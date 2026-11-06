Thiên thần châu Á không ngại đọ sắc với Lưu Diệc Phi, "chung mâm" với Hề Mộng Dao và Lưu Văn

Giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu nhan sắc nổi bật, Hạ Thông (He Cong) là cái tên có sức hút rất riêng. Không hoạt động sôi nổi trong showbiz như nhiều đồng nghiệp, nữ người mẫu vẫn khiến giới mộ điệu chú ý nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn quốc tế cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng của một siêu mẫu.

Nữ người mẫu Hạ Thông siêu cuốn hút trên sàn diễn của Victoria Secret. (Nguồn: Instagram)

Đặc biệt, màn xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 bên cạnh Lưu Văn và Hề Mộng Dao càng khiến tên tuổi cô được quan tâm. Sở hữu vẻ đẹp thanh tao, khí chất sang trọng, Hạ Thông thậm chí còn khiến nhiều người liên tưởng đến Lưu Diệc Phi.

Hạ Thông, sinh ngày 5/11/1995 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô từng theo học ngành thời trang và thiết kế tại Đại học Đông Hoa. Sở hữu chiều cao khoảng 1,78 m cùng tỷ lệ hình thể lý tưởng, Hạ Thông sớm bén duyên với nghề người mẫu. Đáng chú ý, ngay sau khi chuyển đến Thượng Hải để học tập, cô đã có cơ hội đảm nhận vị trí mở màn và kết màn show diễn của Valentino. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình chinh phục làng thời trang quốc tế của nữ người mẫu.

Hạ Thông sở hữu nhan sắc không hề kém cạnh những mỹ nhân như Lưu Diệc Phi, Hề Mộng Dao, Lưu Văn. (Nguồn: Instagram)

Kể từ đó, Hạ Thông liên tục xuất hiện trên sàn diễn của những nhà mốt hàng đầu như Chanel, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Alexander McQueen... Cô cũng góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng cáo của Burberry, Prada, Bulgari, Coach và Stella McCartney, đồng thời xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang quốc tế. Năng lực chuyên môn của Hạ Thông được ghi nhận khi cô nhiều lần được đề cử ở hạng mục Người mẫu của năm tại Models.com trong các năm 2020, 2021 và 2023.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đến mức có phần xa cách, Hạ Thông ghi điểm bằng những đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sâu và gương mặt có tỷ lệ hài hòa. Ở cô có sự giao thoa thú vị giữa nét mềm mại, nữ tính của mỹ nhân phương Đông và vẻ lạnh lùng, sắc sảo của một người mẫu quốc tế.

Hạ Thông liên tục xuất hiện trên sàn diễn của những nhà mốt hàng đầu. (Nguồn: Instagram)

Khi trang điểm nhẹ nhàng, nữ người mẫu vẫn toát lên khí chất thanh lịch, gợi nhớ đến vẻ đẹp trong trẻo nhưng đầy quyền lực của Lưu Diệc Phi. Nếu Lưu Diệc Phi thường được yêu thích bởi hình ảnh thần tiên tỷ tỷ, thì Hạ Thông lại mang đến cảm giác như một nàng thơ bước ra từ những trang tạp chí thời trang cao cấp.

Mới đây, tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra ở Los Angeles, Hạ Thông tiếp tục có màn tái xuất đáng chú ý. Đây là lần thứ hai cô góp mặt tại sân khấu nội y đình đám này, sau lần đầu tiên vào năm 2024. Đặc biệt, trong show diễn năm nay, nữ người mẫu được giao trọng trách mở màn cho một chủ đề trình diễn. Thành tích này giúp cô trở thành người mẫu châu Á đầu tiên đảm nhận vị trí mở màn một phân đoạn tại Victoria's Secret Fashion Show.

Victoria's Secret Fashion Show 2026. (Nguồn: Instagram)

Sự xuất hiện của Hạ Thông càng thu hút sự chú ý khi cô đứng chung sân khấu với hai đàn chị đình đám là Lưu Văn và Hề Mộng Dao. Trong khi Lưu Văn tiếp tục khẳng định phong độ của một siêu mẫu quốc tế với những bước catwalk tự tin, giàu kinh nghiệm, Hề Mộng Dao gây chú ý khi trở lại Victoria's Secret sau 8 năm vắng bóng. Đặc biệt, màn trình diễn với đôi cánh khổng lồ ở phần kết của Hề Mộng Dao trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất.

Giữa những tên tuổi đã quá quen thuộc với khán giả, Hạ Thông vẫn tạo được dấu ấn nhờ phong thái trình diễn riêng. Không cần những biểu cảm quá mạnh hay động tác phô trương, cô chinh phục người xem bằng những bước đi chắc chắn, thần thái lạnh lùng và khả năng kiểm soát hình thể.

Thần thái cực đỉnh của Hạ Thông trên sàn catwalk. (Nguồn: Instagram)

Có thể nói, Hạ Thông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ siêu mẫu Trung Quốc trưởng thành trên sàn diễn quốc tế. Cô không cần dựa vào danh tiếng của các đàn chị để tạo dựng vị trí, bởi bản thân đã sở hữu một hồ sơ nghề nghiệp đáng nể cùng nhan sắc rất riêng. Từ những sàn diễn haute couture đến sân khấu Victoria's Secret, Hạ Thông đang chứng minh rằng vẻ đẹp Á Đông hoàn toàn có thể trở thành một dấu ấn nổi bật trong thế giới thời trang toàn cầu.