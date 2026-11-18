Mới đây, cộng đồng mạng châu Á bất ngờ "đào" lại bộ ảnh thời trang của Jun Ji Hyun thực hiện cho số kỷ niệm 13 năm thành lập tạp chí Harper's Bazaar Korea (phát hành tháng 8/2009) và lập tức tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Vốn gắn liền với thương hiệu mái tóc dài đen mượt chuẩn "nữ thần quảng cáo" từ sau Cô Nàng Ngổ Ngáo, màn rũ bỏ hình tượng quen thuộc để cắt phăng mái tóc thành kiểu pixie tỉa layer phóng khoáng năm ấy của nữ diễn viên khiến khán giả hiện tại không khỏi trầm trồ.

Trong khung hình gây bão trở lại, Jun Ji Hyun để tóc tém đánh rối tự nhiên với phần mái lưa thưa rủ nhẹ qua mắt, khoác lên mình những thiết kế của Chanel. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh thanh tú cùng thần thái bất cần giúp mỹ nhân sinh năm 1981 toát lên vẻ "đẹp trai" và khí chất vương giả. Dưới phần bình luận, đông đảo netizen bày tỏ sự ngỡ ngàng khi nhận ra bộ ảnh đã ra đời từ 17 năm trước, dành vô số lời khen cho nhan sắc vượt thời gian và phong thái thời trang đi trước thời đại của "mợ chảnh".

Không chỉ gây ấn tượng mạnh, bộ ảnh trên Harper's Bazaar Korea năm 2009 còn đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp của Jun Ji Hyun. Thời điểm đó, cô chính thức trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được lời mời trực tiếp từ Giám đốc sáng tạo huyền thoại Karl Lagerfeld để tham dự show diễn Chanel Haute Couture Thu - Đông 2009 tại bảo tàng Grand Palais (Paris, Pháp).

Xuất hiện tại sự kiện quy tụ giới hoàng gia, quý tộc châu Âu cùng nàng thơ nước Pháp Anna Mouglalis, Jun Ji Hyun diện mẫu váy ngắn chất liệu voan đen phối cùng vòng tay hiện đại và clutch sang trọng, tự tin tỏa sáng trước ống kính truyền thông quốc tế bằng tỷ lệ hình thể chuẩn mực. Ngay sau show diễn, cô tiếp tục trở thành minh tinh xứ Hàn đầu tiên được khoác lên mình những thiết kế Haute Couture của nhà mốt nước Pháp để thực hiện bộ ảnh trang bìa đặc biệt này.

Khởi đầu từ cột mốc với Chanel năm 2009, Jun Ji Hyun từng bước khẳng định sức hút ổn định trong địa hạt thời trang cao cấp khi liên tiếp trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhà mốt danh tiếng. Bước sang thập niên 2010, cô là một trong những gương mặt tiên phong của Hàn Quốc trở thành đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho Gucci, góp phần định hình chuẩn mực hợp tác giữa sao Hàn và các nhà mốt Ý.

Bước vào năm 2020, khi Jun Ji Hyun trở thành đại sứ đầu tiên của Alexander McQueen tại Hàn Quốc. Tháng 9/2022, cô tiếp tục được Burberry bổ nhiệm làm Global Ambassador, trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí này tại nhà mốt Anh. Tháng 10/2024, Louis Vuitton công bố Jun Ji Hyun là House Ambassador, nối dài sự hiện diện của nữ diễn viên trong địa hạt thời trang xa xỉ.

Không chỉ giới hạn ở thời trang, Jun Ji Hyun còn được La Mer bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu vào năm 2023 và gia nhập Piaget với tư cách Global Ambassador vào tháng 4/2025. Gần đây nhất, tiếp nối chuỗi thành tích đáng nể này là mối duyên mới chớm cùng Saint Laurent.

Những lần hợp tác liên tiếp không chỉ khẳng định sức hút thương mại bền bỉ mà còn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên trước nhiều tinh thần thẩm mỹ khác nhau. Giữa thị trường xa xỉ liên tục xoay vòng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, Jun Ji Hyun vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ khí chất nguyên bản - thứ thần thái sắc sảo, phóng khoáng từng gây sốt từ bộ ảnh năm 2009 đến hiện tại vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Ảnh: Internet