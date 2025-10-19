Thiên thần nội y trở lại: Không cánh, chân chấn thương vẫn hot điên đảo vì đẹp không gì tả được!

Đêm Victoria's Secret Fashion Show 2025 diễn ra tại New York ngày 15/10 là cơ hội để khán giả gặp lại hàng loạt "thiên thần" sau nhiều năm vắng bóng. Ở chương mở đầu, trong ánh sáng vàng như mang thời hoàng kim trở lại, Barbara Palvin không xuất hiện cùng đôi cánh nào nhưng khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ như nữ thần của cô lại đang được chia sẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vượt mốc hàng triệu lượt xem cho mỗi bài đăng.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Barbara Palvin trên sân khấu VSFS 2025.

Không mang đôi cánh vốn là niềm tự hào của dàn thiên thần Barbara Palvin lựa chọn một thiết kế thanh lịch màu bronze lấp lánh, phần cổ cắt peekaboo để lộ nội y tinh tế và điểm nhấn là belt pha lê tôn eo tôn lên diện mạo như một nữ chiến binh. Makeup tông nâu đồng, mái tóc rẽ ngôi giữa uốn nhẹ, Barbara ở tuổi 32 mang vẻ đẹp mặn mà của một siêu mẫu đã trưởng thành và biết cách khai thác hoàn toàn lợi thế của mình.

Đối với nghề người mẫu, chiều cao chuẩn mực luôn là một lợi thế nhưng với con số 1m72, điều này xem ra vẫn không mấy ảnh hưởng đến Barbara Palvin. Cô luôn biết lợi thế của mình nằm ở đâu, đó là một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt xanh trong vắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ cùng bờ môi cong gợi cảm.

Khi kết thúc show diễn, chồng của Barbara - nam diễn viên Dylan Sprouse đã tiết lộ một chi tiết bất ngờ với tờ People rằng vợ mình vừa gặp chấn thương nghiêm trọng gần đây: "Cô ấy bị gãy chân khoảng 4 tuần trước, nên hôm nay cô ấy đang đi bằng một phần vết thương chưa lành hẳn". Dylan cũng kể rằng Barbara đã luyện tập nhiều đêm trước show diễn trong sự e ngại vì không muốn chồng nhìn thấy, khi màn trình diễn bắt đầu, anh chỉ biết cổ vũ từ xa: "Cô ấy trông rất đẹp, tự nhiên, không hề tỏ ra đau đớn."

Và đúng là như vậy, bản lĩnh và thần thái ngút ngàn của Barbara Palvin không cho phép cô để lại chút nao núng nào trên sàn diễn để khán giả nghi ngờ.

Sinh năm 1993, Barbara Palvin khởi nghiệp người mẫu từ tuổi thiếu niên tại Hungary, nhanh chóng lọt vào mắt xanh các thương hiệu lớn. Prada là "ông lớn" đầu tiên đặt dấu mốc quan trọng trong nấc thang nghề mẫu của Barbara. Theo sau đó là hàng loạt các thương hiệu như khác như Louis Vuitton, Miu Miu... Cô trình diễn cho Victoria's Secret lần đầu tiên vào năm 2012, trở thành Angel năm 2019 và tiếp tục góp mặt cho tới 2025.

Thời điểm đó, đế chế nội y nước Mỹ hứng chịu sự phẫn nộ của công chúng khi lăng xê khẩu hiệu "The Perfect Body" - gây nên sức ép cho phụ nữ vì đề ra chuẩn mực quá cao. Chính Barbara là người xoay chuyển cục diện đó. Bức ảnh của cô trên trang Instagram chính thức của Victoria's Secret gây bão với thân hình đầy đặn mà không kém phần quyến rũ, như một động thái cho thấy thương hiệu đang dần cởi mở hơn với đa dạng vóc dáng.

Bên cạnh những thành tựu trong sự nghiệp, câu chuyện đời tư của Barbara Palvin cũng không kém phần đặc sắc. Với gương mặt cuốn hút, cô liên tiếp dính vào những nghi án tình cảm cùng các sao nam có tiếng đào hoa bao gồm Justin Bieber và Neymar.

Năm 2023, cô kết hôn với Dylan Sprouse, mối tình này là cột mốc khiến Barbara từ cô mẫu đẹp không ít ồn ào, trở thành một biểu tượng của phong cách sống và sự nghiệp bền vững. Cặp đôi từng chia sẻ, khi nghe tin Barbara được trao đôi cánh thiên thần, điều đầu tiên mà cô làm là gọi điện thông báo với người yêu. Cô chia sẻ: "Anh ấy đã cực kì bất ngờ rồi rất nhanh sau đó đã reo lên vui sướng: Anh đã nói với em rồi. Anh biết chắc chắn em sẽ làm được!".