Thiếu nữ đang chờ xe bus thì nổi tiếng, có tấm ảnh thẻ được đạo diễn trăm tỷ giúp đổi đời

Giới giải trí Hoa ngữ không thiếu những kịch bản đổi đời bắt đầu từ một khoảnh khắc lọt vào ống kính đường phố. Trước khi có ê-kíp hùng hậu hay đèn flash chói lóa bao quanh, nhan sắc nguyên bản của nhiều mỹ nhân đã đủ sức biến họ thành nàng thơ vô tình của các nhiếp ảnh gia tự do. Để rồi hàng chục năm sau, khi những khung hình cũ kỹ được lật lại, công chúng mới vỡ lẽ: khí chất minh tinh hóa ra đã rực rỡ từ thuở chưa ai biết mặt gọi tên. Bức ảnh đứng chờ xe bus của "Bạch Nguyệt Quang" Trần Đô Linh chính là một ví dụ như thế.

Vừa qua, một bức ảnh chụp Trần Đô Linh thời sinh viên bất ngờ được cư dân mạng Trung Quốc đào lại. Trong ảnh, một cô gái với mái tóc đen buông xõa, diện áo phông trắng giản dị, đi giày thể thao đang đứng chờ xe bus. Tay cầm quả táo cắn dở, ánh mắt thiếu nữ chất chứa sự suy tư nhưng vô cùng trong sáng.

Theo chia sẻ, khoảnh khắc này được một nhiếp ảnh gia tự do tại Hạ Môn vô tình ghi lại vào năm 2013. Bức ảnh hoàn toàn không có sự sắp đặt, nhưng khí chất thanh thuần, đượm buồn của Trần Đô Linh đã lập tức thu hút ánh nhìn. Trên các diễn đàn, netizen không ngớt lời khen ngợi:

"Ảnh chụp lén thôi mà đã mang đậm khí chất nữ chính phim thanh xuân vườn trường", "Tôi tưởng đây là cảnh cắt ra từ một bộ phim nào đó", "Đẹp quá đi mất, bảo sao ảnh thẻ của cô ấy cũng từng làm mưa làm gió"...

Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Phúc Kiến, xuất thân trong một gia đình trí thức nên con đường học vấn từ sớm đã được định hình rất rõ ràng. Trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh, dịu dàng, cô nàng đích thị là một "học bá" thứ thiệt khi thi đỗ Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (Nam Hàng) với số điểm khủng 621/750. Thú vị ở chỗ, động lực khiến cô chọn ngôi trường top đầu về kỹ thuật này lại xuất phát từ sự bất mãn với một giáo viên, quyết tâm chứng minh rằng con gái cũng có thể làm trùm các môn khoa học tự nhiên.

Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, nhan sắc của Trần Đô Linh đã sớm là một "huyền thoại" tại Nam Hàng. Những bức ảnh cũ thời kỳ này của cô mang đậm hơi thở thanh xuân ngây ngô và mộc mạc. Không cần váy áo cầu kỳ, chỉ với những khoảnh khắc đời thường như ôm gấu bông, cúi đầu bấm điện thoại hay chống cằm ngẩn ngơ, cô sinh viên Trần Đô Linh đã toát lên vẻ trong trẻo, mang đậm hơi hướm của một nữ sinh thanh thuần.

Dù là lúc diện áo trắng không chút son phấn, hay khi để tóc mái bằng, buộc đuôi ngựa bẽn lẽn tham gia sự kiện, nhan sắc tràn ngập collagen ấy đều tỏa ra khí chất hoa khôi học đường vô cùng rõ nét. Thậm chí, ánh mắt trong veo pha chút man mác buồn khi ngẩn ngơ ngồi một góc hay dạo bước trên phố của cô còn được ví như nữ chính bước ra từ những cuốn tiểu thuyết văn học thanh xuân đớn đau.

Từ nét đẹp tự nhiên ấy đã giúp tấm ảnh thẻ mộc mạc của cô đánh bại vô số đối thủ để bước lên ngôi vị "Nữ thần học đường toàn quốc". Vừa là nữ thần nhan sắc, vừa lọt Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường hạng mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp vào năm 2015, Trần Đô Linh vốn dĩ đã có một lộ trình hoàn hảo: tốt nghiệp, tìm công việc ổn định và kết hôn theo đúng định hướng truyền thống của gia đình, hoàn toàn không màng đến giới giải trí thị phi.

Cuộc đời của nàng "học bá" chính thức rẽ sang một hướng khác nhờ sự xuất hiện của đạo diễn, diễn viên Tô Hữu Bằng. Năm 2015, khi chuẩn bị sản xuất bộ phim điện ảnh đầu tay Tai Trái, Tô Hữu Bằng đã tổ chức tuyển chọn nữ chính trên toàn quốc. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh thẻ gây bão của Trần Đô Linh, anh đã lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp trong trẻo, không vướng bụi trần. Thậm chí, theo lời cư dân mạng, chính tác giả nguyên tác của Tai Trái cũng đã tiến cử Trần Đô Linh cho vị trí này.

Dù bị gia đình phản đối kịch liệt, Trần Đô Linh vẫn quyết định nhận vai vì quá yêu thích cốt truyện. Và sự cố chấp ấy đã mang lại kết quả ngọt ngào. Vai diễn điện ảnh đầu tay không chỉ giúp cô chiếm trọn trái tim khán giả bởi nét diễn ngây thơ, dịu dàng mà còn mang về đề cử "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Giải thưởng phê bình phim Thượng Hải lần thứ 24. Từ đây, con đường nghệ thuật chính thức mở ra trước mắt cô gái trẻ.

Trải qua một giai đoạn sự nghiệp khá trầm lắng sau thành công của Tai Trái, những năm gần đây, Trần Đô Linh đang dần khẳng định lại vị thế của mình, đặc biệt là trong các tạo hình cổ trang. Khí chất trang nhã, vóc dáng "mình hạc xương mai" cùng nét đẹp đài các giúp cô được mệnh danh là "Bạch Nguyệt Quang" của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhắc đến Trần Đô Linh còn phải ngưỡng mộ thêm khả năng chơi piano. Cô từng nhiều lần biểu diễn trực tiếp trên sân khấu và trong các sự kiện, chương trình lớn từng gây sốt MXH. Lần trình diễn ca khúc "Gió Xuân Không Hỏi" trong sự kiện của Cetaphil năm 2024 là một ví dụ như thế. Diện chiếc váy lụa trắng thướt tha, bóng lưng thon thả khi ấy đã trở thành một trong những khoảnh khắc viral nhất của Trần Đô Linh tính đến hiện tại.

Để duy trì hình ảnh "tiên nữ", Trần Đô Linh áp dụng lối sống cực kỳ kỷ luật. Với chiều cao 1m68, cô duy trì mức cân nặng 42kg suốt một thập kỷ qua nhờ chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt.Đẹp, sang trọng và đầy tài năng, cô gái chờ xe bus năm nào giờ đây đã thực sự tỏa sáng lộng lẫy trong thế giới giải trí muôn màu.

Ảnh: Weibo