đăng tải trên tài khoản Instagram của New York Times Style, cùng với cách ví von "sử dụng hai chiếc điện thoại cùng lúc là một xu hướng phụ kiện hot", bài viết đã nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều.

- Đấy không phải phụ kiện. Đó đơn giản là điện thoại công việc và điện thoại cá nhân.

- Tôi có hai điện thoại. Một cho công việc và một cho cuộc sống riêng. Và tôi ghét điều đó.

Nhiều độc giả cho rằng, việc lăng xê chuyện dùng hai chiếc điện thoại cùng lúc là "phụ kiện hot" vô tình đang lãng mạn hóa một lối sống mà ở đó con người luôn phải kết nối, luôn trực tuyến và luôn trong trạng thái phải làm việc.

Một số bình luận thậm chí còn mỉa mai rằng bài viết này của The New York Times giống như một sản phẩm được đặt hàng của "chủ nghĩa tư bản", khi biến áp lực lao động thành một phong cách sống thời thượng, đáng ngưỡng mộ.

- Chủ nghĩa tư bản đã viết bài này đấy à?

- Apple trả bao nhiêu cho bài viết này thế nhỉ?

- Điều chúng tôi cần là được chăm sóc sức khỏe chứ không phải thêm điện thoại.

Nhiều người cũng chỉ ra rằng hiện tượng mang theo hai điện thoại thực tế không hề mới. Đây vốn là điều phổ biến trong môi trường doanh nghiệp từ đầu những năm 2000, đặc biệt với những ngành nghề liên quan đến dữ liệu nhạy cảm hoặc yêu cầu bảo mật cao.

Điều thú vị len lõi giữa những chỉ trích đó, nhiều bình luận cho biết không thể phủ nhận nhu cầu sử dụng đến hai điện thoại. Và nhiều người trong số họ thậm chí cũng đang sống như thế mỗi ngày.

Thế nhưng thay vì nhìn thấy một "hot accessory", họ nhìn thấy thêm một thiết bị cần sạc pin, thêm một màn hình cần kiểm tra và thêm một lý do khiến công việc len sâu hơn vào đời sống cá nhân. Nếu có một xu hướng thực sự hiện hữu phía sau hai chiếc điện thoại, có lẽ đó không phải là thời trang mà là văn hoá cày cuốc (hustle culture) đang dần được lăng xê.

Ảnh: The New York Times, Internet, BOF