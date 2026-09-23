Juhoon đang là một trong những nam idol trẻ được giới mộ điệu đánh giá cao nhờ khí chất thời trang nổi bật. Từng có xuất thân là model nhí, thành viên CORTIS sớm bộc lộ khả năng "cân đồ" ấn tượng khi có thể biến những set trang phục đời thường thành tổng thể đầy cá tính. Mỗi lần xuất hiện ở sân bay, Juhoon gần như lập tức thu hút ống kính với thần thái tự tin, cách phối đồ có chủ đích và dáng đi không khác gì đang sải bước trên sàn catwalk.

Đáng nói, dù sở hữu body slim nhưng nam idol sinh năm 2008 vẫn không tạo cảm giác mảnh khảnh hay quá nữ tính. Ngược lại, đường nét gương mặt sắc, bờ vai cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp Juhoon duy trì vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng nhưng vẫn có nét trẻ trung đúng tuổi. Đặc biệt, giao diện "thiếu gia tài phiệt" với những bộ cánh chỉn chu, chảnh "tràn màn hình" khiến Juhoon liên tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Outfit đúng chuẩn "con nhà giàu" khiến người hâm mộ khó rời mắt của Juhoon. (Nguồn: TikTok)





Juhoon mang đến một bản phối casual pha chút retro và cá tính. Nam idol diện một chiếc sơ mi đen chấm bi trắng dáng rộng, cổ mở nhẹ tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn thời trang phối. Chiếc áo được kết hợp cùng quần skinny jeans đen, tạo sự đồng điệu với tổng thể trang phục. Anh chàng tăng thêm vẻ phóng khoáng và cool cho diện mạo với túi đeo size lớn, kính râm và đồng hồ.

Phong cách cool và chic đầy cuốn hút của Juhoon.

Những mẫu sơ mi được Juhoon biến hóa theo nhiều phong cách, từ hờ hững, phóng khoáng đậm chất bad boy đến chỉn chu, formal khi layer cùng blazer. Nam idol thường tạo điểm nhấn bằng cách mở vài cúc áo, xắn tay hoặc thả vạt tự nhiên, giúp tổng thể giữ trông vừa bướng vừa chảnh mà không quá gồng. Thành viên CORTIS cân bằng khéo léo với những chiếc quần jeans, tạo hiệu ứng tương phản giúp vóc dáng slim trông cao và sắc nét hơn. Những phụ kiện cá tính như kính mắt, thắt lưng hay mũ, trang sức cũng được thêm vào vừa đủ, hoàn thiện vibe thiếu gia pha chút nổi loạn.