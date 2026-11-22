Thiều Bảo Trâm xứng danh "chiến thần" cam thường của Vbiz khi những khoảnh khắc chân thực được người hâm mộ quay lại của người đẹp đều nhận được vô vàn lời khen. Mới đây, khoảnh khắc nữ ca sĩ tham dự sự kiện, với chiếc váy đen ngắn đơn giản nhưng khoe trọn vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt nhỏ nhắn tiếp tục chiếm sóng cõi mạng.

Cam thường chân thực của Thiều Bảo Trâm gây sốt MXH. (Nguồn: TikTok)

Trong đoạn clip được ghi lại tại trung tâm thương mại, Thiều Bảo Trâm lựa chọn một chiếc váy đen dáng ngắn với phần thân trên ôm gọn, thiết kế hai dây và đường cúp ngực nhẹ nhàng. Phần chân váy xòe rộng vừa phải tạo độ bồng bềnh, giúp tổng thể thêm nữ tính, đồng thời khéo léo nhấn vào vòng eo nhỏ nhắn. Bộ trang phục không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng lại rất hiệu quả trong việc tôn dáng. Mỹ nhân sinh năm 1994 phối cùng giày cao gót đen mũi nhọn, một chiếc túi xách nhỏ xinh và phụ kiện tối giản. Cả set đồ mang đến cảm giác giống một nàng tiểu thư hiện đại: thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn có nét quyến rũ.

Thiều Bảo Trâm diện cả set đồ đen nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn,

Đặc biệt, chiếc váy ngắn giúp đôi chân của Thiều Bảo Trâm trở thành tâm điểm. Qua góc quay cam thường, nữ ca sĩ để lộ đôi chân thon dài, phần đùi gọn gàng và đầu gối thanh thoát. Khi di chuyển trên đôi giày cao gót, tỷ lệ cơ thể càng thêm nổi bật. Vóc dáng mảnh mai nhưng không tạo cảm giác thiếu sức sống, kết hợp cùng vòng eo nhỏ và bờ vai thanh mảnh khiến cô có thể cân đẹp những thiết kế ngắn, ôm sát hoặc khoe đường cong. Ngay cả khi chỉ bước đi và trò chuyện tự nhiên, hình thể của giọng ca sinh năm 1994 vẫn rất bắt mắt.

Một điểm cộng khác là gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú của Thiều Bảo Trâm. Người đẹp ghi điểm với làn da trắng mịn, mái tóc nâu dài dày dặn và óng mượt. Những lọn tóc được uốn nhẹ, buông tự nhiên qua vai tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng cùng biểu cảm tươi tắn càng khiến diện mạo thêm trẻ trung.

Lối makeup nhẹ nhàng cùng mái tóc bồng bềnh khiến visual Thiều Bảo Trâm thêm nổi bật.

Cộng đồng mạng cho rằng không chiếc cam nào có thể dìm được Thiều Bảo Trâm.

Đáng chú ý, Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ rằng gương mặt trông thon hơn mọi hôm là nhờ cô đã chăm chỉ tập luyện trước khi đi event. Chi tiết này khiến nhiều người thích thú, bởi nữ ca sĩ không chỉ chú trọng trang phục hay makeup mà còn dành thời gian chuẩn bị thể trạng trước những dịp xuất hiện trước công chúng.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ việc tập luyện trước khi đi event khiến gương mặt cô trở nên nhỏ hơn.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Thiều Bảo Trâm khiến dân tình bàn luận về nhan sắc qua những thước phim không qua chỉnh sửa. Nữ ca sĩ nhiều lần gây chú ý với những khoảnh khắc đời thường, từ lúc đi chơi, tập luyện cho đến khi xuất hiện tại các sự kiện. Điểm chung thường được khán giả nhắc đến là vóc dáng thon nuột, đôi chân dài, làn da trắng mịn và mái tóc dày khỏe. Không có sự hỗ trợ quá nhiều từ ánh sáng hay góc chụp chuyên nghiệp, những lợi thế ngoại hình này vẫn khá nổi bật.

Sắc vóc của Thiều Bảo Trâm ngày càng thăng hạng.

Đặc biệt, mái tóc dài cũng là một trong những dấu ấn quen thuộc của Thiều Bảo Trâm. Cô thường để tóc tối màu, có độ dày và độ bóng, khi thì ép thẳng, lúc lại uốn nhẹ để tạo vẻ mềm mại. Kết hợp với làn da sáng và phong cách trang điểm trong trẻo, nữ ca sĩ thường mang đến cảm giác trẻ trung, ngọt ngào. Trong khi đó, vóc dáng thanh mảnh giúp cô linh hoạt với nhiều kiểu trang phục, từ năng động, cá tính đến những chiếc váy điệu đà hay thiết kế ôm sát gợi cảm.

Mái tóc đẹp và chắc khỏe khiến Thiều Bảo Trâm thêm phần lung linh.

Đằng sau hình thể được nhiều người ngưỡng mộ là thói quen chăm sóc bản thân khá kỷ luật. Người đẹp từng chia sẻ cô không xem việc giữ ngoại hình là áp lực, mà coi đó là cách chăm sóc sức khỏe và yêu thương cơ thể. Nữ ca sĩ cho biết khi nhận thấy bản thân có dấu hiệu lười vận động, cô sẽ quay lại lịch tập luyện và ăn uống phù hợp. Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng ý thức việc giữ vóc dáng thon gọn để có thể tự tin khi lên hình, đi diễn. Yoga, gym và tập vũ đạo là những bộ môn được Thiều Bảo Trâm lựa chọn, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để duy trì hình thể săn chắc.

Thiều Bảo Trâm chăm sóc kỹ lưỡng từ làn da, mái tóc đến vóc dáng.

Ảnh: Instagram, TikTok.